Karácsony Gergely ismét lebukott, mutatjuk a titkos szerződést

Karácsony Gergely, az ellenzéki roncsderbi egyik főszereplője ismét nagyon csúnyán lebukott. Az Origo még július közepén számolt be arról, hogy a polgármester egy új parkolási szerződést kötött a zuglói képviselő-testület és a helyi bizottságok megkerülésével. Akkor Karácsony tagadta a szerződés létét. Most bemutatjuk a titkos dokumentum részleteit. Így többek között kiderült az is, hogy mivel a szerződés értékhatára egymillió forint felett van, ezért az illetékes bizottságot tájékoztatni kellett volna.

Bár Karácsony Gergely július közepén még tagadta, hogy titokban egy új parkolási szerződést kötött volna Zuglóban, most bemutatjuk, azt a dokumentumot, amit akkor még kitalációnak nevezett az ellenzéki rocsderbi egyik szereplője.

Senki nem látta a titkos szerződést

Mint arról az Origo július 15-án elsőként beszámolt, nagy titokban újabb parkolási szerződést kötött az alkalmatlan zuglói polgármester, Karácsony Gergely. Önkormányzati forrásból származó információink szerint a szerződés kicsivel több, mint 3 hónapra – azaz Karácsony polgármesteri mandátumának végéig – szól. Az új szerződést sem a képviselő-testület, sem az illetékes bizottságok nem látták, tehát nem is véleményezhették.

Karácsony Gergely az Origónak egy XV. kerületi eseményen azt mondta, hogy nincs ilyen szerződés, majd hozzátette, „amit ön kérdez, nem tudom pontosan, mire gondol, de szerintem ön sem tudja”. Az Origo most bemutatja azt a szerződést, amit valótlannak nevezett Karácsony.

Mutatjuk a polgármester szerint nem létező szerződést

A szerződés, amelyről semmit sem tudott Karácsony a Kovács-Csincsák László által vezetett Zuglói Közbiztonsági non-profit kft. és a Sessionbase kft. között jött létre. A Zuglói Közbiztonsági non-profit kft. a polgármester alá tartozik, így annak tevékenységéről naprakész információkkal kell rendelkeznie. A szerződést július 9-én kötötték, tehát cikkünk megjelenése előtti héten.

A szerződés tárgya egy szoftvercsomag értékesítése a zuglói önkormányzat részére, amivel a parkolási rendszer működését biztosítanák.

Az alábbi dokumentumrészleten lehet látni, hogy július 9-én kötötték a szerződést.

A szerződés értéke 3.750.000 forint plusz áfa volt. Mivel ennek értéke egymillió forint fölött volt, így arról az illetékes zuglói önkormányzati bizottságnak tudnia kellett volna, de a tájékoztatás elmaradt.

Karácsony Gergely tehát azon a július 15-i sajtótájékoztatón, amikor arról kérdeztük, tud-e az új szerződésről, akkor lényegében kitalációnak nevezte állításainkat. A mostani dokumentum fényében, vagy a munkatársai hallgatták el előle a tényeket, vagy egyszerűen nem mondott igazat.

Botrányos szerződések

Az önkormányzat Karácsony javaslatára július 10-én vette saját kézbe a parkolás-ellenőrzési feladatokat, miután lejárt az egyik botrányos szerződés. Karácsony Gergely még július elején azt állította, hogy az első nap tapasztalatai alapján megfelelően működik az új rendszer. Arról nem beszélt, hogy bármilyen új partnert bevont volna, illetve arról sem, hogy a lakosságot vagy a képviselőket tájékoztatta volna az ügyben.

A XIV. kerületben a képviselő-testület májusi döntése értelmében a botrányos üzemeltetési szerződés lejártát követően most már az önkormányzat munkatársai ellenőrzik a parkolókat, illetve tartják karban a jegykiadó készülékeket, igaz, nem túl sokan. Július közepén mindössze egy szolgálatban lévő parkolási ellenőrrel találkozott a Magyar Nemzet munkatársa, nem csoda, hogy most is nagy erőkkel, minden hirdetési felületen toboroznak Karácsony Gergelyék munkatársakat.

Vizsgálódhat az ÁSZ

Mint arról korábban beszámoltunk,az Állami Számvevőszék vizsgálatot indíthat Zugló átláthatatlan pénzügyi helyzete miatt. A kerületben már egy hónapja ingyen kéne parkolniuk a helyi lakóknak, mégsem tesz semmit a hetek óta elérhetetlen alkalmatlan polgármester.

Szintén írtunk arról is, hogy Karácsony Gergely nemrég megígérte az ellenzéki választóknak, hogy az önkormányzati választásig hátralévő pár hónapban "nem lesz nyaralás, nem lesz uborkaszezon," csak kőkemény munka, csakhogy egy olvasónk lebuktatta a Balatonfüreden pihenő politikust.Hiába szerettünk volna többet megtudni az ügyről, sem a Párbeszéd, sem a párt társelnöke nem válaszolt kérdéseinkre, telefonhívásunkra. Karácsony ismét nagyot mondott, ami miatt titkolózni kényszerült.