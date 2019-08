Több tízmilliót kapott Karácsony Gergely Gyurcsányéktól

Karácsony Gergely családi cége 2006 és 2009 között több tíz millió forint értékű tanácsadói megbízást kapott a szocialista–szabad demokrata Gyurcsány-kormánytól. A baloldal főpolgármester-jelöltje olyan SZDSZ-es politikusoktól tanult és dolgozott együtt velük, mint Demszky Gábor és Horn Gábor; és tanácsadói között is többségben vannak a volt liberális párt politikusai, valamint Soros György alapítványának munkatársai - írja a Magyar Nemzet.

„A Medián a 2002-es SZDSZ-kampányban végzett felméréseket. Ennek révén személyesen is megismerkedtem néhány SZDSZ-es politikussal. Amikor Horn Gábor államtitkár lett, fölállított magának egy kisebb tanácsadó csapatot, ahová engem is meghívott. Az volt a dolgunk, hogy az SZDSZ politikai stratégiáját valamiképpen külső szemlélőként elemezzük, formáljuk.

Nagyon élveztem, nagyon sokat tanultam ott a politikáról" – nyilatkozta a Beszélőnek 2013-ban Karácsony Gergely. Hornnak később nem elhanyagolható szerepe volt abban, hogy Karácsony lett 2017-ben az MSZP miniszterelnök-, majd 2019-ben főpolgármester-jelöltje.

A néhai SZDSZ közeléből induló, Zuglóban botrányt botrányra halmozó Karácsony 2002 és 2008 között a Miniszterelnöki Hivatal koordinációs államtitkárságának dolgozott politikai tanácsadóként, saját jogán, nem pedig a Medián kutatási igazgatójaként.

Ebben az időszakban – 2006–2009 között – Karácsony cége, a Social Report Bt. tíz alkalommal, összesen mintegy 21,5 millió forintos megbízást kapott a Gyurcsány-kormánytól, de dolgozott az SZDSZ-es Demszky Gábornak is.

Levágták az aranytojást tojó tyúkot Az 1999-ben alapított Social Report Bt.-nek – amely végelszámolással megszűnt – 1999–2003 között Karácsony Orsolya volt a vezetője. Karácsony Gergely 2003-ban vette át a vezetést testvérétől, és egészen zuglói polgármesterré választásáig, 2014. november 11-ig beltagként viselte a tisztséget. Karácsony a cég ügyvezetését, valamint a beltagi szerepkört később Temesvári Szilviára, a Párbeszéd pártalapítványának a kurátorára bízta távozását követően, akit ezzel egy időben polgármesteri titkárságvezetőjének is kinevezett Zuglóban. – A Social Report Bt.-t azért vettem át, hogy lezárjuk a működését, mivel hosszabb ideje már nem folytatott tevékenységet, és az én végelszámolói tevékenységem alatt sem volt megbízása – mondta el a Magyar Nemzet kérdésére Temesvári Szilvia, aki cáfolta, hogy bármiféle összeférhetetlenség lett volna a cégben és a XIV. kerületi polgármesteri hivatalban folytatott tevékenysége miatt. Az 1999-ben alapított Social Report Bt.-nek – amely végelszámolással megszűnt – 1999–2003 között Karácsony Orsolya volt a vezetője. Karácsony Gergely 2003-ban vette át a vezetést testvérétől, és egészen zuglói polgármesterré választásáig, 2014. november 11-ig beltagként viselte a tisztséget. Karácsony a cég ügyvezetését, valamint a beltagi szerepkört később Temesvári Szilviára, a Párbeszéd pártalapítványának a kurátorára bízta távozását követően, akit ezzel egy időben polgármesteri titkárságvezetőjének is kinevezett Zuglóban. – A Social Report Bt.-t azért vettem át, hogy lezárjuk a működését, mivel hosszabb ideje már nem folytatott tevékenységet, és az én végelszámolói tevékenységem alatt sem volt megbízása – mondta el a Magyar Nemzet kérdésére Temesvári Szilvia, aki cáfolta, hogy bármiféle összeférhetetlenség lett volna a cégben és a XIV. kerületi polgármesteri hivatalban folytatott tevékenysége miatt.

Ennek ellenére a cégadatok szerint 2002-ben volt a bt.-nek utoljára bevétele. Az is érdekes, hogy az SZDSZ-es zsoldban eltöltött évek máig nem szerepelnek Karácsonynak a Párbeszéd honlapján található önéletrajzában. A szivárványkoalíció főpolgármester-jelöltje a Social Report Bt. állami megbízásai idején a már említett Mediánnak is dolgozott kutatásvezetőként, ez a cég 2006 és 2010 között 716,5 millió forint állami megbízást kapott.

