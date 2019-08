Erzsébetvárosban a balliberális oldal nem vette be az együttműködésbe a Jobbikot, így egészen biztosan nem lesz egység az egyéni körzetekben - ez derült ki Niedermüller Péter, a baloldal VII. kerületi polgármesterjelöltjének szombati posztjából. Ezzel a VII. kerületben is két részre szakadt az ellenzék, itt is borult a teljes körű összefogás terve.