Az elmúlt évek legsúlyosabb szexuális zaklatási botránya robbant ki kedden, a Katona József Színháztól csupán egy titkolózó közleményre tellett, a színház Facebook-oldalát mégis elárasztják az intézményt, és annak botrányosan gyáva és álságos eljárását bizarr módon dicsőítő hazug és nevetségesen propagandisztikus hozzászólások. "Történelemfordító", "modellértékű", "tanítanivaló", "korrekt" - záporoznak a jelzők arra a nyilatkozatra, amelyben nem nevezik meg, ki a molesztáló. Persze több hozzászóló profiljáról szinte ordít, hogy álnév, és valószínűleg köze van a Katona József Színházhoz.

Kedden újabb durva szexuális zaklatási botrány rázta meg a magyar közéletet. A fővárosi balliberális színházi világ központja, a Katona József Színház váratlanul egy konkrétumok nélküli közleményt adott ki arról, hogy az egyik "szerződéses munkatársuk több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a színház dolgozóival." Az elkövetőt annak ellenére nem nevezte meg a színház vezetősége, hogy rendkívül súlyos molesztálási botrányról van szó. Ez magából a nyilatkozatból is kiderült, ugyanis eszerint már lépések is történtek az ügyben:

a meg nem nevezett zaklatót kitiltották a színház területéről,

szerződést bontottak vele, valamint

az egész társulatnak „felajánlották pszichológus segítségét az ügy feldolgozásához."

Az Origo értesülése szerint ennél sokkal drámaibb a helyzet: a színházban dolgozó egyik neves rendező rendszeresen súlyosan zaklatta női kollégáit, az pedig, amit tett, bűncselekmény. Tehát a létező legrosszabb forgatókönyv valósult meg, ennek ellenére gyanús módon ömlenek a Katona József Színházat és eljárását nevetségesen propagandisztikus szövegekkel éltető hozzászólások a Facebookon közétett közlemény alá.

A legelső hozzászóló egyenesen fantasztikusnak titulálta a szexuális zaklató személyét titkoló közleményt. "Gratulálok! Jó, hogy van ilyen!" - tette hozzá (elgondolni sem merjük, mire gondolt a posztoló)

Csak úgy záporoztak a dicsőitő jelzők, elhangzott a "történelemfordító" szócska is az egyik lírai hangulatba kerülő kommentelőtől.

Volt, aki tudományos alapokra helyezte a Katona mosdatását. "Modellértékű a színház konfliktuskezelési és kríziskommunikációs praxisa! Az intézményi bizalom erős lehet, hiszen a sértettek merték és tudták a jelzőrendszer tagjait tájékoztatni arról, hogy milyen méltánytalanság érte őket. Minden érintettnek küldök egy-egy virtuális ölelést!" - fogalmazott az ismeretlen (angol nevet használó, eddig angol nyelven posztoló) konfliktuskezelési szakértő. Azt már csak mi kérdezzük: vajon a rendezőnek is küld egy virtuális ölelést?

"Tanítanivaló!" - egyesek már az oktatási intézményekben is kötelezővé tennék a Katona konkrétumok nélküli közleményét.

Talán a legszelídebb az a virtuális véleményformáló volt, aki szimplán korrektnek nevezte a tájékoztatást.

Az Origo kereste az ügyben a színház vezetőségét, valamint a Gyurcsány-párti Gy. Németh Erzsébetet, Karácsony Gergely humán és kulturális területekért felelős főpolgármester-helyettesét, a reakciójuk azonban közel sem tekinthető történelemfordítónak. Míg előbbi az érintettek személyiségi jogainak védelmére hivatkozva nem reagált érdemben, utóbbi még válaszra sem méltatta az Origót.

És hogy mik a kérdéseink? Mik azok, amiket meg szeretnénk tudni? Mi az, amit már a "modellértékű" közleménynek is azonnal tudatosítani kellett volna?

A metoo papíron élharcosa, az átláthatóságért a szólamok szintjén szónokló Katona József Színház miért nem nevezi meg a szexuális zaklatót, tett-e rendőrségi feljelentést, mit tett azért, hogy a szexuális zaklató más színházak dolgozóit ne hozza ugyanilyen helyzetbe? Azaz: értesítették a Magyar Színházművészeti Szövetséget és a Magyar Teátrumi Társaságot? Közölték velük, hogy ki ez az ember?

A válasz egyelőre csak a szégyenteljes hallgatás: és nyugodtan mondhatjuk, a lapítás.