„Rendszeresen elmondjuk, hogy mit fogunk csinálni, de aztán lehet máshogyan" – ezt már egy interneten terjedő videón mondja Karácsony. A felvétel 2010-ben, a régi SZDSZ-esek egyik találkozóhelyén, a Budai Liberális Klub rendezvényén készült, ahol Karácsony és Pető Iván, az egykori SZDSZ ügyvivője a baloldal összeomlására próbált magyarázatot találni.

Pető részben a választókat hibáztatta, Karácsony pedig egyetértett vele, akkor sem tiltakozott, amikor liberális partnere éppen kevesellte a 2006-ban alkalmazott rendőri erőszakot. Karácsony egyébként az MSZP–SZDSZ-es kormányokkal, politikusokkal való közös munka és üzlet után, 2009-ben lépett be az LMP-be, majd onnan 2013 januárjában több társával együtt távozott, és megalakították a Párbeszéd Magyarországért nevű pártot.

Bár Karácsony kétségkívül pártszédelgő, de liberális kapcsolatai máig erősek, a miniszterelnöki, majd főpolgármesteri ambíciókat ápoló politikus tavaly debütált tanácsadó stábjának, majd „árnyékkormányának" kétharmada SZDSZ-esekből és a Soros Alapítvány egykori munkatársaiból áll - írja a Magyar Nemzet. Szakértői között mások mellett ott van az MSZP–SZDSZ-korszak volt uniós biztosa, Andor László, Bozóki András egykori SZDSZ-tag, a CEU oktatója, a szintén egykori SZDSZ-es Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere, valamint Orsós Éva, aki Soros alapítványának egyik szakkuratóriumi vezetőségének tagja volt.

Semmibe vesző ígéretek

Mint arról korábban beszámoltunk, a Karácsony vezette önkormányzat a lakhatási válság megoldását is célul tűzte ki a XIV. kerületben, hangsúlyt helyezve a bérlakásprogramra, felújításokra és építésekre. A polgármester előterjesztésére ötven önkormányzati lakás felújítását, valamint száz új lakás építését irányozta elő 2017-re. Csakhogy az egy évvel későbbi adatokból az látszik, hogy az épített lakások száma nulla, ezzel Karácsony megint megígért valamit, amit aztán nem tartott be.

Nemhogy nem épült egy sem a száz önkormányzati lakásból, még megvalósíthatósági tervek sem készültek. Amennyire sikertelen volt Zugló a Karácsony-érában a lakásépítések területén, olyannyira „sikeres” az eladásokkal, ilyen tranzakcióból ugyanis öt év alatt összesen hatvankilenc volt. A felújítások tekintetében elmondható, hogy 2017-ben húsz, 2018-ban pedig mindössze tizenegy bérlakást tett a kerület lakhatóvá.

Városvezetőként csúfosan megbukott az alkalmatlan Karácsony

Arról is beszámoltunk, miközben a budapesti kerületek az elmúlt években nagyot léptek előre a fejlesztések terén, a kerületvezetők túlnyomó többsége több milliárd forintos beruházást tudott végrehajtani, míg Zuglóban csupán hatmilliárdnyi fejlesztés történt, addig az ugyanakkora népességű XIII. kerületben közel harmincmilliárd forint. Karácsony Gergelyt nemcsak Angyalföld, hanem a jóval kisebb népességű és területű Ferencváros és Terézváros is messze lehagyta, nem is beszélve a budai kerületekről, vagy éppen Kőbányáról, vagy Rákosmentéről. A Berki Krisztiánhoz vagy Puzsér Róberthez hasonlóan teljesen alkalmatlan főpolgármester-jelölt kerületvezetőként is csúfosan megbukott.

Csőd

A zuglói önkormányzat pénzügyi bizottságának Origo birtokába jutott jegyzőkönyvei drámai képet mutatnak Zugló pénzügyi helyzetéről. Az alkalmatlan polgármester, Karácsony Gergely vezetésével a kerület gyakorlatilag működésképtelen. A túlélést egy kétmilliárdos hitelkeret mellett az biztosította, hogy semmit sem költenek fejlesztésre. Annyira tragikus a helyzet, hogy még a Gyurcsány Ferenc korábbi államtitkárából lett jelenlegi jegyző szerint is kész csoda, hogy a költségvetés még nem omlott össze.