Minden jel arra utal, hogy valóban Alföldi Róbertet akarják Karácsonyék a Vígszínház következő igazgatójának. Sem Karácsony Gergely, sem helyettese, Gy. Németh Erzsébet nem cáfolta az igazgatóváltást - Gy. Németh Erzsébethez világos kérdéseket küldtünk ezzel kapcsolatban, árulkodó módon egy napja nem válaszol. Sőt, a Gyurcsány-párti helyettes - abszurd módon - azt mondta az ATV tegnap esti adásában, hogy teljes mértékben egyetért, hogy tüntetnek Eszenyi Enikő ellen. Egyetért, hogy a Főváros színházigazgatója (voltaképpen az ő színházigazgatója) ellen tüntetnek... A bosszúálló balliberális elit azért bünteti a Vígszínház igazgatóját, mert az egyébként kormánypártinak bajosan nevezhető Eszenyi Enikő egyetlen kérdésben szembement a balliberális kulturális világ diktátumával. És csak egyetlen véleményt fogadnak el. A sajátjukét. Aki nem áll be a sorba, azt megbüntetik.

Hétfőn levélben kérdeztük meg Gy. Németh Erzsébet humán és kulturális területekért felelős főpolgármester-helyettest a Vígszínház körüli helyzetről. Azt szerettük volna megtudni, hogy valóban tervezik-e Eszenyi Enikő leváltását igazgatói mandátumának tavasz végi lejártakor, majd Alföldi Róbert beültetését az igazgatói székbe, és ha igen, akkor mi ennek az oka. Válasz azonban nem érkezett. Nem véletlenül kérdeztük: a Karácsony Gergelynek a kampányban folyamatosan hízelgő Alföldi Róbert információink szerint kinézte magának a Vígszínházat. A minden posztra saját emberüket ültető

Karácsonyék Alföldit tehetik a legnagyobb fővárosi színház élére.

Erre egyértelműen lehet következtetni Gy. Németh Erzsébet tegnap esti ATV-s szerepléséből is. A DK-s politikus arról beszélt az adásban, hogy helyénvaló volt Eszenyi ellen tiltakozni a színházban, legfeljebb ezt nem a színházban kellett volna megtenni. Egyúttal példátlan módon rendre intette a Vígszínház igazgatóját, amiért nem jelent meg a Gothár Péter és a Katona József Színház melletti szimpátiatüntetésen.

"Azt gondolom, hogy egy színházi előadáson nincs helye az ilyen jellegű tiltakozásoknak, de annak mondanivalójával teljes mértékben egyetértek! Amikor a színházi szakma széles spektruma kiáll a törvény ellen, és egységesen tiltakozik, akkor azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell szólalnia. Ennek ellenére úgy látom, hogy színházi előadásra nem való egy ilyen transzparens. Szerintem ezt meg lehetett volna csinálni egy délelőtt, vagy valamilyen formában felvenni a kapcsolatot az igazgató asszonnyal" - a DK-s politikus ezekkel a szavakkal válaszolt az ATV munkatársának arra a kérdésére, egyetért-e azzal, hogy megzavarták a Vígszínház egyik darabjának végét az aktivisták. Ismételjük meg: Karácsony Gergely helyettese egyetért azzal, hogy saját színigazgatója ellen tüntetnek...

A gyurcsányista politikus természetesen nem mondott igazat. A színházi szakmának nem a széles spektruma állt ki a néhány száz civil embert megmozgató tüntetésen. Mindössze három budapesti színház (a szexuális zaklatási botrányával lebukott Katona József Színház, a napokban új igazgatói kinevezést nyert és hálája kimutatását folyamatosan bizonygató Mácsai Pál színháza, az Örkény Színház és az egyébként csendes Radnóti Színház) - 25 másik budapesti színház nem. És egyetlen vidéki színház sem.

A balliberális budapesti színházi világ, amelyet alapvetően a Színház- és Filmművészeti Egyetemre rátelepedő, a Katona József Színházat irányító Máté Gábor-Ascher Tamás-Gothár Péter hármas irányít (néhány hete Gothár már nyilván nem), nem tűr el más véleményt, mint a sajátjuk. Ha például ők tüntetést vezényelnek, akkor mindenkinek tűntetni kell.

