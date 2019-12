Karácsony átvert mindenkit: politikai tisztogatást indított

Karácsony Gergely bosszúhadjáratot folytat, ugyanis korábbi ígéretével szemben csak az elmúlt napokban három fővárosi cég vezetőjét menesztette, miközben korábban féléves türelmi időszakot ígért nekik. A balliberális főpolgármester nemcsak a budapesti cégek vezetőit távolítja el, hanem keményen támadja a neki nem tetsző kulturális vezetőket is. De a tisztogatás országos szinten is zajlik: több ellenzéki irányításúvá lett nagyvárosban már leváltották a kulcspozícióban levő vezetőket, tisztségviselőket a polgármesteri hivatalokban, illetve önkormányzati cégeknél, intézményeknél. Több helyen odáig is elmentek, hogy fontos cégek felügyelőbizottságaiból kiszorították a kormánypártiakat.

Újabb fővárosi cég vezetőjét menesztette Karácsony Gergely. A főpolgármester korábban már elküldte a FŐTÁV, illetve a fővárosi közterület fenntartó vezérigazgatóját, most pedig a FŐKERT vezetőjét cseréli le. A főváros pályázatot hirdetett a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára. A jelenlegi vezető, Szabó József tíz éve dolgozott a cég élén.

Harminc évvel a rendszerváltozás után egy eldugott felhívásból megtudhattuk – ahogy az öt nappal korábban előkészített aljas lejárató cikkből következtetni lehetett (...) –, hogy a Főkertet politikai támadás fogja érni. Az álzöld új budapesti vezetés elfelejtette vele közölni, hogy eztán nem kérnek a szakmai vezetésből - így reagált a szakmai-közéleti ügyekben gyakran megnyilatkozó, de kormánypárti elfogultsággal véletlenül sem vádolható Megyeri Szabolcs kertészmérnök arra, hogy a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat alattomosan, a jelenlegi vezető értesítése nélkül írt ki pályázatot, amiben új vezérigazgatót keres a Főkert élére - írta a Magyar Nemzet.

Politikai kinevezés zajlik

Megyeri Szabolcs szerint a körülmények arra utalnak, hogy a főváros kertészeti cégének élére politikai, nem pedig szakmai kinevezett kerül majd. Ezt valószínűsíti, miként azt közösségi oldalán bemutatta, a pályázat szűkre szabott határideje: a jelentkezést és a pályaművet december 20-ig kell leadni.

Vagyis, csupán „négy munkanapja van az amúgy nyilvánvalóan kijelölt politikai érdekeket kiszolgáló új vezetőnek, hogy az előre megírt és rá kiírt pályázatot beadja" – fogalmazott a szakember, kiemelve, hogy „az új vezetőnek nem kell kertésznek lennie, elég, ha közgazdasági, jogi vagy műszaki végzettsége van". Megyeri azt is elgondolkodtatónak találta, hogy Karácsonyék elfelejtették megkérdezni a kertész-, tájépítész-, faápoló szakmát, mielőtt az állás meghirdetéséről döntöttek.

Politikai tisztogatás

Legutóbb a Főtáv vezérigazgatóját távolította el. Mitnyan György 2015 óta irányította a céget. két hete pedig a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. vezetőjét, Nagy László Albertet menesztették posztjáról. A fővárosi kulturális szférában is tisztogatás kezdődött, a Szabad Tér Színházat már tizenöt éve sikeresen irányító Bán Teodóra szerződését csak február végig hosszabbította meg a főváros, de folyamatos a támadás az Újszínház jobboldali igazgatója, Dörner György ellen is. Az inkább jobboldalinak tartott Nemcsák Károly vezette József Attila Színház felügyelőbizottsági elnökének pedig a volt SZDSZ-es pártkatonát, Vásárhelyi Máriát nevezte ki a főváros.

A cégvezetők leváltására Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón úgy reagált: tisztogatás van, de a főváros döntése, hogy melyik vállalata élére kit nevez ki.

Gyurcsányék cetliken üzennek

Vidéken is tisztogatásba kezdett a baloldal - állítja a Magyar Nemzet. A lap arról ír, hogy Hódmezővásárhelyen egyetlen tollvonással leváltották az önkormányzati intézmények igazgatósági és felügyelőbizottsági tagságát. Nagykanizsán pedig tizenegy cégvezetőből nyolcat menesztett a baloldali többség, és súlyosan korlátozzák a fideszes polgármester jogköreit is. A lap beszámol arról is, hogy Pécsett papírcetliken üzenték meg a Gyurcsány-párt emberei a baloldali polgármesternek, hogy kinek kell pozíciót adni. Egerben pedig minden előzmény nélkül leváltották a vagyongazdálkodási cég igazgatótanácsát.

Molnár Miklós sokat kapott a szavazatáért

Szombathelyen már jóval az októberi önkormányzati választás előtt megkezdték a személycseréket, még az év elején, amikor az ellenzék úgy alakított ki többséget a helyi közgyűlésben, hogy Molnár Miklós akkori alpolgármester és Balassa Péter (Jobbik) együtt szavazott a balliberális önkormányzati képviselőkkel. Az összeborulás után a többségbe került ellenzék azonnal leváltotta a városi médiacég vezetőjét, aminek élére saját emberüket nevezték ki.

A már az év elején megkezdett tisztogatás az októberi választás után folytatódott. Leváltották a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft., a Haladás Sportkomplexum, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola és az Agora Szombathelyi Kulturális Központ vezetőjét. Utóbbi élén még nincs meg az új igazgató, de a vezetői feladatokat a pályáztatás ideje alatt Horváth Zoltán LMP-s politikus látja el. A Vasvíz Zrt. élére havi bruttó 1,3 millió forintos fizetésért a szakmai tapasztalatok nélküli Molnár Miklós kerülhet, akinek a helyi ellenzék sokat köszönhet. Érdekes az is, hogy a Savaria Városfejlesztési Kft. első embere Kovácsné Takács Klaudia lett, ő a polgármesteri kabinetet vezető Kovács Előd felesége.

Érdekes dolgok történnek Dunaújvárosban is

A napokban adott értékelést az önkormányzati választás óta eltelt időszak újabb harminc napjáról Dunaújvárosban a Fidesz helyi szervezetének elnöke, a város volt Fidesz–KDNP-s polgármestere, aki bírálta a jelenlegi városvezetést. Cserna Gábor többek között arról beszélt, hogy a legutóbbi rendkívüli ülésen a város legalább 50 százalékos tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagjainak változtatásánál – amely posztokra a saját embereiket ültették – úgy hoztak döntést, hogy a törvény szerint szükséges elfogadó nyilatkozat nem állt rendelkezésre.