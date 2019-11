Még csak ma áll fel hivatalosan az új, Karácsony Gergely vezette, ellenzéki többségű fővárosi közgyűlés, de máris megkezdődik a baráti zsebek megtömése és azoknak az ellenzéki politikusoknak a vezető pozícióba emelése, akikről a főpolgármester korábban még lesajnálóan beszélt - írja a Pesti Srácok. A lap számításai szerint havi mintegy 8 millió forint megy Karácsony személyzeti politikájára az adófizetők pénzéből

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a keddi alakuló közgyűlés második pontjában tárgyalták a főpolgármester illetményét, valamint választották meg a főpolgármester-helyetteseket, akiknek az illetményéről is döntöttek. Az előterjesztést Karácsony Gergely nyújtotta be, amiből kiderült

saját illetményét 1 296 300 forintban állapította meg, amihez 194 445 forint költségtérítés is járul;

az új főpolgármester ötre kívánja emelni a főpolgármester-helyettesek számát;

két főállású, és három külső főpolgármester-helyettest vett maga mellé;

bár a törvény szerint a főpolgármester-helyettesek illetményét a főpolgármesteri illetmény 70-90 százalékában lehet megállapítani, Karácsony a lehető legmagasabb összegre tett javaslatot: havi 1 166 700 forint üti a markukat, amihez 175 005 forint költségtérítés is jár;

a plusz két fő helyettes illetményének és költségtérítésének fedezetéül 4 253 000 forinttal csökkentené a költségvetés általános tartalékát.

nemcsak a főpolgármesternek, hanem összes helyettesének biztosítsanak hivatali gépjárművet, méghozzá nemcsak hivatali, hanem magáncélra is. Továbbá telefon és internet szolgáltatást is kapnak, amelyek fedezete szintén a fővárosi költségvetés.

Mint ismert, Tarlós István előző főpolgármesternek mindössze három helyettese volt.