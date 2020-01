A bevándorlásban nem lesz semmilyen változás Ausztriában - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A kormányfő szólt arról is, hogy kellemetlen, hogy az Európai Néppártban óriási vitát kellett folytatni a csütörtöki szavazás kapcsán, egy centire voltunk a kilépéstől. Azért nem tettük, mert a franciák, a spanyolok és az olaszok velünk voltak - tette hozzá.

Izgalommal vártam a V4-Ausztria találkozót - közölte Orbán Viktor kormányfő. Emlékeztetett arra, hogy az osztrák kormánykoalíciót egy titkosszolgálati akcióval szétszedték. Az európai jobbközép a tőle jobbra álló párttal kormányzott, én ezt tekintem egyébként modellnek - mondta a kormányfő.

Szólt arról is, hogy két nagy kihívás van a világ előtt: a migráció és a klímaváltozás. Egyelőre kérdéses, hogy mi sül ki az osztrák néppárti-zöld kormánnyal. A bevándorlásban nem lesz semmilyen változás Ausztriában - tette hozzá. Másfelől az osztrák gazdaság súlya is meg fog nőni, mivel a német gazdasághoz képest több mint kétszer nagyobb mértékben nőtt az osztrák. Ami rossz hír, hogy az osztrákok továbbra is atomellenesek - emlékeztetett a kormányfő. Az osztrák politikai életet alapvetően változtatta meg az osztrák kancellár fiatal életkora – mondta Orbán.

Az európai parlamenti szavazásról azt mondta a kormányfő, hogy továbbra is bevándorláspárti többség van, ezért szavaznak ellenünk, és lenéznek bennünket. A balliberálisok szerint jótétemény a muszlimok beengedése, és minket elmaradottnak tartanak. Nem az ész alapján, hanem indulatosan viszonyulnak a magyar állásponthoz – mondta a kormányfő. Kellemetlen, hogy az EPP-ben óriási vitát kellett folytatni, egy centire voltunk a kilépéstől. Azért nem tettük, mert a franciák, a spanyolok és az olaszok velünk voltak- mondta a kormányfő. Az utóbbi fejlemény még ad reményt, hogy lehet változást elérni.

Soros nagyon aktív az európai politikában

Orbán Viktor szerint a Soros-hálózat továbbra is nagyon aktív az európai politikában. A világ első számú oligarchája Soros, és maffiaszerűen gyakorol befolyást az európai politikára - tette hozzá. Szólt arról is, hogy Soros hálózata is kevert népességet akar. Mindezekről a kérdésekről nem lehet nyíltan beszélni Brüsszelben - mondta Orbán Viktor. Mindennek oka, hogy a szembenálló felet erősnek látják, és félnek tőle. Az utóbbi dologtól sok nyugati politikus fél, én egyébként már nem félek ettől a dologtól, mert már többször átéltem - mondta a kormányfő.

Még egy kísérletet teszünk az EPP ügyében- mondta Orbán Viktor. Ha nem áll ki az EPP Magyarország mellett, akkor egy új kereszténydemokrata mozgalmat kell indítani - tette hozzá. Nem fognak a magyar érdekek sérülni, ha esetleg elhagyjuk az EPP-t - ismertette a kormányfő.

Orbán: Minden kifizetést felfüggesztettünk

Orbán Viktor a börtönbizniszről azt mondta, hogy a csúcstartó egy olyan 33 éves férfi, aki 8,5 fél év börtön után kapott több mint 8 millió forintot. A börtön nem egy romantikus hely, és ott történhet olyan, ami súlyosan érint egy-egy személyt - tette hozzá. Eszes, jól ismert ügyvédcsoportok rájöttek, hogy az európai szabályok a kínzás tekintetében olyan enyhék, hogy erre üzletet lehet építeni- emlékeztetett a kormányfő.

Olyan ítéletek is születtek, hogy azért kapott valaki kártérítést, mert nem süt be a cellába eléggé a nap. Nálunk az elítéltek többsége dolgozik, nem kínozva van. Mivel már több mint 10 milliárd fölé ment a kifizetett összeg, ezért mivel joggal való visszaélésnek minősül az egész, ezért a magyar parlamentnek változtatnia kell. Minden kifizetést felfüggesztünk - mondta Orbán Viktor. Minden bizonnyal az egész magyar változtatásból újabb uniós jogvita lesz - tette hozzá.

Orbán Viktor: A magyarok nem rasszisták