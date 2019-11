A kormány döntött arról, hogy nem lesz kötelező a nyelvvizsga megszerzése a felsőoktatási felvételihez - jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfón. Az egészségügyre is több tízmilliárddal jut több pénz.

Egyértelművé tette a kormány, hogy a hatályos törvények alapján áll, így a 2020-as elfogadott költségvetés Budapestet érintő részei nem változnak – mondta Gulyás Gergely. Persze a kormány nem boldog azzal a politikával kapcsolatban, amit a fővárosi vezetés képvisel, minden meg nem valósuló beruházást sajnál, de a főváros demokratikusan megválasztott vezetésével együtt kell dolgozni a fejlesztéseken - tette hozzá. A Miniszterelnökség vezetője közölte, hogy a Fővárosi Védelmi Bizottság vezetője nem Karácsony Gergely lesz, és a BKK sem fog megszűnni. Gulyás Gergely az egészségügyet érintően elmondta, hogy jelenleg is több CT van, mint kerület. Bízik benne, hogy a nyitott kérdésekre választ kapnak majd a fővárostól.

Nem kell a felvételihez a kötelező nyelvvizsga

A kormány döntött arról, hogy nem lesz kötelező a nyelvvizsga megszerzése a felsőoktatási felvételihez. Bár korábban minden érdekképviselet támogatta a kormány lépését, de most azt kérték, változtasson a kabinet. Szólt arról is, hogy a fiatalok nyelvtudása Magyarországon továbbra sem jó, ezért több intézkedést hozott a kormány, ilyen többek között az ingyenes kéthetes külföldi nyelvi tanfolyam biztosítása. Gulyás elmondta, hogy a kormány egyelőre elhalasztotta a kötelező nyelvvizsga bevezetését.

A kormány az egészségbiztosítási alapot 34 milliárd forinttal megemelte - jelentette be Gulyás. Mindennek révén több fontos gyógyszer lesz elérhető, főleg a daganatos betegségek esetében – tette hozzá.

Gulyás szólt arról is, hogy változik a közbeszerzési törvény.

Gulyás: Eddig fedésben dolgoztak a román ügynökök

A török elnöki látogatásról azt mondta, hogy Magyarország arra törekszik, hogy minden nagyhatalommal jó viszonyt ápoljon. Nagy gondot jelentene, ha a többmilliós törökországi menekültellátás veszélybe kerülne - tette hozzá. Gulyás elmondta, hogy Magyarország minden nagyhatalommal partneri viszonyra törekszik, és ebbe beleillik a mostani látogatás is.

Gulyás Gergely azon kérdésre, miszerint Fekete-Győr András egy román elnökjelöltnek kampányolt, azt mondta, hogy a román ügynökök eddig fedésben dolgoztak, de ez egy új jelenség. Gulyás Gergely egy másik kérdésre kijelentette, szerinte eddig a magyar politikának voltak konszenzusos elemei, de az hogy valaki egy súlyos korrupciós ügybe keveredett román elnökjelöltet támogat az RMDSZ-szel szemben, az megalapozottá teszi a Fekete-Győr Andrást érintő kijelentésemet.

A látszatra sem ad az ellenzék

A Miniszterelnökség vezetője az új fővárosi vezetésről azt mondta, hogy a fővárosi cégek felügyelőbizottságaiban és egyéb bizottságaiban nem biztosították az ellenzéknek az arányos képviselet elvét. Az ellenzék a kisebbségről sok mindent mondott, de ennek az ellenkezőjét teszik, és még a látszatra sem adtak - mondta a miniszter. Ugyanazok jöttek vissza Budapest élére, akik egyszer már tönkretették a várost, de reméljük, a főpolgármester képes lesz uralni ezt a társaságot – mondta Gulyás Gergely.

Karácsony nem nyilvánított véleményt a szuperkórház jövőjéről, csak az újbudai városvezető nyilatkozott a kórház ellen – mondta Gulyás. Természetesen, ha egységes álláspontra jutnak a kerületek és a főváros, akkor a beérkezett véleményt figyelembe veszi a kabinet. Nehéz úgy egészségügyi fejlesztéseket véghezvinni, ha egy szuperkórház felépítését nem támogatják - mondta Gulyás. Világos álláspontokat szeretnénk ez ügyben kapni, és ezt követően tud a kabinet dönteni – tette hozzá. Senkinek az akaratával szemben nem akarunk fejleszteni.

