A teljes ellenzékre, és persze elsősorban Karácsony Gergely budapesti főpolgármesterre rátelepedik Gyurcsány Ferenc. A Demokratikus Koalíció elnöke minderre október 23-i ünnepi beszédében tett egyértelmű utalást. Gyurcsány bejelentette legeslegújabb ötletét, a rossz emlékű „hazafias népfront" létrehozását, amiben az összes ellenzéki párt szerepelne, teljesen függetlenül azok ideológiájától. Az elmúlt napok eseményei ismét bizonyítják, Karácsony Gergely képtelen ellenállni a 2010 előtti szereplők politikai nyomásának, a jelek szerint bármit meg lehet vele csinálni. A balliberális hálózat pillanatok alatt Karácsony fejére nőtt.

Sajátos beszédet mondott október 23-án Gyurcsány Ferenc Nagy Imre szobránál. A DK elnöke a tőle megszokott üres frázisok mellett világosan megfogalmazta: Ő akar lenni az ellenzék vezére, és az össze többi pártot szeretné maga alá gyűrni. Úgy fogalmazott: a hazafias ellenzékben lesznek baloldaliak, centristák, liberálisok, zöldek és jobboldaliak is. Jobboldalin persze az antiszemita Jobbikot értette. Mindez teljesen egyértelmű szándék a bukott kormányfőtől: deklarálni, hogy ő az ellenzék vezetője, és így persze Karácsony Gergely főnöke is.

Kádárista minta alapján dolgozik Gyurcsány

Gyurcsány, bár beszédében nem tért ki a fővárosra, de az, hogy a teljes ellenzék maga alá gyűrését tűzte ki célul, azt jelenti, hogy a Karácsony vezette nullaszázalékos támogatottságú Párbeszédnek is tagozódnia kell a népfrontba. A DK-elnök tehát kiterítette a lapjait, azonban az éppen - elég ízléstelenül - október 23-ára időzített bejelentése egyáltalán nem újdonság. Gyurcsány gyakorlatilag 2011-es MSZP-ből való távozása óta mindent elkövet annak érdekében, hogy ő irányítsa az ellenzéket. Gyurcsány egyébként a hétfői parlamenti ülésen is lényegét tekintve arról beszélt, hogy nagyon szívesen egyesítené a keze alatt az ellenzéki erőket.

Gyurcsány ötlete egyébként a Kádár-rendszerben működő, nagyon rossz emlékű Hazafias Népfrontra emlékeztet. A kádári restauráció idején az egypártrendszerű országban a Hazafias Népfront volt „a szocialista nemzeti egység kifejezője". Kiemelkedő szerepet kapott az országgyűlési és a tanácsi választások előkészítésében és lebonyolításában. Bár 1970-ben eltörölték a HNF jelöltállítási monopóliumát (vagyis elvben bárki bárkit jelölhetett volna képviselőnek), egészen 1985-ig csak az lehetett jelölt a választásokon, aki a Hazafias Népfront programját elfogadta. Egyébként 1985-ben is csak elvben lehetett mást jelölni, az akkori kettős jelölés nem hozott természetesen valódi alternatívát. A Hazafias Népfront volt a kádári diktatúra egyik szervezete - valós hatalom nélkül, hiszen a pártállamban az MSZMP döntött mindenről.

Gyurcsányék bábjává vált Karácsony

A DK-elnöke egyébként az önkormányzati választás óta mindent elkövet annak érdekében, hogy nyilvánvalóvá váljon: ő diktál Karácsony Gergelynek. Persze, nincs nehéz dolga, jól láthatóan a balliberális főpolgármester készségesen teljesíti, amit a bukott kormányfő kér tőle. Jó példa erre, hogy megalázó helyzetbe hozta a Demokratikus Koalíció (DK) és az MSZP Karácsony Gergelyt, hiszen sajtóértesülések szerint éppen az a Tüttő Kata és Gy. Németh Erzsébet lehet a helyettese, akikről korábban lesújtó véleménnyel volt. Karácsony képtelen ellenállni a 2010 előtti szereplők politikai nyomásásának, a jelek szerint bármit meg lehet vele csinálni. A szociálliberális hálózat pillanatok alatt Karácsony fejére nőtt.

Az Origo számolt be elsőként arról, hogy Tordai Csaba, a Gyurcsány- és Bajnai-kormány egykori államtitkára lehet Budapest főjegyzője. Tordai Bajnai Gordon volt balliberális miniszterelnök egyik legfőbb bizalmasának számít. Mindezt jól bizonyítja, hogy Tordai kuratóriumi tagja volt 2015-ig a Bajnai által létrehozott Haza és Haladás Közpolitikai Közhasznú Alapítványnak. Jelenleg is felügyelőbizottsági elnöke a Költségvetési Felelősségi Intézetnek, amely szintén a volt miniszterelnök köréhez tartozik. Továbbá felügyelő-bizottsági tagja az Átlátszó.hu Közhasznú Nonprofit Kft.-nek is. Mindez pedig azt mutatja, hogy Soros Györggyel sem ápol rossz kapcsolatot az alkotmányjogász. Összességében jól látszik, hogy Tordai elsősorban Bajnai Gordon embere, és az ő utasításait követi.

A Tordai reaktiválásáról szóló értesülésünk nagyban egybevág azzal, hogy Karácsony Gergely pár napja találkozott Bajnai Gordonnal, valamint a volt kormányfő az önkormányzati választási kampányban is határozottan kiállt a volt zuglói városvezető mellett. Pár napja még nem lehetett tudni, hogy Gyurcsány Ferenc egykori tanácsadója és szövegírója, valamint Budapest első embere miről egyeztettek, de most úgy tűnik, hogy többek között a főjegyzői pozíció is terítéken volt.

Restaurációs kísérlet a baloldalon

Korábban arról írtunk, hogy Lamperth Mónika egykori bukott gyurcsányista is Karácsony közelében jelenhet meg. Lamperth a XV. kerületet hagyja ott, hogy jegyzőből főjegyzővé lépjen elő. Most éppen úgy tűnik, Lamperthből nem lesz főjegyző - de szó szerint naponta változik a helyzet. Ami tény: Gyurcsány és Bajnai Karácsony feje felett alkudozik, hogy ki milyen posztot kapjon, például, hogy ki legyen a főjegyző. Lamperth Mónika egyébként két évig Gyurcsány Ferenc minisztere volt (ráadásul két évig belügyminiszter), de miniszter volt Medgyessy Péternél is.

Jól láthatóan az önkormányzati választást követő közel másfél hétben a bukott balliberális világ látványos restaurációs próbálkozásba kezdett, és erősen úgy néz ki, hogy Karácsony hátán próbálnak meg visszakapaszkodni a hatalomba.