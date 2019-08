Hét napra elvették a Facebook cenzorai Apáti Bencétől, a Magyar Nemzet főmunkatársától, világhírű balettművésztől, az Operettszínház balettigazgatójától a hivatalos oldalának a szerkesztését. Eddig semmilyen magyarázatot nem kapott arra vonatkozóan, hogy miért vonták meg tőle a publikálás jogát, de szerinte az amazóniai erdőtűzről szóló írása alatt lévő kommentek valamelyikéért kaphatta a tiltást. Apáti Bence szerint felháborító az a cenzúra, amit a közösségi oldal irányítói gyakorolnak mindenféle gumiszabályra hivatkozva a jobboldali szerzők ellen, miközben a balliberális tábor reprezentánsai a legdurvább gyűlöletkeltésért sem kapnak semmilyen tiltást.

Mindenféle indoklás nélkül, hét napra megvonták tőlem az oldalam szerkesztési jogát azt követően, hogy az amazóniai erdőtüzekről írtam egy bejegyzést, amiben arra hívtam fel a figyelmet, hogy korábban jóval nagyobb tüzek is voltak Amazóniában, a nemzetközi média mégsem foglakozott vele – mondta az Origónak Apáti Bence. A publicista szerint a hétnapos tiltást azért kaphatta, mert egy kommentet jelenthettek, de egyébként semmilyen hivatalos magyarázatot nem kapott arra nézve, hogy a következő egy hétben, miért nem tehet ki bejegyzést.

Kifejtette, hogy nemcsak azért felháborító az újabb tiltás, mert ez élesen szembemegy a szólásszabadság elvével, hanem számára az oldal üzemeltetése egzisztenciális kérdés is. Egy-egy bejegyzésem mindenféle hirdetés nélkül 100-120 ezer olvasót is elér, és mivel részben a publicisztikáimból élek, nem mindegy, hogy egy-egy írásom hány emberhez jut el. Nagyon érdekes, hogy a balliberális oldal megmondóemberei semmilyen büntetést nem kapnak a közösségi oldal cenzoraitól, miközben többször olyan kifejezéseket használnak, amelyek teljes mértékben sértik a Facebook közösségi elveit – tette hozzá. Jómagam mindig nagyon figyelek arra, hogy senkit se sértsek meg, miközben az ellenzéki oldalon folyamatos a gyalázkodás, mégsem hallunk arról, hogy ott oldalakat tiltanának le.

Apáti Bence arról is beszélt, hogy a közösségi oldal eljárása azért is teljesen megdöbbentő, mert - bár ő nem hirdetett soha az oldalon - sokan komoly pénzeket tettek bele az oldaluk fejlesztésébe, és tőlük is bármikor mindenféle gumiszabályra hivatkozva elvehetik a közlés jogát. A publicista úgy látja, a Facebook cenzorai minden harmadik héten „elsírják” Soros György blogjának, a 444-nek, hogy milyen nehéz is a munkájuk, de jól láthatóan mindent elkövetnek, hogy a jobboldallal és a jelenlegi kormánnyal szimpatizálókat elhallgattassák. Az egyik fő problémának azt látja, hogy semmilyen jogorvoslati lehetőség nincsen a közösségi oldal önkényes döntéseivel szemben, és ezen jó lenne valamilyen módon változtatni a jövőben.

Folyamatos a Facebook-cenzúra a jobboldal ellen

Mint arról korábban beszámoltunk, mindenféle komolyabb magyarázat nélkül cenzúrázta a Facebook az Alapjogokért Központ egyik videóját. A központ arról készített összeállítást, hogy lehet, hogy külföldön több pénzt lehet keresni, de magyarként Magyarországon élni olyan értékkel bír, amit nem lehet pénzben kifejezni. A videóban olyan egyértelmű tényekre hívták fel a figyelmet, mint hogy Nyugat-Európában lényegesen nagyobb a terrorveszély a migráció miatt, valamint a közbiztonság is jelentősen romlott.

A Facebook gyűlöletbeszédre hivatkozott, amikor törölte a videót. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője úgy kommentálta a történteket, hogy míg a hazafias, patrióta érzelmeket célzó kisvideót letiltják, a sokakat felháborító, a kereszténységből gúnyt űző tartalmakat, vagy a Pride-ról szóló homoszexuális propagandát nem.

Folyamatos a cenzúra

Korábban az Origo egy olyan cikkét cenzúrázták a Facebook cenzorai, amely a migráció árnyoldalát kívánta bemutatni. Nagyon úgy fest, hogy a liberális világrendnek továbbra sincsenek ínyére az olyan vélemények, amelyek az övétől eltérnek.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a közösségi portál alaposan beleszólt a magyar választási kampányba is, írásainkat több alkalommal is cenzúrázta. Többek között nem engedte hirdetni azt a cikkünket, ami arról szólt, hogy Párizs egyik elővárosában, Rueil-Malmaison egyik bevásárlóüzletében egy migráns asszony hihetetlen agresszivitással, minden előzmény nélkül rátámadt két férfire. Mivel úgy értékelte, hogy egy homoszexuális párról van szó, életveszélyesen megfenyegette őket.

Korábban azt a cikkünket nem engedték kitenni, ami arról szólt, hogy egy afgán migráns egy terhes nőt a saját ágyában erőszakolt meg Nagy-Britanniában. A közösségi portál mondvacsinált okokra hivatkozva nem közölte a cikket.

Az RTL-nek megkerülhetetlen a szerepe a cenzúrázásban

Korábban megírtuk, hogy a Facebook gumiszabályokat alkalmaz, és minden az RTL-közeli cenzorok kénye-kedvén múlik. Ahogy arról is beszámoltunk, hogya Facebookot egy olyan cég „moderálja” (vagyis cenzúrázza), melynek tulajdonosa ugyanaz a Bertelsmann, mint a német kormánnyal feltűnően lojális RTL-csoportnak.

Hároméves poszt miatt büntettek

Beszámoltunk arról is, hogy még március elején a Facebook cenzorcsapata harmincnapos eltiltással büntette Apáti Bencét. Ezúttal minden eddiginél pitiánerebb indokkal tették ezt: egy három éve közzétett posztja miatt vették elő, amelyben ráadásul saját magára vonatkoztatta a közösségi oldal által kritizált jelzőket. Jól láthatóan Zuckerbergék minden létező alkalmat megragadnak arra, hogy ellehetetlenítsék a vállaltan jobboldali-konzervatív közszereplőket.

Továbbra is tombol a liberális véleménydiktatúra, itt az újabb, egészen látványos példa.