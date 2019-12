A budapestiek teljesen abszurd jeleneteknek lehettek szemtanúi hétfő reggel: pár centi hó kikezdte a főváros tömegközlekedését. Karácsony Gergely közösségi oldalán magyarázkodott a történtek miatt, volt miért: már az első valódi feladatot sem sikerült megoldani a városvezetésnek. Igaz, ezúttal nem tüntikézni kellett volna, amit Karácsony még főpolgármesterként is annyira szeret, hanem dolgozni.

Sok baleset az utakon, órás késések a MÁV-nál, komolyabb fennakadások a BKK-nál is - röviden így lehetne jellemezni a fővárosban kialakult helyzetet, miután hétfő reggel leesett az első hó. A megváltozott időjárási körülmények szemmel láthatóan váratlanul érték a főváros vezetését és a BKK vezetőit, gyakorlatilag leállt az élet Budapesten, lehetetlen volt egyik helyről a másikra tömegközlekedéssel eljutni. Korábban nehezen volt elképzelhető, hogy pár centis hó megbénítsa Budapest mindennapjait, most mégis erre került sor. Mindez azért is érdekes, mert vasárnap szinte az összes időjárás-jelentés nagyobb mennyiségű hózáporra hívta fel a figyelmet.

A gondok már reggel nyolc órakor elkezdődtek, a BKK a következtetőkről tájékoztatott közösségi oldalán.

Ez még csak a kezdet volt, a budapesti tömegközlekedési cég honlapján további járatritkításokra hívták fel a figyelmet. E szerint

Ritkábban közlekednek a teljes útvonalon a 28 és 28A villamosok.

A 110, 112-es autóbusz, a 21, 21A busz, és a 7E busz is ritkábban közlekedik.

A 219-es busz pedig rövidített útvonalon jár.

A legnagyobb fennakadásra a szentendrei-békásmegyeri HÉV vonalán került sor. A hivatalos információk szerint kora reggel rosszul lett egy utas Kaszásdűlőnél, ami miatt leálltak a szerelvények. Bár a BKK pótlóbuszokat ígért, ebből nem sok valósult meg: az Árpád hídig közlekedő 34-es buszra irányították az utasokat.

Olvasónk képén jól látszik, egy gombostűt sem lehetett volna leejteni a "HÉV-pótló buszokon." Leírása szerint feszült volt a hangulat, többen elégedetlenségüket fejezték ki a BKK-val szemben. Szerinte képtelenség volt bejutni a városba komolyabb kerülők nélkül. Nagy volt a felháborodás a budapesti cég Facebook-oldalán, többen kifogásolták a városvezetés tehetetlenségét. "Háromnegyed órát álltam, kb. 200 másik társammal, akik a zuhogó hóesésben várták, hogy jöjjön a pótló busz. Egy, azaz 1 db jött, egy kis méretű, csukló nélküli busz" - írta mérgesen az egyik kommentelő.

Nincs elég hómunkás

Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán reagált a történtekre, ahol azt írta,

azért merültek fel problémák, mert nincs elég hótakarító munkás.

Reményét fejezte ki, hogy dél körül eláll majd a havazás, így délutánra a főbb útvonalakat meg lehet tisztítani, és így helyre lehet állítani a tömegközlekedést. Posztja alá több, dühös hangvételű komment érkezett, de volt olyan is, aki latyakeltakarító főpolgármester-helyettes kinevezését tanácsolta a pozícióosztogatásban élenjáró politikusnak.

Az ellenzéki portálok ingerküszöbét nem igazán érték el a történtek, egyik nagyobb lap sem foglalkozott kiemelten a fővárosi vezetés számára kellemetlen üggyel. A HVG és az Index is úgy fogalmazott a témával foglalkozó cikkében, hogy a BKK "harcol"/"küzd" az időjárással.

Boros Bánk Levente politológus viszont kemény kritikát fogalmazott meg Karácsonyékkal szemben. "Üzenem Karácsony Gergely főpolgármesternek, egy hete lehet tudni, hogy esni fog a hó (és néhány évezrede, hogy télen esik). Se egy hókotró, se egyetlen hómunkás: autós és gyalogos baleset- és életveszély teljes Budapesten. Ugyan miért nem tetszett időben intézkedni, hogy 1. felkészüljenek és 2. eltakarítsák?! Klímavészhelyzet viszont van, ugye?" - írta ki közösségi oldalára.