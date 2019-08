Elfoghatták a szatírt, aki rettegésben tartotta a nőket Budapesten - videó

Több nőt is szexuálisan zaklatott egy férfi Budapesten az elmúlt hetekben. Volt, akire a Múzeum kertben támadt rá, másra a XIII. kerületben. Fogdosta a nőket, szexuális ajánlatot is tett nekik. Ketten videóra is vették, ahogy perceken keresztül zaklatja őket. Az Origo beszélt egy megtámadott lánnyal, és egy férfival, aki megvédett egy másik nőt a szatírtól.

A férfi látszólag könyveket árul az utcán, de valójában kéreget, és nőknek tesz szexuális ajánlatokat, zaklatja és veri őket. A Nem tehetsz róla, de tehetsz ellene Facebook-csoport posztolta először, hogy nagyjából két hete a férfi először kéregetett egy nőtől, de miután nem kapott semmit, odament hozzá és megtaposta. Leírják, hogy a nő feljelentetést tett a rendőrségen.

A bejegyzés alatt több kommentelő is elmondta, hogy őket is zaklatta a férfi.

A XIII. kerületben a Szent István parknál a barátnőmmel sétáltunk, és nekem is beszólt, hogy a se**emre csap, aztán elküldtem a fenébe. Tele volt a keze könyvekkel, és azt mondta, hogy valami ételosztásra gyűjt, és vegyünk tőle... Ez most hétvégén volt, szombaton.." – írja egy nő. Egy másik nő azt írja, hogy a tűzijátékon is kint volt a férfi, akkor

a Margit hídnál fogdosott egy lányt, majd a nő nagymamáját fenyegette meg, hogy megveri.

Erre a nővérével együtt odamentek a rendőrökhöz, akik segítőkészen visszamentek velük a helyszínre, de addigra a férfi elment onnan. Később visszament, akkor a rendőrök el is vitték.

A férfi egy másik támadásáról a Not targets nevű csoport feltöltött egy videót a közösségi oldalára.

Az Origónak egy férfi elmondta, hogy napokkal ezelőtt, délután 5 óra körül, fényes nappal a szentendrei héven utazott Szentendre irányába, amikor Békásmegyernél felszállt egy zavartan viselkedő férfi, aki egyből feltűnt neki.

"Tulajdonképpen a leggyengébb láncszemet szúrta ki a tömegből, az összes többi ember idősebb, és kinézetre is sokkal határozottabb volt nála. Szegény kislány kifejezetten vékony testalkatú volt Leült pár méterrel arrébb, és folyamatosan szemmel tartotta a lányt. Ez nekem kapásból szemet szúrt" – meséli a történteket a férfi. Három-négy megálló múlva, Pomáznál nagyjából kiürült a HÉV, és átült vele szembe. A lány ezt észrevette, de nem nézett a férfi szemébe.

A férfi először még csak megjegyzéseket tett, például hogy szép vagy, szép a hajad stb. Ezek után a lány lehajtotta a fejét, és nyomkodta a telefonját – mondja. Mivel nem járt sikerrel, a férfi hangosan szidni kezdte a lányt, többek között k*rvának nevezte.

Ekkor közelebb mentem hozzá, már akkor a szememmel és a testemmel is jeleztem a srácnak, hogy én is itt vagyok. Akkor zavart lett, de szidta tovább a lányt. Majd leültem a lány mellé, és megkérdeztem, hogy minden rendben van-e. A lány úgy tett mintha telefonálna, de azt válaszolta a férfinak, hogy nincs semmi baj. A férfi átült a zaklató mellé, aki elmondása szerint támadó jelleggel lépett fel.

A kulcscsomójával elkezdett hadonászni, de én folyamatosan néztem a szemébe. A lány a következő megállóban leszállt – mondja.

Egy nő pedig arról mesélt az Origónak, hogy a férfi rendszeresen a munkahelyén zaklatja, odarohan hozzá, puszilgatja és a combját is fogdossa.

"Mindig ugyanaz történik,

Bejön az üzletbe, odaszalad hozzám és elkezd az arcomra puszikat adni. Én mondom neki hogy ezt ne csinálja, és menjen ki a pult mögül mert nem lehet ott"

– mondta el a nő, akit többször is „randira hívott a zaklató". Minden alkalommal azt a választ kapta, hogy "van barátom, aki jön értem, amikor lejárt a munkaidőm", de a zaklatót ez sem rettentette el.

"Volt, hogy a combomra tette a kezét. Akkor is megmondtam neki hogy ne érjen hozzám. Azt hiszem, nem is értette, hogy miért. Erre mondtam neki, hogy utálom, ha hozzám érnek.

Ezután egyszer csak megint odarohan, puszikat osztogat az arcomra, és kiszaladt a boltból. Legutóbb mondta, hogy menjünk be a próbafülkébe szórakozni. Ezek szoktak történni."

Mit tegyünk hasonló helyzetben?

Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint ezek az emberek szeretnének másokat behálózni, megvezetni vagy befolyásolni. Távolságot kell tartani velük, és nem szabad belebonyolódni beszélgetésekbe.

Minél inkább belebonyolódunk a beszélgetésbe, teret adunk annak, hogy engem megszólítson, annál nagyobb a veszélye annak, hogy engem képes akár megvezetni, manipulálni – mondja a pszichológus. Meg kell húzni a határt, mert egy idő után azt fogjuk észrevenni, hogy közeledik hozzánk.

Elfoghatták a férfit

Időközben a rendőrség a Múzeum körúton elfogott egy férfit, a 34 éves H. Tamást, akit őrizetbe vettek, a kihallgatása pedig jelenleg is tart, garázdaság miatt indítottak ellene eljárást. A rendőrség információi szerint a férfi július elején felment a barátnője lakására, ahol összevesztek. A házban volt egy férfi is, aki meg akarta védeni a nőt, ezért H. Tamás megütötte, majd elmenekült. A rendőrség augusztus 11-én elfogta és kihallgatta.

Később, augusztus 16-án a II. kerületben megszólított egy nőt, hogy gyerekeknek gyűjt adományt. A nő elmondta neki, hogy ez most nem alkalmas, ezért a férfi rátaposott a lábfejére majd szidni kezdte. A rendőrség gyanúja szerint H. Tamás a III., IV., és a VIII. kerületben is követett el hasonló bűncselekményeket, ezért feltételezhető, hogy ő az a férfi, aki Budapest több pontján is nőket zaklatott.