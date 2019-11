Gyurcsány Ferenc felügyeletével megalakult az új Fővárosi Közgyűlés

Megkezdte a munkáját az új Fővárosi Közgyűlés, de rögtön káoszba is fulladt a polgármesteri szavazatarányok miatt. A nyitóülésen megjelent Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnök is, hogy közvetlenül felügyelhesse Karácsony Gergely lépéseit. A főpolgármester beszédében csupán baloldali lózungokat sütött el, arról nem ejtett szót, hogy a kampányban tett ígéreteit hogyan hajtja majd végre.

Karácsony Gergely főpolgármester a megnyitó beszédében kijelentette, hogy a főváros csak egyenrangú partnere lehet a kormánynak. A főpolgármester a beszédében minden balliberális lózungot elsütött, mindenféle konkrétum nélkül. Karácsony köztársaságpárti többségnek nevezte az ellenzéki pártok szövetségét. A főpolgármester a beszédében semmilyen új ígéretet nem tett, de arról nem tett említést, hogyan valósítja meg a korábbi vállalásait.

Az ülés elején kiderült, hogy a szavazatok lakosságarányos elosztása hibás, mivel Gajda Péternek nagyobb szavazataránya volt, mint a XVIII. kerületnek, pedig Kispesten kevesebben élnek. Az ülést megszakították.

Az ülés délután negyed egykor folytatódott, miután tisztázódtak a szavazati arányok.

Öt főpolgármester-helyettes lesz

Nem a legalaposabban lett előkészítve a fővárosi közműcégek felügyelőbizottságainak igazgatósági helyeinek elosztása – mondta Pokorni Zoltán, a Fidesz-KDNP XII. kerületi polgármestere. Úgy látja, a bizottsági helyek szétosztásában a fővárosi közgyűlési arányokat kellene figyelembe venni.

Pokorni javaslatát leszavazták a balliberális képviselők.

A képviselők többsége támogatta a szervezeti és működési szabályzat módosítását. Bagdy Gábor, a KDNP képviselője a módosítással kapcsolatban arról beszélt, hogy szerinte nem szolgálja a partnerségi együttműködést az, hogy a főpolgármester sürgősséggel adhat be előterjesztést.

A Fővárosi Közgyűlés megszavazta Gy. Németh Erzsébet, Tüttő Kata, Dorosz Dávid, Kerpel-Fronius Gábor és Kiss Ambrus személyét, ők az új főpolgármester-helyettesek. Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP képviselője közölte, hogy nem támogatják az öt helyettes megválasztását. Úgy látja, nem indokolja a feladatok száma az öt helyettest.

Ismét megszakították az ülést

A Fővárosi Közgyűlés megszavazta Tarlós István korábbi főpolgármester részére a törvény alapján járó háromhavi illetménynek megfelelő összegű végkielégítésen felül további végkielégítés kifizetését. Korábban Soproni Tamás, a Momentum képviselője a nem szavazatra buzdított.

Pokorni Zoltán a bizottsági helyek elosztásakor arra kérte a főpolgármestert, hogy Bese Ferenc és Szabados Ákosnak is jutassanak bizottsági helyeket.

A bizottsági helyek kapcsán is jelentős fejetlenség alakult ki, meg is kellett szakítani az ülést.

Baranyi Krisztina a szünet után élesen szembement Gy. Németh Erzsébettel, mivel neki semmilyen hely nem jut.

Pokorni Zoltán többször arra hívta fel a figyelmet, hogy igazságtalan a külsős bizottsági helyek elosztása, ezért nem delegálnak tagokat. A bizottsági struktúrát a képviselők többsége elfogadta. Így külsős bizottsági tag lett az MSZP volt szóvivője, Török Zsolt is.

A képviselők megszavazták Gyurcsány Ferenc volt testőrét, Handl Tamást a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság élére.

Felfüggesztették az államalapító király szobrának felállítását

A mai ülés egyik legvitatottabb pontja az volt, hogy Karácsony a Fővárosi Közgyűlés keddi alakuló ülésén javaslatot tett a XIII. kerületi Szent István parkban az államalapítót ábrázoló szobor felállításának felfüggesztésére. A főpolgármester magyarázkodva azzal kezdte a napirendi pont tárgyalását, a vita nem arról szól, hogy legyen-e szobor a parkban, hanem annak pontosan helye. Finoman arra célzott, hogy a szobor más helyet is kaphat.

Tóth József XIII. kerületi polgármester, aki Karácsonyhoz hasonlóan azzal érvelt, hogy a zöld felületek kárára történne a szobor felállítása, reményét fejezte ki, hogy sikerül a parkon belül helyet találni neki. Ezzel ő is a szobor más parkba való helyezését helyezte kilátásba.

Bagdy Gábor Fidesz-KDNP-s képviselő feltette a kérdést, miszerint kívánunk-e Szent István-szobrot a Szent István parkba? A politikus szerint kétségek merülnek fel ezzel kapcsolatban, és azt kérte, hogy egyértelműsítsék azt, hogy Szent István szobrának helye van a róla elnevezett parkban. A képviselő-testület támogatta Karácsony előterjesztését,

felfüggesztette az államalapító szent király szobrának felállítását.

