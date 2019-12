Folytatódott a brüsszeli boszorkányüldözés Magyarország ellen

Újra Magyarországról vitáztak az Európai Parlamentben. A LIBE-szakbizottság zöme hétfő este is szélsőségesen beszélt a hazai állapotokról. A gyurcsányista-momentumos ellenzék pedig megint az országra támadt. Magyarországot Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő védte meg, aki szerint a jogállamisági eljárás egyszerű boszorkányüldözés, az EP-képviselőknek pedig inkább például Máltáról és az újságíró-gyilkosságról kellene beszélniük.

Hétfőn este sokadik alkalommal került terítékre az uniós értékek magyarországi és lengyelországi helyzete az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságában (LIBE). A képviselők – meglehetősen csekély létszámban – az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsának képviselőjével vitáztak Strasbourgban - írta a Magyar Nemzet.

Két alkalommal tárgyaltak már

Tytti Tuppurainen, az unió soros elnökségét betöltő Finnország európai ügyekért felelős minisztere először emlékeztetett rá, hogy a tanács immár két alkalommal is tárgyalta a magyar ügyet.

Tuppurainen beszélt arról is, hogy kézhez kapta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter levelét az eljárási hibákról. Bár nem ért egyet annak felvetéseivel, Tuppurainen válaszolni fog rá. A finn politikus azt is szorgalmazta, hogy a horvát, majd a német elnökség is folytassa a jogállamisági eljárásokat.

Az ülésen a LIBE képviselői közül többen is szélsőséges véleményt fogalmaztak meg az Orbán-kormánnyal szemben.

A magyar ellenzék pedig természetesen ismét saját hazáját támadta. A momentumos Donáth Anna szerint a jogállamisági eljárás csak tovább rontott a helyzeten, és „bátorította fel" Orbán Viktor kormányát. Gyurcsány Ferenc felesége, a Demokratikus Koalíció képviselője pedig kijelentette: az elmúlt egy évben „Orbán Viktor radikalizálódott" – különösképp az önkormányzati választások után.

Jogi köntösbe bújtatott politikai fegyver

Hidvéghi Balázs EP-képviselő, a LIBE fideszes tagja válaszul sokadik alkalommal ismételte meg a magyar álláspontot, miszerint a hetes cikkelyes eljárás „politikailag motivált", és gyakorlatilag boszorkányüldözésnek tudható be. A magyar kormány több alkalommal is reagált a vádaskodásra, és mindig nyitott volt a párbeszédre - hangoztatta Hidvéghi, aki szerint nem másról, mint egy jogi köntösbe bújtatott politikai fegyverről van szó. A politikus kitért arra is: inkább Máltát kellene pellengérre állítani, ahol meggyilkoltak egy újságírót. – Ezt viszont a szociáldemokraták le akarják venni az e heti napirendről – hangoztatta Hidvéghi.

A szintén konzervatív Európai Konzervatívok és Reformerek frakcióból is megvédték a hazai érveket. – Nem komolyan vehető, ahogy bűnbakot csinálnak Orbán Viktorból – mondta a lengyel Jadwiga Wi¶niewska, arra emlékeztetve: a magyar emberek demokratikus módon szavazták meg az Orbán-kormányt.

Az Európai Bizottság képviselője, Didier Reynders a LIBE-ülés végén megerősítette, hogy a bizottság nem tágít a jogállamisági eljárás mellől, ugyanakkor valóban új mechanizmusra van szükség az uniós értékek vizsgálatára. Szerinte jelenleg is vannak eszközök a kezükben, példaként a kötelezettségszegési eljárásokat említve.

Varga Judit: Kutyát sem érdekelte a válaszunk

Jogi köntösbe bújtatott boszorkányüldözésnek nevezte a Magyarországgal szemben indított, 7-es cikk szerinti eljárást korábban az igazságügyi miniszter. Varga Judit szerint hiába érvel Magyarország jogi eszközökkel, az eljárás politikai alapon indult el, ezért a lezárása is politikai döntést igényel. A miniszter kijelentette: ha a jogi érveket vennék figyelembe, már rég le lehetett volna zárni ezt az eljárást, hiszen Magyarország már írásban és szóban is többször kifejtette álláspontját.

Itt egy jól felépített akció zajlik, "a Nyílt Társadalom Alapítvány által támogatott szervezetek kiadnak véleményeket, azokra keresztben hivatkoznak, aztán azokból jelentéseket gyúrnak, és ezeket a jelentéseket felolvastatják a tagállamokkal" - értékelt Varga Judit. Hozzátette: a múlt keddi brüsszeli meghallgatásán semmi új nem hangzott el, "igazából a kutyát nem érdekelte, hogy mi mit válaszolunk", ezért kezd nevetségessé válni, ami a 7-es cikk szerinti eljárás címszó alatt zajlik.

Mint arról korábban beszámoltunk, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a legutóbbi Kormányinfón arról beszélt, továbbra sem látják a 7-es cikk szerinti eljárás jogi értelmét, Magyarország és Lengyelország ellen boszorkányüldözés zajlik. A Magyarországgal ellenséges tagországok között kiosztják a kérdéseket, és sokszor 4-5-ször ugyanazt teszik fel - tette hozzá.