Várhelyi Olivéré a bővítési portfólió

A Miniszterelnökség vezetője kijelentette, az EU mindig arra törekedett, hogy az unióval szomszédos országokkal is korrekt kapcsolatot ápoljon. Nyilvánvaló, hogy a biztosok a szerződések szerint az unió egészének az érdekeit képviselik, de ne legyünk álszentek, mivel az országok arra törekednek, hogy minél fontosabb portfóliójuk legyen, mert abból az országunknak sem származik hátránya – mondta Gulyás Gergely. Várhelyi Olivér a bővítés- és szomszédságpolitikáért felel majd, és ebben nincsen semmi változás - tette hozzá.

Jöhet a második gazdaságvédelmi akcióterv

Gulyás Gergely lehetőséget adna a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy válasszon Szent István és Lukács György közül. Számomra teljesen érthetetlen ez a hezitálás – tette hozzá. Nem lenne rossz döntés, ha bizonyos nemzeti ünnepek központi rendezvénye a vidéki városokban lenne, mindez nem lenne ördögtől való – mondta a miniszter.

Az újabb gazdaságvédelmi akciótervről azt mondta Gulyás, hogy a korábbi intézkedéseket nagymértékben segítik a korábbi lépések. Szükség lesz egy második gazdaságvédelmi akciótervre, amiről az Országgyűlés a jövő év első felében dönthet - tette hozzá. A jövő év első felében tovább bővülhet a családtámogatási rendszer, és az ehhez szükséges törvényeket is a következő év első felében fogadhatják el – mondta Gulyás Gergely.

Ez rontja a főváros hitelességét

Gulyás Gergely egy másik kérdésre azt mondta, hogy minden budapesti beruházás esetében ahhoz alkalmazkodnak, hogy azt támogassa a főváros. Természetesen nagyban rontja a főváros hitelességét a jövőbeni rendezvények esetében, ha visszamondják az atlétikai világbajnokság megrendezését - mondta Gulyás. A tervezett múzeumi negyedről azt mondta, hogyha teljesen sikerülne megvalósítani, akkor az Európában is párját ritkítaná. A Nemzeti Galéria megépítése tette volna teljessé, de ha azt a főváros nem akarja, akkor nem fog megépülni – mondta a miniszter.

A kórházi pontozási rendszeren is változtatni kellene a finanszírozás javítása miatt

A Miniszterelnökség vezetője szólt arról is, hogy óvatosnak kell lenni az euró bevezetésével kapcsolatban. Ha túl nagy a különbség a csatlakozó állam életszínvonala és a többi tagország között, annak nagy hátránya lehet, és belpolitikai problémákhoz is vezet - hívta fel a figyelmet Gulyás. Elmondta azt is, hogy Magyarország esetében azért is problémás a visegrádi országokhoz való hasonlítás, mivel ők 2002-2010 között jelentősen tudtak növekedni, míg hazánk esetében a balliberális kormányzás jelentős visszaesést hozott, és éppen csak sikerült megmenekülni az államcsődtől. 2006-07-ben míg Magyarországon nullaszázalékos bővülés volt, addig több visegrádi országban 7-9 százalék – emlékeztetett Gulyás.

A kórházak finanszírozásán változtatni kell, ha nem változtatunk az egyes kórházakra irányadó pontozáson, akkor nem lesz változás a következő években sem – mondta Gulyás. Mindez nem olyan egyszerű, ahogyan azt sokan gondolják, mert az onkológia és a szívsebészet jól van finanszírozva, míg a traumatológia csak hiányt termel - hívta fel a figyelmet a miniszter. Úgy látja, a különféle csoportok között kell egyensúlyt teremteni.

Karácsony nem beszélt a korrupciómentes Budapestről

Gulyás Gergely egy másik kérdésre közölte, sok esetben azzal vádolják a kormányt, hogy túlságosan sokat foglalkozik a migráció veszélyeivel, de a jövőben is fel fogják hívni a veszélyeket a bevándorlás veszélyeire.