Gyűlölködés a Városliget kapcsán

11-es napirendi pontként a Városliget fejlesztését tárgyalta a közgyűlés. Karácsony azt mondta felvezetésként, hogy ez a téma váltotta ki a legtöbb vitát, és elárulta, hogy azt az álláspontot fogja képviselni a holnapi kormányülésen, hogy a projekt megvalósításának és az új épületek megépítésének nem itt van helye.

Elsőként Soproni Tamás, Terézváros polgármestere szólt hozzá a vitához: örömét fejezte ki, hogy napirendre került az Európában is elismert fejlesztés megfúrása.

Pokorni Zoltán, a Fidesz-KDNP hegyvidéki polgármestere több kérdést tett fel Karácsonynak. A politikust egy régi magyar népmesére emlékeztetik a történtek.

V. Naszály Márta is beszállt a Liget Budapest-terv ócsárlásába, és felszólalt a nagy volumenű projekt ellen. Talán a legérthetetlenebb hozzászólást Horváth Csaba, zuglói szocialista polgármester produkálta, aki egyenesen úgy fogalmazott, hogy "kármentünk, amit Önök odahoztak", és a szégyelljék magukat felkiáltással zárta mondandóját. A Jobbikkal lepaktáló DK-s Niedermüller Péter az előző városvezetést támadta felszólalásában. Ahogy az várható volt, a közgyűlés támogatta Karácsony előterjesztését. A vita közben a Liget Projekt ellen tüntető provokátorok zavarták meg a közgyűlést.

Korábban írtuk:

Nincsenek napirenden az ígéretek

A Fővárosi Közgyűlés keddi alakuló ülésén Karácsony egyetlen fontosabb, komoly anyagi vonzattal járó ígérete sem került napirendre. Nem volt téma az új ingatlanadó, és nem került bevezetésre a 14 év alattiak ingyenes tömegközlekedése sem. De nem került bevezetésre a stadionstop, és a Liget Projekt leállítását sem vitte a közgyűlés elé Karácsony.

Korábban még lesajnálta helyetteseit a főpolgármester

A DK-s Gy. Németh Erzsébet és az MSZP-s Tüttő Kata is Karácsony Gergely helyettesei lettek, annak ellenére, hogy Karácsony a kampányában előkerült hangfelvétel szerint pont őket emelte ki, nem épp pozitív kontextusban. A főpolgármester az említett hangfelvételen Tüttőről azt mondta:

a Tüttő Katát én is benéztem, nem tudtam, hogy a Leisztingernek vannak ezek az ügyei az V. kerületben. A Tüttő egyébként a XII. kerületben is indulhatott volna, ha tudom ezeket, csak én is későn tudtam meg. Nem akarok álnaiv lenni, hogy akkor a Leisztingernek az élettársa, a volt felesége, vagy a mostani, ezt nyilván nem tudom, nyilván nem egy erős ajánlólevél.

Pár héttel ezelőtt pedig még Gy. Némethről sem volt túl jó véleménnyel az új főpolgármester. A kiszivárgott hangfelvételen róla azt mondta:

az a veszély nem fenyeget, hogy a XVII. kerületben Gy. Németh Erzsébet megnyeri a választást.

Bár Karácsony Gergely kampánya során azt hangoztatta, hogy mindenki főpolgármestere szeretne lenni, több kijelentésével hozzájárult a különböző politikai nézetű emberek közti árkok mélyítéséhez. Már megválasztása estéjén arról beszélt – utólag félreértésnek nevezve –, hogy az abortuszt támogató programot indítana, illetve több alkalommal hangoztatta, hogy a melegfelvonulás idejére szivárványszínű zászlót tűzne ki a Városházára. Számára vonzó példaként említette azt, hogy a szlovén főváros, Ljubljana városházának otthont adó épületben melegbár is működik.

Karácsonyék bosszút akarnak állni a kommunista Lukács György szobrának eltávolítása miatt

A fentiekre Karácsony még egy lapáttal rátett azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés keddi alakuló ülésén javaslatot tett a XIII. kerületi Szent István parkban az államalapítót ábrázoló szobor felállításának felfüggesztésére. Karácsony indoklása szerint teljes körű egyetértés szükséges annak érdekében "hogy meghatározzák a szobor pontos helyét". A valóság az, hogy az ügynek szimbolikus jelentősége van, hiszen korábban a kommunista, és emberek kivégzésére parancsot adó, filozófus Lukács György szobra állt a parkban, amelynek eltávolításáról és annak helyén Szent István szobrának felállításáról még a korábbi, jobboldali városvezetés döntött. Az eset már akkor is felháborodást váltott ki a filozófussal szimpatizáló balliberális értelmiség körében: Demszky Gábor és a néhai Heller Ágnes vezényletével tüntettek is néhányan a szoborért. Így vélhetően Karácsony és a mögötte álló, most visszatérőben lévő baloldali elit a mostani húzásával akar bosszút állni a nemzeti oldalon az általuk hőn szeretett kommunista gondolkodó szobrának korábbi, érthető okokból történő eltüntetése miatt.