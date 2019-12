Egymást érik a botrányos döntések a magyar bíróságokon

Egyre durvább botrányok robbannak ki a magyar bíróságokon. Csak az elmúlt napokban két nagyon súlyos ügy is magára vonta a közvélemény figyelmét. A gyerekeit brutálisan megölő győri férfiról kiderült, hogy nem lehetett volna szabadlábra helyezni, mert amellett, hogy a családjára és környezetére egyébként is veszélyes volt, még fegyelmi ügye is volt a börtönben. A Szeviép-ügyben hozott érthetetlen és felháborító bírói ítélettel kapcsolatban pedig már három bíró került korrupció gyanújába. De megemlíthetjük az előzetes letartóztatások és feltételes szabadlábra helyezések ügyében hozott, rendszeresen a vádlottaknak vagy elítélteknek kedvező ítéleteket. A Hableány-katasztrófa ügyében megvádolt ukrán hajóskapitányt rendszeresen szabadlábra akarják helyezni, pedig ha Ukrajnába szökik, akkor nem lehet visszahozni, de idő előtt kiengedték Marian Cozma gyilkosát, Sztojka Ivánt is, aki azonnal prostitúcióra kényszerített egy nőt.

A Szombathelyi Törvényszék, mint másodfokú bíróság, engedélyezte annak a győri férfinek az idő előtti szabadon bocsátását, aki 2016-ban egy kalapáccsal kis híján halálra verte feleségét. 2017 év végén ezért 5 év fegyházra ítélték, tehát 2022-ig kellett volna rács mögött maradnia. Ehhez képest még a felét se kellett letöltenie a kiszabott büntetésnek, két év után szabadult, majd a legelső láthatáskor előbb megölte két gyerekét a harmadik szeme láttára, majd öngyilkos lett.

Annak ellenére helyezték szabadlábra, hogy nem volt új pszichológiai szakvélemény, ami ezt akár feltételesen is indokolhatta volna, a régiben pedig az szerepelt, hogy a férfinak beszűkült tudatállapota volt. Ezenkívül az Origo birtokába jutott BV-dokumentumokból az derül ki, hogy a Büntetés-végrehajtás részéről sem javasolták az elengedést.

A bíróság azonban nem értett egyet a BV előterjesztésével. A bíróság végzése ellen hiába fellebbezett a Vas Megyei Főügyészség, ezt a Szombathelyi Törvényszék elutasította. Emiatt került a férfi szabadlábra 2019. szeptember 27-én.

December 15-én a 13 éves és a 10 éves gyereket az apa megfojtotta, ezt követően pedig felakasztotta saját magát.

A felfoghatatlan tragédia és az igazságszolgáltatás vélhetően többszöri mulasztása miatt Varga Judit igazságügyi miniszter kormányzati vizsgálatot rendelt el,

A szegedi önkormányzattal üzletelő bírók mentették fel a Szeviép-vezéreket

A Magyar Nemzet szerdán írt arról, hogy belső vizsgálat indult a Szegedi Törvényszéken amiatt, hogy a Szeviép-perben felmentő ítéletet hozott bírói tanács egyik tagjának, Nóvé Ágnesnek a családi cége korábban a szegedi önkormányzattól kapott "zsíros megbízást". A PestiSrácok.hu korábbi tényfeltáró cikksorozata arról is beszámolt, hogy a felmentő ítéletet hozó bírói tanács vezetője feltűnően kedvező áron vásárolt lakást a szegedi önkormányzattól. Szerdán pedig az is kiderült, hogy a bírói tanácsot összeállító bírói vezető az egyik szeviépes vádlott ügyvédjének a felesége: ő volt az, aki lecserélte a bírói tanács egyik tagját, és Nóvé Ágnest berakta a helyére.

