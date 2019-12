Gátlástalanul osztogatják a pénzt Karácsonyék a balliberális holdudvarnak

A Városházán elkezdték osztogatni a pozíciókat a balliberális holdudvarnak, szürreális eredménnyel: Vágó István "kvízprofesszor", Gyurcsány Ferenc lelkes híve, a BKV Vasúti Járműjavító Kft. felügyelőbizottságába ülhet be. A DK-s politikus ráadásul azt mondta: ehhez még jobban is ért, mint a tévézéshez. A balliberális politikai elit egyik legismertebb tagja, a 20 éve a Fidesz iránt érzett gyűlöletéből élő Vásárhelyi Mária pedig a József Attila Színház felügyelőbizottságának elnöke lesz.

Vágó István, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja, hegyvidéki képviselője felügyelőbizottsági pozíciót kapott a BKV leányvállalatánál, a Vasúti Járműjavító Kft.-nél - írta az ATV.

Vágó a balliberális propagandalapnak, az Indexnek nyilatkozott is. Azt találta mondani érvként, hogy eredeti végzettségéhez még közelebb is van a cég tevékenységi köre, mint a műsorvezetéshez. Ebben van némi igazság, hiszen Vágót annak idején eltanácsolták a televíziózástól, arról viszont nem hallani, hogy egyetemi vizsgáin bukdácsolt volna. Ráadásul kvízprofesszor-képzés valószínűleg nem is indult sehol. De ez a kis malőr természetesen még nem akadálya annak, hogy Vágó mindennek (is) a szakértője legyen.

részegség-kutató: az országgyűlési választás előtt példásan magyarázta meg, hogy Gyurcsány Ferenc miért nem ivott viszkit az ellenzéki pártokkal való egyeztetést megelőzően, és miért kínálhatták a jobbikosok az LMP-seket viszkivel egy másik megbeszélés során.

török hódoltsági szakértő: történelmi távlatokba visszamenőleg vezette le, miért volt nagyon jó Magyarországnak, hogy a törökök 150 évre megszállták az országot.

nyomozói szaktekintély: egyik barátjával vállvetve nyomoztak az Origo munkatársa után, amelynek során Vágó biztos kézzel irányította a műveletet, csak a célszemélyt nem sikerült azonosítani.

a politikai álláspont-változtatás nagymestere: éveken keresztül arról szólt a Facebook-oldala, hogy a Jobbik rasszista, antiszemita, náci, szélsőséges és Európában elszigetelődött, erre 2019-ben - többek között - a Jobbik jelöltjeként indult az önkormányzati választáson. A váltást olyan csendben, olyan finoman csinálta, hogy az a legszakavatottabbaknak is alig tűnt fel.

az internetes kötekedés királya: ehhez nincs sok hozzáfűznivaló, miután a tévézésből kibukott, Vágó István idejének nagy részét az internetezésnek szenteli, aminek során kíméletlenül aprítja ellenfeleit.

Ilyen szakmai múlttal a háta mögött szégyenkezve tesszük fel a kérdést: Vágó Istvánt alkalmassága miatt ültették a BKV felügyelőbizottságába vagy azért, mert mindig mindenben igazat ad Gyurcsánynak?

Nem ő az egyetlen megdöbbentő név a listán - ez már az Index által ismertettt névsorból derült ki. A József Attila Színház fb-elnöke Vásárhelyi Mária lesz, aki immár vagy 20 éve abból él, hogy cikket ír vagy előadást tart a Fidesz és Orbán Viktor miniszterelnök iránt érzett gyűlöletéről. Van tippünk arra, hogy ezt a képességét hogyan akarja hasznosítani a József Attila Színházban - bár a felügyelőbizottsági elnöki pozíció rendezésre nem ad lehetőséget.

A lista mindenesetre megmagyarázza, hogy miért védte meg Vágó István olyan lelkesen Kálmán Olgát, aki havi egymillió forintot kap - a nyilvánosság számára nem részletezett - kulturális tanácsokért.