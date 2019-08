Gyurcsányné megint Magyarország ellen támad

Gyurcsány Ferencné határozottan kiállt az ellen, hogy Magyarország Brüsszeltől megkapja a határvédelem költségeit. A Demokratikus Koalíció EP-képviselője még azt a 6,6 milliárdot is sokkalja a magyaroktól, amit Brüsszel ad, miközben a kormány 2015 óta már több mint 500 milliárd forintot költött az ország biztonságának a megőrzésére. Az lenne a logikus, ha Brüsszel ennek a felét kifizetné. Gyurcsányné legújabb megszólalása egyértelműen bizonyítja, hogy továbbra is kiáll a migránsok betelepítése mellett. A DK EP-képviselője egyébként nem első alkalommal politizál a magyar érdekekkel szemben, legutóbb az Európai Parlament magyar tagjainak megszavazása ellen lobbizott. Gyurcsánynénak egyébként május óta sikerült egy óriási botrányba is keverednie azzal, hogy egy közönséges csalót alkalmazott munkatársaként.

A magyar kormány méltatlannak tartja, hogy Brüsszel a határvédelemre fordított kiadások mindössze alig több mint egy százalékát térítené meg Magyarországnak – mondta még hétfőn Hollik István kormányszóvivő. A leköszönő Európai Bizottság úgy döntött, hogy húszmillió eurót, átszámítva 6,6 milliárd forintot térít meg a felmerülő magyar költségekből, ám az összeg kizárólag ebben az évben, a magyar–szerb határszakaszon járőrszolgálatot teljesítő állomány finanszírozására fordítható.

Orbán Viktor miniszterelnök még 2017-ben fordult Jean-Claude Juncker bizottsági elnökhöz, hogy a sokat emlegetett szolidaritás jegyében fele részben járuljon hozzá a határon a kerítés építéséhez és a védelem költségeihez. 2015, a kerítés megépítése óta eddig összesen 504 milliárd forintot fordított a magyar kormány határvédelemre.

Gyurcsányné nem támogatja a 250 milliárd kifizetését, de még a hatmilliárdot sem

A felháborító brüsszeli javaslat az ATV hétfő esti műsorában is téma volt. A televízió Gyurcsánynét kérdezte az ügyről. A DK EP-képviselője többszörös mellébeszélést követően azt a kérdést kapta a műsorvezetőtől: Jól értem, nem támogatja, hogy az ország megkapja ezt az összeget, ha a magyar kormány elkezd erről tárgyalni?

Minderre Gyurcsányné zavarosan azt válaszolta, a magyar kormány a határkerítés felépítésével - amit már nem kell lebontani, mert egyébként többe kerülne lassan a lebontása, mint a felépítése, és sokkal jobb helye van a pénznek, mondta - nem állította meg a menekültválságot. Majd ismételten elhangzott a kérdés, hogy:

Igen, vagy nem? Gyurcsányné pedig határozottan azt közölte, hogy Nem!

Tehát nem támogatja, hogy a magyar állam 250 milliárd forintot kapjon az Európai Uniótól. Vajon mit várhatunk a jövőben azoktól az emberektől, akik nem tartják fontosnak, hogy a saját hazájuk támogatást kapjon?

Gyurcsányné a magyarok ellen szavazott

Nem ez az első alkalom, hogy a magyar emberek akaratával helyezkedett szembe Gyurcsányné és pártja. Legutóbb arról írtunk, hogy évtizedes hagyományt rúgott fel az ellenzék, köztük Gyurcsánynéazzal, hogy a kormánypárti európai parlamenti (EP) képviselők pozíciószerzésének bojkottját hirdették meg. Bár a konszenzus szerint az EP-s tisztségeket a különböző pártok az ott megszerzett mandátumaik arányában osztják el, több ellenzéki politikus ezt figyelmen kívül hagyva bosszúpolitikát hirdetett meg.

Precedens nélküli volt az EU eddigi történetében az, amit a magyarországi balliberális képviselők tettek július elején. Arra ugyanis még sosem volt példa, hogy az EP-ben a saját hazájuk jelöltjeinek megszavazása ellen kampányoljanak európai parlamenti képviselők. Eddig csupán olyan történt, hogy egyes képviselők pártpolitikai okokból nem szavazták meg a más pártokból érkező jelölteket, de az most először fordult elő, hogy a pártcsaládjuk egészét akarják meggyőzni arról, hogy egységesen lépjenek fel a saját országukból érkező jelöltek megválasztásával szemben.

Bevándorláspárti érdekek és Sargentini

Gyurcsányné egyébként hosszú évek óta egyértelműen a brüsszeli bevándorláspárti elit érdekeit képviseli.Világosan kiderült a mögöttünk hagyott kampányban, hogy Gyurcsány Ferenc és pártja ugyanis Európai Egyesült Államokat akar, és listavezetőjük világossá tette, hogy

a DK politikusai továbbra is Brüsszel érdekeit képviselnék Magyarországon. A DK európai parlamenti képviselői az elmúlt években is minden brüsszeli bevándorláspárti javaslatot megszavaztak: támogatták a migránsvízum és a kötelező kvóta bevezetését, a Soros-szervezetek támogatásának növelését, a migrációt elutasító országok megbüntetését.

Gyurcsányné korábban szemrebbenés nélkül állt ki a szintén magyarellenes Judith Sargentinimellett is. Gyurcsányné büszkén vállalta,hogy Judith Sargentinihez hasonlította Kálmán Olgát, büszke, határozott nőnek titulálva a holland baloldali politikust.

Óriási botrányok Gyurcsányné körül

Bár Gyurcsányné csak néhány hónapja EP-képviselő, az Origo máris feltárt egy óriási botrányt a politikus körül. Kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc felesége két akkreditált asszisztense egyikének nem magyar szakembert választott, hanem egy portugál férfit, Jose Alberto Alves Pereirát. Döbbenetes eltitkolt információkra bukkantunk a portugál sajtóban. Jose Alberto Alves Pereira a portugál Szocialista Párt (PS) európai parlamenti küldöttségének - konkrétan a delegációvezetőnek - volt tanácsadója az előző EP-ciklusban, és nyomoz ellene a portugál rendőrség. A tanácsadó ugyanis, akihez Gyurcsányné annyira ragaszkodott, 2014-2015 környékén mintegy 20 ezer eurót lopott el a parlamenti látogatóktól, és hogy ezt leplezze, még dokumentumokat is hamisított.

Ezért kellett távoznia a portugál küldöttségtől. A V4NA nemzetközi hírügynökség információi szerint nem névrokonságról van szó, ez a Jose Alberto Alves Pereira ugyanaz a Jose Alberto Alves Pereira.

Gyurcsányné a DK-delegációhoz akkreditált asszisztensei között ezen felül is találtunk érdekes, régi visszatérő nevet, Heil Péter személyében, aki az NFÜ elnökhelyettese volt 2002-től, Gyurcsánynéval egyidejűleg. Heil neve olyan botrányos ügyekben is felmerült, mint a fejlesztési informatikai rendszer zűrös kijátszása a Welt 2000 Kft-nek, amely ügyben még mindig nyomozás folyik hűtlen kezelés gyanúja miatt. Heil az NFÜ után Bajnai kabinetfőnöke is volt, de Gyurcsányék a kormányváltást követően sem engedték el a kezét, hiszen a családi cégbirodalom zászlóshajójának számító Altus-ban lett tanácsadási igazgató. Az pedig különösen pikáns, hogy a volt NFÜ-vezér volt az ellenőr, aki az Altus-on keresztül vizsgálhatta az uniós pénzek lehívását az Európai Bizottság megbízásából.