Botrányt botrányra halmoz a milliós fizetést magának megszavazó Pikó András

Korábbi ígéretek megszegése, saját fizetésének közel egymillió forintra növelése, ocsmány beszéd a nőkről, hazudozás arról, hogy BKV-val közlekedik, az önkormányzati dolgozók 13. havi juttatásainak elvétele - így lehetne összefoglalni Pikó András, józsefvárosi balliberális polgármester alig néhány hetes teljesítményét.

Botrányt botrányra halmoz megválasztása óta Pikó András, Józsefváros balliberális polgármestere. Bár a kampányban fűt-fát ígért a volt rádiós, de ezekből eddig egyetlen megvalósult projektet sem láthattunk. Az ígéretek teljesítése helyett Pikó csupán vádaskodik, arra, persze, volt energiája, hogy a saját fizetését közel egymillió forintra emeltesse.

Pikó számára az első a saját fizetése

A fizetésemelésre rögtön az első testületi ülésen sor került. Bár a kampányban Pikóék úton-útfélen azt hangoztatták, hogy nem fognak urizálni, és számukra nem a saját fizetésük lesz az első, mindennek ellenére

Pikó polgármesterként havi 997 200 forint havi illetményt, plusz 150 ezer forint költségtérítést fog kapni.

Azt is eldöntötték, hogy a polgármesternek évi 39 nap szabadnapja lesz, amit egy meghatározott ütemben vehet majd ki. A három alpolgármester pedig fejenként 797 800 forint illetményt, és plusz 120 ezer forint költségtérítést vihet haza.

Az első ülésen arról is döntöttek, hogy a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. vezetőinek a bére a következőképpen alakul: bruttó 359 000 forint, plusz 180 000 forint költségtérítés, az igazgatósági tagoké 209 000 forint, plusz 104 000 forint költségtérítés.

A baloldali „nagyvonalúságot" jellemzi, hogy a kormánypárti képviselőknek egy bizottsági elnöki helyet sem ajánlottak fel. A döntés annak fényében is nagyon érdekes, hogy az ellenzék pont azzal kampányolt, hogy "minta demokráciát" hoznak létre, jó gazdái lesznek Józsefvárosnak, és megmutatják, hogyan is kell visszafogottan gazdálkodni.

A milliós fizetés mellett nőgyalázásra is jutott ideje Pikónak

A fizetésemelés mellett arra is jutott ideje Pikónak a mögöttünk hagyott időszakban, hogy ocsmány módon beszéljen az Alapjogokért Központ elemzőjéről. Pikó azt írta közösségi oldalán, hogy: Annyira bírnám, ha lenne benne egy politikai elemzés Párkányi Esztertől, a Fidelitas volt szóvivőjétől és az Alapjogokért Központ elemzőjétől, aki a kampány alatt tanúsított "tudományos alapossággal" elemezné a józsefvárosi választási eredményt.

Már itt átlépi a határt Pikó azzal, hogy megkérdőjelezi a valóban kvalifikált Párkányi Eszter szakmai tudását, majd igyekszik kigúnyolni Párkányi Esztert.

Az ízléstelen szerencsétlenkedés itt nem állt meg, a kommentekhez a volt MSZP-s miniszterelnök-jelölt Lattmann Tamás is csatlakozott. Ez azért is érdekes, mert Lattman kutatási és szakterületei között szerepel a nemzetközi humanitárius jog, az emberi jogok védelme is.

Ő azt írta, hogy az Alapjogokért Központ az a hely, ahol még az alapszakos diplomájukat sem megszerzett "elemzők" osztják az okosságot a propagandamédiában. Igaz, legalább csinosak. Vajon milyen funkcióik vannak még? A nőiességet megalázó hozzászólást Pikó természetesen nem törölte, nem moderálta, nem határolódott el tőle, vagyis mélységesen egyetért vele.

Plakátrongálót támogatott Pikó

Pikó persze nem volt hálátlan az őt támogatókhoz. Így bizottsági posztot kapott az a Németh Ders, aki azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy kormánypárti plakátokat rongált meg a kampányidőszakban.

Németh szerint a migrációt támogatni kellene, mert abból meg lehet gazdagodni.

Németh ennél is továbbment, hiszen szerinte, ha hazánk bevándorláspárti lenne, akkor megközelítené a svájci életszínvonalat. Minden magyar családnak örökbe kéne fogadnia egy bevándorló családot, és cserébe az adoptáló anyagilag is részesülne a bevándorlók által realizált jövedelemnövekedésből, mondta.

Nyilvánvaló hazugság lepleződött le

Pikó minden egyes balliberális propagandalapnak elmondta, BKV-val és biciklivel fog járni dolgozni. A balliberális polgármester azonban csúnyán lebukott. A 888.hu egy szemfüles olvasója videózta le, ahogy Pikó beül a szolgálati autójába egy sofőrrel, és elhajt. Az autós lebukás érdekessége, hogy a józsefvárosi polgármester ellentmondó nyilatkozatára és tettére nem kérdezett rá a HVG egy friss interjúban, a nagyon kínos témát csak felületesen érintették. Pikó hasonlóan bukott le, ahogyan Karácsony Gergely is.

Pikó átverte a szociális és egészségügyi dolgozókat

És végezetül ne feledkezzünk el Pikó egyik legnagyobb átveréséről sem. A VIII. kerületi balliberális polgármester első intézkedéseiként elveszi a 13. havi jutalmat a szociális és egészségügyi dolgozóktól. A városvezető a balliberális propagandalap HVG-nek azt mondta, a kerületben évek óta az a szokás, hogy 13. havi fizetést kapnak az önkormányzati dolgozók, óvónők, bölcsődei dolgozók, védőnők, körülbelül kilencszáz ember. Próbálunk takarékosan működni, egy csomó mindenre nem költeni, amire korábban futotta. Nyilvánvaló, sokkal népszerűbb polgármester lennék, ha azt mondanám, ahogy tavaly, úgy idén is lesz 13. havi fizetés az önkormányzat bölcsődéiben, óvodáiban vagy a rendelőintézetében.

Majd így folytatja: megnézzük, hogy mennyi pénzünk van, és ehhez mérten kapnak majd a dolgozók juttatást karácsony előtt.

Később a Facebookon Pikó magyarázkodni próbált, de a lényegét tekintve természetesen kiderült, hogy minden úgy van, ahogy az egyébként baráti hvg írta alákérdezős interjújában nyilatkozta.