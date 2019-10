Még tovább erősödött a Fidesz vidéki városokban

A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjei a 2019-es önkormányzati választáson több szavazatot kaptak a legtöbb vidéki városban, mint a 2014-es önkormányzati választáson. A különbségek különösen a megyei jogú városokban és a megyeszékhelyeken kiemelkedőek.

Noha a vágyvezérelt ellenzéki médiumok azt próbálják sugallni, hogy a Fidesz-KDNP vesztett a támogatottságából, az adatok alapos átvizsgálása után kiderül, hogy ennek épp az ellenkezője igaz.

Valójában a megyei jogú városokban és a megyeszékhelyeken a kormánypárti polgármesterjelöltek lényegesen több szavazatot kaptak, mint a 2014-es önkormányzati választásokon, de a kisebb városokban is sokkal jobban szerepeltek.

A fideszes jelöltek nyertek a megyei jogú városok többségében, a kisebb városokban pedig elsöprő győzelmet arattak.

A Nemzeti Választási Iroda legfrissebb számai alapján mutatjuk, hogy mely jelentősebb városokban emelkedett a Fidesz-KDNP-s polgármesterjelöltekre leadott szavazatok száma.

Debrecen

Hajdú-Bihar megye székhelyén ezúttal is tarolt a regnáló fideszes polgármester, Papp László. Papp vasárnap 35 029 szavazatot kapott. Ez jelentősen felülmúlja a 2014-es önkormányzati választáson elért eredményét, akkor ugyanis 27 357-en szavaztak rá. A különbség közel 7500 voks. Öt évvel ezelőtt a szavazatok 56,41 százalékával nyert, most 61,77 százalékot, majdnem kétharmadot kapott.

Sopron

Sopronban a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, Farkas Ciprián október 13-án 12 328 szavazatot kapott. Így ő lett Sopron polgármestere. A 2014-es önkormányzati választásokon a kormánypártok akkori jelöltje, Fodor Tamás volt polgármester 9510 voksot szerzett. Míg Fodor Tamást szoros versenyben, 45,99 százalékos eredménnyel választották újra, addig a fiatal, új polgármester, Farkas Ciprián 56,68 százalékkal győzött, majdnem 20 százalékot verve az ellenzék jelöltjére.

Zalaegerszeg

Zalaegerszegen is kiemelkedő fideszes diadal született. Balaicz Zoltán jelenlegi fideszes polgármester vasárnap 14 302 szavazatot kapott, míg ezelőtt 5 évvel 10 639-en szavaztak rá. Balaiczra tehát nagyjából 3700-zal szavaztak többen, mint 2014-ben, a 63 százalékos támogatottságát közel 70 százalékra növelte.

Székesfehérvár

Székesfehérváron is hatalmas fölénnyel nyert a regnáló kormánypárti városvezető, Cser-Palkovics András. Most 22 882 szavazatot szerzett, míg 2014-ben 19 794-et, továbbra is 60 százalék fölötti eredménnyel diadalmaskodott.

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelyén, Nyíregyházán is lényegesen több szavazatot kapott Kovács Ferenc jelenlegi fideszes polgármester, mint ezelőtt 5 évvel. Vasárnap Kovács 20 351 voksot szerzett, míg 2014-ben 16 864-et. Öt évvel ezelőtt a szavazatok 47,35 százalékával lett polgármester, most viszont abszolút többséget szerzett, 52,84 százalékot kapott, és magabiztosan győzte le az összellenzéki jelöltet, hiába állt ellene össze hét (!) ellenzéki párt.

Szekszárd

Szekszárdon is jól szerepelt a Fidesz-KDNP színeiben újraválasztott polgármester, Ács Rezső. Vasárnap 6353-an szavaztak rá, 5 évvel ezelőtt pedig 5469 voksot kapott. Pedig itt nagyon reménykedett az ellenzék, Ács Rezső ugyanis 5 éve 46,62 százalékot kapott. Abban bíztak, hogy az összellenzéki jelölt most legyőzi. Kudarcot vallottak: Ács Rezső tovább növelte szavazóinak nemcsak a számát, de relatív arányát is.

Veszprém

Veszprémben is többen szavaztak a jelenlegi fideszes polgármesterre, Porga Gyulára, mint 5 évvel ezelőtt. Október 13-án 11 117-en szavaztak rá, míg 2014-ben 9133-an. 2014-ben a szavazatok 53,89 százalékát szerezte meg, ezt most tovább növelte 2 százalékkal.

Kaposvár

A Kaposvárt 1994 óta vezető Szita Károly (Fidesz-KDNP) ezúttal is nagy diadalt aratott a somogyi megyeszékhelyen. Vasárnap 12 874-en szavaztak rá, ezzel felülmúlta a 2014-es teljesítményét, amikor is 11 986 voksot szervezett.

Kecskemét

Kecskeméten a regnáló fideszes polgármester asszonyra, Szemereyné Pataki Klaudiára október 13-án 16 279-en szavaztak, míg 2014-ben 15 930-an.

Nagykanizsa

Nagykanizsán Balogh László, a kormánypártok színeiben induló polgármesterjelölt 7189 szavazattal nyert, ezzel felülmúlta Dénes Sándor (Fidesz-KDNP) eddigi városvezető 2014-es teljesítményét. Dénes akkor 6145 voksot szerzett.

Makó

Elsöprő diadalt aratott Makón Farkas Éva Erzsébet (Fidesz-KDNP) polgármester. Öt évvel ezelőtt szoros versenyben 44-42-ben győzte le az addigi szocialista polgármestert. Most hiába állított ellene közös jelöltet a balliberális ellenzék, Farkas Éva Erzsébet a szavazatok több mint kétharmadával, 67,37 százalékkal nyert. 4144 szavazatát 6127-re növelte.

Az ötezer lakos feletti települések kategóriájában

147 Fidesz-KDNP-s polgármester lesz, ami a települések több mint felét jelenti.

A balliberális propagandamédia hazugságaival ellentétben tehát szó sincs róla, hogy a kormánypártokra kevesebben szavaztak volna, mint ezelőtt 5 évvel, a valóságban ennek éppen az ellenkezője történt.