A másodfokon eljáró Szegedi Törvényszék felmentő ítélete általános megdöbbenést okozott, főleg az után, hogy egy évvel ezelőtt a Szegedi Járásbíróság tanácsa még egyértelműen bizonyítottnak látta a volt Szeviép-vezérek bűnösségét, és komoly, többéves letöltendő börtönbüntetéseket szabott ki a három Szeviép-vezérre, összesen 16 évet.

Ehhez képest a másodfokú tanács egyszerűen kijelentette, hogy nem talált elég bizonyítékot arra, hogy a csődbűncselekményt minden kétséget kizáróan megállapítsa.

Amit eddig tudunk a bírói tanácsról:

- Dr. Nóvé Ágnes a háromfős bírói tanács egyik tagja és férje a tulajdonosai annak a társaságnak, amely 800 milliós megbízást kapott az ügyben súlyosan érintett szegedi önkormányzattól.

- Dr. Kovalcsik Éva, a bírói tanács elnöke pedig 2015-ben 12,4 millió forintért vehetett meg egy 100 négyzetméteres polgári luxuslakást Szeged központjában, a sétálóutca műemlék palotaépületében. Néhány nap múlva már el is adta. Erről itt írtunk bővebben.

- Közben az is kiderült, hogy az egyik Szeviép-vádlott védőjének felesége, Nagy Andrea törvényszéki bíró szignálja ki a büntetőügyeket. Vagyis ő jelölte ki Kovalcsik és Nóvé bírónőket (utóbbit úgy, hogy nem is ennek a tanácsnak a tagja) az ügyre, miközben ő maga dr. Szilágyi János ügyvéd párja, gyermekének édesanyja. Szilágyi János pedig a Szeviép-ügy harmadrendű vádlottjának, P. Lászlónak az ügyvédje.

Marian Cozma gyilkosa is idő előtt szabadult, azonnal bűncselekményt követett el

Sztojka Iván, aki mára már S. Istvánra változtatta a nevét, a Cozma-ügy harmadrendű vádlottja, jó magaviselete miatt tavaly júliusban hamarabb szabadulhatott a börtönből.

Feltételesen kapott erre lehetőséget, 4 és fél évvel azelőtt, hogy letelt volna a 13 éves büntetése.

Ehhez képest novemberben máris újra letartóztatták, mert kiszabadulása után sem tudott leállni a bűnözéssel, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett kerítés és kitartottság miatt vitték be, miután három társával prostitúcióra kényszerített egy lányt, akitől bevételének jelentős részét elvette.

Marian Cozmát, az MKB Veszprém beállóját 2009. február 8-án hajnalban támadták meg a helyi Patrióta lokálban, ahonnan még ki tudott menekülni. A bár előtt viszont egy hatalmas erejű mozdulattal szíven szúrták, amibe azonnal belehalt. Az eset az egész országot megrázta.

Felmerül a kérdés, hogy ugyan mi értelme van kiszabni jogerős büntetéseket, ha aztán a bűnözőknek nem is kell leülniük az egészet, mert érthetetlen okokból szabadlábra helyezik őket.

A napokban már harmadszor tartóztatták le az ukrán hajóskapitányt

Mint korábban megírtuk, pár napja harmadszor is letartóztatták a dunai hajótragédia egyetlen vádlottját. A mostani letartóztatás annyiban eltér a korábbiaktól, hogy azt már az a bíró rendelte el, aki első fokon tárgyalja majd az egyik legsúlyosabb dunai hajótragédia ügyét.

"A 36 rendbeli bűncselekmény tárgyi súlya - figyelemmel arra is, hogy Magyarország modern közlekedési történetének egyik legsúlyosabb, halálos áldozatot követelő közlekedési balesetéről van szó – kiemelt, és mivel Ukrajna nem adja ki állampolgárait más államnak, a szökés-elrejtőzés veszélye továbbra is nagy" - indokolta korábban dr. Ibolya Tibor fővárosi főügyész az Origónak azt, hogy miért indítványozták a letartóztatást. Azt azonban az ügyvédje indítványára kétszer is megszüntették.