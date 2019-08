Ferencvárosi ellenzéki harc: abszurd, abszurdabb, legabszurdabb

Valószínűleg kevesen tudnának olyan fordulatokban gazdag komédiát írni, mint ami a ferencvárosi ellenzéknél történik. Abszurd, abszurdabb, legabszurdabb - a kormányellenes erők végigmentek a ranglétrán, végre ők is letettek valamit az asztalra.

Már az alaptörténet is egészen mesteri: vannak a hánytatott sorsú, sok rosszat (értsd: vereséget) megélt ferencvárosi kormányellenes erők, akik egy napsütéses, téli napon elhatározzák, hogy véget vetnek a Fidesz helyi uralmának. Bár több minden választja el, mint ami összetartja őket, de a nemes cél érdekében szövetkezni, ismerkedni kezdenek egymással.

Az idő azonban pálcikalábakon suhan, a Fidesz-ellenes szervezkedés pedig nem tudott egyről a kettőre jutni. Annyira nem, hogy időközben két jelölt is bejelentkezett arra, hogy majd ő leváltja az ördögi kormánypárti erőket. Az egyiküket Jancsó Andreának, a másikukat pedig Baranyi Krisztinának hívják, előbbi mögé a ferencvárosi MSZP, Momentum, DK, és Jobbik állt be, míg utóbbit a helyi Kétfarkú Kutya Párt, az LMP, és Puzsér Róbert preferálja. Erről a két bátor vállalkozóról sok minden elmondható, de leginkább az, hogy teljes szívből gyűlölik egymást. Ez pedig alaposan megmutatkozik az ideig-óráig összetákolt ellenzéki erők teljesítményén, hiszen hiába a kitűzött nemes cél, úgy fordultak egymással szembe, mint a Jobbik az alapértékeivel.

Észlelték a problémát fent is, a feljebbvaló elvtárs ezért leszólt, hogy ezt nagyon nem kéne, döntsék el inkább előválasztással a dolgot.

Egy ideig-óráig nyugvópontra tértek a bátor szövetkezők közötti konfliktusok, hiszen az előválasztás előkészítésével kezdtek el foglalatoskodni. Csakhogy pár nap elteltével rájöttek arra, hogy ilyen-olyan okok miatt ebben sem igazán tudnak egyetérteni. Így hiába szóltak felülről, hogy nem kéne ügyetlenkedni, ennek ellenére tolták a válogató időpontját.

Ami természetesen tökéletes volt egy újabb kör adok-kapokra. A bátor kormányellenes szövetkezők egyike ugyanis szórólapokat kezdett el terjeszteni arról, hogy a bátor kormányellenes szövetkezők másika kapcsolatban lehet a velejéig romlott kormánypártokkal. Tegnap még itt tartott a ferencvárosi ellenzék, így felmerült a kérdés, hogy

lehet-e örkényi értelemben véve ennél is minőségibb a történet?

Igen, lehet, hiszen tegnap megkezdődött az előválasztásra az aláírások gyűjtése. A folytatásról Baranyi Krisztina gondoskodott, aki közösségi oldalán kürtölte világgá, hogy már az első napon csalás történt, hiszen nem kapta meg az aláírásgyűjtő íveket, szemben ellenfelével, Jancsó Andreával.

A bátor kormányellenes szövetkezőt, akinek szövetségesei szerint jó kormánypárti kapcsolatai vannak, annyira felháborította az eset, hogy még egy posztban foglalkozott a témával, hiszen a Momentum reakcióját is megosztotta. "Ez egy hatalmas botrány, és azonnal a dolgok tisztázását kérjük! Ez így megengedhetetlen, és veszélyezteti az előválasztás tisztaságát!" - reagáltak karakánul a bátor, ifjúdemokraták.

Akik nem sokkal később már nem is voltak olyan bátor ifjúdemokraták, hiszen karakán kiállásuk váratlanul eltűnt az oldalukról.

Mindeközben az általuk támogatott, az előválasztáson egy nagyobb fajta csalás miatt kisebb fajta fórba kerülő, bátor kormányellenes szövetkező úgy reagált közösségi oldalán, hogy ha kell, indítsuk újra az ajánlásgyűjtést, csak küzdjünk EGYÜTT a kormánypárti erők ellen. Értik, miután konkrét csalás történt, és ezt egy rakat szövetkező be is ismerte, megint érkezik a szöveg, hogy össze kell fogni. Tartogat-e még ezek után is izgalmat a sztori? Igen, hiszen felébredt mély álmából, pontosabban balatonfüredi nyaralásából a feljebbvaló elvtárs is.

Aki meglehetősen mérgesen konstatálta, hogy mit is művelnek beosztottjai az uborkaszezonban, és egy Facebook-posztban jelezte, rendet fog vágni közöttük. "Véget vetünk a ferencvárosi ellenzéki szerencsétlenkedésnek!" - érkezett az újabb figyelmeztetés a ferencvárosi szövetkezőknek.