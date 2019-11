Durva ámokfutásba kezdett Újpesten az új, ellenzéki városvezetés. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a momentumos Déri Tibor leszámolásba kezdett, 50 embert rúgott ki már az első közgyűlésen, de a helyi médiacégtől is mindenkit elbocsátott. Most viszont az is kiderült, egyetlen hónap alatt kétmilliárd forintot tűntettek el a kerület kasszájából. Wintermantel Zsolt, az eddigi fideszes polgármester ugyanis 9 milliárd forint plusszal adta át a vezetést, mostanra Déri és a dk-s elnök, Trippon Norbert már csak 7 milliárdról beszél. Csakhogy az átadás-átvétel rendezett jogi folyamat, az erről készült dokumentumot az új városvezetés képviselői is aláírták. Wintermantel Zsolt pedig nyilvánosságra is hozta.