Tovább fenyítik

Folyamatosan zajlik egyébként az Eszenyi elleni balliberális hadjárat. Tegnapi cikkünk megjelenése táján egy egészen döbbenetes írás jelent meg a Hírklikk nevű portálon, megmutatva, milyen lelkiállapotba került az ellenzéki sajtó, és a kulturális "elit" attól, hogy egyik tagjuk nem osztja teljesen az álláspontjukat.

"Eszenyinél is eljött a beszarás ideje" - szól az anyag példátlanul durva címe, amely közel négyezer karakterben foglalkozott azzal, hogy páran, előre megtervezetten felmutattak egy molinót a Vígszínházban, megzavarva ezzel az egyik darab vége utáni perceket. A cikk szerzője többször is hivatkozott Alföldi Róbert korábbi nyilatkozatára, és támadta Eszenyit, amiért távol maradt a szexuális zaklató Gothár Péter és a Katona József Színház melletti tüntetéstől, helyette viszont szakmai vitát javasolt.

"Fogalmazhatnék úgy is, ahogy Alföldi Róbert tette: eljött a beszarás ideje, Eszenyinél is, tenném hozzá. De nem lenne igazam, mert a direktor asszony eddig sem volt e téren túlságosan bátor. Most pedig különösen nem volt az, amikor a történteket szakmai vitaként írta le, mondta el, vagyis azért nem ment tüntetni a Víg, mert az politikai térbe helyezte a vitákat" - írja.

Az eddig ünnepelt Eszenyiről a cikk szerint kiderült az is, hogy nem képes összetetten gondolkozni. Majd a Hírklikk kénytelen volt még egyszer "Alföldihez nyúlni", hogy kérdőre tudja vonni Eszenyit.

"Újra Alföldi kifejezéséhez nyúlok: nehéz nem látni, hogy kulturális dzsihád folyik. És ha így van, vajon Eszenyi miért nem hajlandó ezt látni?" - írta a szerző.

A baloldali portál szerint nemcsak az a baj Eszenyivel, hogy képtelen az összetett gondolkodásra, nem mondja vissza Alföldi (és persze Máté Gáborék) szavait, hanem az is, hogy szerintük jobban tart a kormánytól, mint a fővárostól.

"Elképzelhető mindkét variáció, de mindkettő oda vezet, hogy inkább tart a kormánytól, mint a fővárostól. Másként: erősebbnek hiszi Orbán Viktort, mint Karácsony Gergelyt" - fogalmaz a cikk, majd szabályszerű intelmet fogalmaz meg a Vígszínház igazgatójának: "a hatalomhoz való alkalmazkodás, törleszkedés" útjára tévedt, ami csak egy ideig járható - írják. Azt fel sem tételezik, hogy Eszenyi Enikő nem aszerint döntött, hogy kitől retteg jobban, hanem valóban szakmai kérdésként kezeli a színházak finanszírozását.

Korábban ünnepelték, most...

Tegnap részletes cikkben számoltunk be róla, hogyan reagált a balliberális kulturális elit arra, hogy az egyik tagjuk az övékétől némileg ellenkező véleményt mert megfogalmazni, és hogyan válhat pillanatok alatt kegyvesztetté köreikben. Mint ismert, Eszenyinek az volt a bűne, hogy nem ment el a Gothár Péter és az őt foglalkoztató (és egy évig védő, bűnét eltitkoló) Katona József Színház melletti szimpátiatüntetésre. Emiatt akkora médiatámadást kapott a nyakába, hogy arra jó ideje nem volt példa: a balliberális sajtót hétfő reggelre elárasztották a személyét lejárató anyagok, és öles szalagcímekben fenyegették meg.

Mint ismert, erre az apropót az szolgáltatta, hogy ismeretlenek - Eszenyinek üzenve - egy molinót tartottak fel A diktátor vasárnapi előadásának végén.

A hvg szerint egyenesen arról volt szó, hogy "Eszenyi Enikőt performansszal figyelmeztették a Vígszínházban", ezt a címet adta a témával foglalkozó írásának.

Egyébként a kilenc évig Tarlós Istvánhoz, majd a Karácsony Gergely-féle városvezetéshez is simuló Mácsai Pál tegnap ismét megszólalt a Katona botránya kapcsán. Ő pontosan tudja, hogy veszélyes kilógni a sorból. Ha Máté Gáborék rohamot vezényelnek (főleg persze egy balliberális városvezetés idején), akkor ő szolgálatkészen menetelni kezd. A hvg-nek adott interjújában többek között arról beszélt, hogy