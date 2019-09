Olyan nagyot bukhat az olasz baloldali koalíció, mint a Gyurcsány-kormány

Pokol Béla alkotmánybíró, jogtudós, az ELTE Állam és Jogtudományi Karának népszerű egyetemi tanára párhuzamot vont a Gyurcsány-kormánynak a 2006-os őszödi beszéd miatt elszenvedett hitelvesztése, és az általa "tűz/víz koalíciónak" nevezett, új olasz kabinet felbukkanása között közösségi oldalán közzétett elemzésében.

"Számomra kissé a 2009-es magyar helyzetet idézik a mostani olasz fejlemények, amikor Gyurcsány miniszterelnök 2006-os őszödi beszéde következtében beállt teljes hitelvesztésük, és a 2008-ban beindult pénzügyi válság ellenére sem az új országgyűlési választások kiírásával próbálták meg csökkenteni a számukra várható politikai kártételeket, hanem a hatalomhoz ragaszkodva még kitöltötték a maradék idejüket" - Pokol Béla alkotmánybíró, az ELTE Állam és Jogtudományi Karának népszerű egyetemi tanára így foglalta össze gondolatait az olasz belpolitikai helyzet alakulásáról közösségi oldalán. A professzor párhuzamot vont a Gyurcsány-kormánynak a 2006-os őszödi beszéd miatt elszenvedett hitelvesztése, és az általa "tűz/víz koalíciónak" nevezett, új olasz kabinet felbukkanása között. Mint ismert, a napokban borult a Matteo Salvini belügyminiszter által vezetett Liga és az Öt Csillag Mozgalom koalíciója (M5S), aminek következtében az euroszkeptikus múlttal bíró párt kormányalakítási tárgyalásba kezdett a teljes mértékben migráns- és Brüsszel-párti Demokrata Párttal (DP). Hosszas politikai alkudozás, és pozícióosztogatás után úgy néz ki, sikerült dűlőre jutniuk egymással a papíron homlokegyenest ellenkező értékeket valló szervezeteknek. Federigo Argentieri olasz történészprofesszor azonban úgy gondolja, hogy hosszú távon semmilyen politikai paktum nem lesz képes garantálni az M5S és a PD közös kormányzását, maximum jövő júniusig bírják ki együtt, és ezután új választások lesznek Olaszországban.

Az Origo is megírta, hogy még meg sem alakult az új kormány, de már káoszba fulladt.

Argentierihez hasonlóan

Pokol Béla is borúsnak látja az új koalíció kilátásait,

szerinte sem biztos, hogy 2023-ban lesznek a következő parlamenti választások. "Ebben az esetben utólag még áldhatják is Salviniék a mostani ellenük létrejött összeborulást, mert akár egyedül is elérhetik így a kormánytöbbséget - akár a második világháború utáni 75 év legnagyobb olasz parlamenti többségét -, amit csak ez a természetellenes koalícióra lépés tehet lehetővé az erősen széttagolt olasz pártrendszerben" - fogalmazott a politológiaprofesszor, aki azzal számol, Salviniék egy előrehozott választáson egyedül is el tudják érni a kormányalakításhoz szükséges többséget.

Ha azonban az általa természetellenesnek nevezett szövetség valahogy mégis kihúzza 2023-ig, akkor a Liga "elsöprő győzelmével" lehet számolni a következő parlamenti választásokon. Pokol szerint az Afrika felől érkező migránsok száma növekedni fog az elkövetkező években, ami Salviniék malmára fogja hajtani a vizet. "Salvininak és a Liga parlamenti képviselőinek így csak kényelmesen hátra kell dőlni az ellenzéki padsorokban, és ami már eddig is vitte felfelé népszerűségüket a kormányon a következetes migránsmegállító intézkedéseikkel, az most turbófokozatba kapcsolva villámgyorsan az egyedüli kormánytöbbségüket is meghozza számukra. Csak fel kell karolniuk az olasz emberek többségében már eddig is tomboló elégedetlenséget a jogvédelemnek álcázott európai migránsbehozatallal szemben" - írta.

