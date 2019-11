A gátlástalan baloldal, ahol csak tudja, kitömi a saját zsebét

Nincs új a nap alatt, alig telt el pár hét az önkormányzati választások óta, máris látni mi történik, ha a balliberális ellenzék kerül hatalomra. Az új irányt először Karácsony Gergely főpolgármester mutatta meg, aki a korábbi fővárosi vezetéssel szemben három helyett öt alpolgármesterre tart igényt, és fizetésüket is megemelte. Őt követte a „nagyvonalúságban" Pikó András polgármester, aki Józsefvárosban az eddigi két bizottságot hatra bővítette, ami 150 millió forint plusz költséget jelent. Erzsébetvárosban is több alpolgármesterre van szüksége Niedermüller Péternek, mint a korábbi vezetésnek, a XV. kerületben pedig Gyurcsány embere, Németh Angéla javasolta saját fiát a Népjóléti Bizottságba. Kispesten is hasonló a tempó, Gajda Péter a Szociális és Lakásügyi Bizottsági hellyel jutalmazta a korrupciós botrányba keveredett Lackner Csabát, de a Mr. Negyven százalékként ismert Kránitz Krisztián is maradhat a vagyonkezelő élén.

Még egy hónap sem telt el az október 13-i önkormányzati választások óta, máris szemmel látható, hogy az ellenzék közpénzhez való hozzáállása mit sem változott az évek alatt. A családtagok helyzetbe hozása, új pozíciók létrehozása és haverok kistafírozása is a régi időket eleveníti fel. A múltidézést Karácsony Gergely idézte elő legelőször, aki Tarlós Istvánnal ellentétben három helyett öt alpolgármesterre tart igényt, akiknek fizetését megemelte, és illetményüket is maximalizálta, ezzel a teljes önkormányzati ciklust tekintve máris

200 millió forint többlettel terhelte meg a fővárosi költségvetést.

Remek ötletül szolgálva ezzel Erzsébetváros új polgármesterének, a bukott EP-képviselőnek, Niedermüller Péternek, aki szintén megduplázta alpolgármesterei számát, amivel a teljes ciklust tekintve csak az alpolgármesterekre 233 937 600 forintot fordít a kerület. De ha ez nem lenne elég, az Origo birtokába jutott dokumentumok szerint Niedermüller annak a Czeglédy Csabának az ügyvédi irodáját bízta meg a kerület jogi ügyeinek átvizsgálásával, akit hatmilliárdos költségvetési csalással vádolnak.

„Visszafogott gazdálkodás"

Tegnap megtartotta alakuló ülését Józsefváros képviselő-testülete is, ahol az egyik első lépése a volt klubrádiós Pikó Andrásnak az volt, hogy az eddig két bizottságot hatra bővítse. Épp annyira, ahány ellenzéki képviselő bekerült a testületbe, ezzel biztosítva mind a hat képviselőnek bizottsági elnöki helyet is. Vörös Tamás, a kerület kormánypárti képviselője a Hír Tv-ben elmondta, hogy ezzel évi 30 millió forint plusz költséget generál, ami

az egész ciklust tekintve 150 millió forintot jelent.

A baloldali „nagyvonalúságot" jellemzi, hogy a kormánypárti képviselőknek egy bizottsági elnöki helyet sem ajánlottak fel. A döntés annak fényében is nagyon érdekes, hogy az ellenzék pont azzal kampányolt, hogy minta demokráciát hoznak létre, jó gazdái lesznek Józsefvárosnak, és megmutatják, hogyan is kell visszafogottan gazdálkodni. Pikó egyébként a kormánypárti választási plakátokat tépkedő aktivistáját is benyomná a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság külső tagjának a kampányban folytatott kimagasló tevékenységéért.

Haverok, családtagok helyzetbe hozása

A tegnapi nap folyamán a kispesti képviselő-testület alakuló ülését is megtartották, ahol tüntetők tiltakoztak a kokain és korrupciós botrányba keveredett Lackner Csaba képviselői kinevezése ellen. A hangfelvételek tanúsága szerint milliókat visszaosztó Lackner szemrebbenés nélkül vette át képviselői mandátumát és tette le esküjét, majd az alakuló ülés után menekülőre fogta. Gajda Péter korábban azt mondta, hogy képviselőtársa, aki egyben barátja is, a történtek ellenére bármelyik bizottságba beülhet. Az alakuló ülésen ez meg is történt,

Lackner tagja lett a Szociális és Lakásügyi Bizottságnak, amit a Momentum képviselője is megszavazott.

Azé a Momentumé, akinek padsorai közül választotta ki Karácsony Gergely Kerpel-Fronius Gábort, aki a korrupciómentességért felelős új főpolgármester-helyettes. Lackner delegálása a Szociális és Lakásügyi Bizottságba azért is érdekes, mert a kiszivárgott ötvenórás hangfelvételen Lackner arról beszélt, hogy a kispesti önkormányzat hogyan bánik el a szegényekkel, és hogy milyen módszerrel teszik ki őket az önkormányzati lakásokból.

Gajda Péter egyébként a Mr. Negyven százalékként ismert Kránitz Krisztiánt (Krinyó) is szívesen látja a továbbiakban is a vagyonkezelő élén, arra a kérdésre, hogy támogatná-e volt képviselőtársát, Gajda úgy fogalmazott:

én egyelőre nem láttam Kránitz Krisztiánnal kapcsolatban semmi olyat, ami ennek ellentmond.

A XV. kerület gyurcsányista polgármestere, Németh Angéla pedig - ő az, aki korábbi kinevezése után magának adott kétmillió forintos jutalmat - most fiát hozná helyzetbe. Mihály Gergőt javasolta a Népjóléti Bizottság tagjának, ami havi bruttó 200 ezer forint tiszteletdíjjal jár, ami az

öt éves ciklust tekintve mintegy 12 millió forint.

A baloldal gazdálkodásának hatékonyságáról pedig sokat elárul Halásztelek helyzete, ahol 2006 óta szocialista polgármester regnált, de most a halásztelkiek a Fidesz-KDNP jelöltjének szavaztak bizalmat. Szabó Tibor az átadás-átvételkor szembesült azzal, hogy a város kasszája üres, a számlák pedig mínuszban állnak.