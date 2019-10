Karácsony Gergely megválasztását követően nem habozott sokat, mivel eszeveszett tempóban kezdődött meg a Gyurcsány-korszak embereinek a reaktiválása. Egyes hírek szerint Lamperth Mónika egykori belügyminiszterből főjegyző lehet. Karácsony kampányát segítette az MSZP-SZDSZ-korszak két szóvivője, Gál J. Zoltán és Batiz András is, akik minden bizonnyal szerepet kapnak majd a városházán. Az új főpolgármesternek arra is volt ideje, hogy a múlt embereinek a visszahívása mellett hűségesküt tegyen Soros Györgynek és Brüsszelnek is. Nem lehet véletlen, hogy Karácsony megválasztása után még 24 óra sem telt el, és megszólalt maga Demszky Gábor is. Arról beszélt, hogy IMF-hitelt vegyen fel Budapest - azaz, jöjjön vissza az MSZP-SZDSZ-kormányok idején megszokott eladósodás.

Bár csak néhány nap telt el Karácsony Gergely megválasztása óta, teljes erővel zajlik a Demszky- és Gyurcsány-korszak embereinek a reaktiválása. De nézzük is időrendben, hogy mi is történt az elmúlt napokban.

Demszky jó tanácsai

Egy nappal az után, hogy Karácsony Gergely megnyerte a főpolgármester-választást, megszólalt Demszky Gábor, Budapest korábbi bukott, SZDSZ-es vezetője. A dolog szépsége, hogy a liberális politikus nem is olyan régen kirgiz népviseletben, tyubityelkában jelezte, szívesen elindulna ismét a választáson. A felvetést gyorsan levették a napirendről, azonban véleményére továbbra is adnak a balliberális elit köreiben. Ugyan Demszky az ellenzéki előválasztás második fordulójában Kálmán Olgát, a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltjét támogatta, később azonban beállt a sorba, és Karácsony mellett érvelt.

A fővárosi választás másnapján sem titkolta véleményét, és a Klubrádiónak nyilatkozva arról beszélt, hogy Karácsony első intézkedéseinek egyikeként nemzetközi pénzintézetekhez kellene fordulnia hitelért. Újra kapcsolatot kell kialakítani a Világbankkal, az Európai Beruházási Bankkal, illetve meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy egyes beruházásokhoz a főváros közvetlenül fordulhasson európai uniós forrásokat, nemzetközi segítséget kérve partnerszervezetekhez - szögezte le a balliberális rádió hétfői adásában a volt főpolgármester, aki ebben látja a kormány "megkerülésének" az útját. Demszky azt is elárulta, már egy ideje bízott az ellenzék budapesti győzelmében, és előkészület gyanánt váltott néhány szót a budapesti ügyekről a balliberálisok egyik európai vezérével, Frans Timmermansszal, mégpedig egy gdanski díjátadón. Azaz, Demszky Soros legmegbízhatóbb európai vezetőjével találkozott, aki egyébként Karácsonyt is kiparancsolta magához a kampány közepén. Nem kell nagy képzelőerő hozzá, hogy Karácsony az egykori SZDSZ-es főpolgármester nyomdokain haladva ismét eladósítaná a fővárost.

Lamperth és Gál J. Zoltán is Karácsony körében

A legfrissebb hírek szerint több egykori bukott gyurcsányista is Karácsony közelében jelenhet meg. Így többek között Lamperth Mónika, aki a XV. kerületet hagyja ott, hogy jegyzőből főjegyzővé lépjen elő. Lamperth Mónika egyébként két évig Gyurcsány Ferenc minisztere volt (ráadásul két évig belügyminiszter), de miniszter volt Medgyessy Péternél is. Az is kiderült, hogy kik segítették Karácsony kampányát. Itt újabb két gyurcsányista került elő: Batiz András és Gál J. Zoltán. Gál J. Zoltán Medgyessy Péter bizalmasa volt egy ideig, de 2004-ben kiderült, hogy valójában Gyurcsány Ferenc embere, ő irányította sokáig a kommunikációját. Majd 2004-től az RTL Klub egykori tévése, Batiz András lett Gyurcsány Ferenc szóvivője. Most mindketten ott vannak Karácsony körül.

Nem véletlen persze, hogy a Gyurcsány-korszak jön vissza Karácsony Gergellyel. Emlékezhetünk, hogy amikor Karácsony már elkezdte beszédét a választás estéjén, Gyurcsány mosolyogva felcsörtetett a színpadra (még egyszer: a már megkezdett beszéd közben) azért, hogy a tévénézők számára is egyértelműsítse: ő az ellenzék vezetője, és persze Karácsony főnöke.