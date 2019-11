Ismét lebukott a mindennap szolgálati kocsival közlekedő, de biciklit, buszozást hazudó főpolgármester. A sofőr minden reggel oda van rendelve Karácsony Gergely háza elé - írja a Ripost.

Miközben Karácsony Gergely sok millióért Facebook-posztok tízezreit küldi szét a közösségi médiában, hogy kizárólag tömegközlekedési eszközzel, busszal, vonattal, sőt kerékpárral közlekedik, a valóság továbbra is egészen más.

Busz helyett autóval, sofőrrel jár, a kocsi minden reggel ott várja a háza előtt Zuglóban. A hét minden egyes napján reggel negyed nyolc tájékán megérkezik érte a szolgálati sofőr. Aki, miután Karácsony a múlt héten egyszer már lebukott, még inkább igyekszik észrevétlen maradni.

Próbálnak elbújni a fotós elől

A sofőr már nem áll be a közeli ház gépkocsibejárója elé, mert az ott lakókkal többször is konfliktusba keveredett. Akik ráadásul nehezteltek, hogy a főpolgármester kocsija miatt nem tudnak kiállni. Most inkább hosszasan cirkál, hogy a kocsik között, akár szabálytalanul is, de helyet találjon.

Az utasítás nyilvánvaló, úgy kell megállni, hogy takarásban, rejtve legyen, minél kevesebben lássák Karácsony reggeli autózását. Nehezebben lehessen, mondjuk lefotózni, mint korábban.

Így volt ez hétfőn, a hét első napján is. Reggel 7 óra 25 perckor begördült a főpolgármesteri limuzin. A sofőr nem törődve a KRESZ-szel, megállt az úttest túloldalán, és nyitott ajtóval várta a főpolgármester urat. Azt Karácsonyék nem vették észre, hogy a Ripost forgat.

Csak akkor van "bringa", busz, ha ott a PR-fotós

Megint bebizonyosodott, hogy Karácsony, a mesével ellentétben, nem buszra vagy kerékpárra száll, hanem beül a kényelmes, fűtött kocsiba. Ez azt jelenti, hogy csakis akkor száll biciklire, ha ott van a fotósa.

Mint ismeretes, nem először bukik le a tömegközlekedésről hazudó politikus. Már a kampány idején kiderült, hogy látványos kamu a biciklizés és a buszozás a propagandafotók kedvéért. Aztán, ha kész a kép, már nyugodtan átül a kényelmes kocsiba.

Így volt ez a múlt héten is, amikor kihirdette, hogy ő bizony busszal megy a kormányülésre, fel a Várba. Igaz, előtte a szolgálati kocsival furikáztatta magát végig a városon, a házától a főpolgármesteri hivatalig.

A kényelmes autózás után jöhetett a buszra szállás, hiszen megérkezett a propagandafotós. Irány a Vár, a kormányülés.

Azt már csak a Ripost fotózta le, hogy a kormányülés idején, a Karmelita kolostor előtt is ugyanaz a sofőr várta, aki minden reggel a háza előtt.

Már bejáratták a módszert. Ha Karácsony lebukik, a propagandistái gyorsan bedobnak egy kis vonatozást, mondjuk Berlinbe. Aztán reggelente megint jöhet a sofőr minden egyes nap.