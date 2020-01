Novák Katalin: A Néppárt egy része durva házasságtörést követett el

Már nem egy centire, hanem kilométerekre vagyunk a Néppárt egyes részeitől. Heteken belül döntést kell hozni arról, hogy közösen kell-e folytatni, vagy külön-külön - mondta Novák Katalin az atv.hu-nak A Fidesz alelnöke azt is hozzátette, hogy a február 3-i néppárti gyűlésen nincs napirenden a Fidesz maradása vagy távozása. Novák Katalin azt is mondta, hogy a Néppárt durva házasságtörést követett el a Sargentini-jelentés elfogadásakor, "a megcsalás az megcsalás".

Heteken belül döntést kellene hozni, közösen vagy külön-külön" - mondta Novák Katalin. "A lényeg, hogy ne húzzuk ezt a se veled, se nélküled állapotot sokáig" - tette hozzá.

A három néppárti bölcs jelentéséről azt mondta, hogy nem tud a Fidesz arról, hogy elkészült, de ha igen, akkor lehet, hogy nem is a bölcsek írták.

"Egy olyan partnerrel, aki maga sem tudja, hogy mit akar, nehéz zöldágra vergődni. Vannak részei a Néppártnak, melyektől már nem egy centire vagyunk, hanem kilométerekre. Másokkal baráti közelségben. Vannak olyan pártok, melyek az eredeti irányhoz képest már jócskán balra tolódtak, csoda, hogy még az EPP-be sorolják magukat és nem a liberálisok közé - mondta Novák Katalin a Néppárton belüli viszonyokról. Hozzátette, hogy sokszor tapasztalja, hogy a beszélgetőpartnere azt sem tudja, hogy mi is a problémája a Fidesszel, csak a nemzetközi, elsősorban német liberális média szalagcímeit idézgetik.

A Néppárt jövőjéről Novák Katalin ezt mondta:

A lényeg az, hogy egyetértünk-e azokban a dolgokban, amik szövetségünk alapját képezték. Képesek vagyunk-e még azt mondani, hogy fontos a család, és hogy ez jelenti közösségeink alapját? Ki merjük-e azt mondani, hogy nem szeretnénk, ha a tömeges bevándorlás alakítaná át az európai emberek mindennapjait, és elfogadja-e a Néppárt, ha egy nemzet más utat választ? Egyetért-e Donald Tusk, vagy egyetért-e az EPP többsége azzal, hogy a keresztény kultúrát meg kell őriznünk Európában. Ki merjük-e ezt mondani? Vagy azt mondjuk, hogy a keresztény kultúrának már csak múltja van Európában, jövője nincsen?"

Az Európai Parlamentben a hetes cikkelyes eljárásról szóló szavazást álságosnak nevezte, mert összevonták a lengyelekről szóló határozatot a magyarokról szóló határozattal, és arról tartottak közös szavazást. Márpedig az Európai Néppárt tagja a lengyel ellenzéki Polgári Platform (PO), Donald Tusknak, a Néppárt elnökének a pártja, ez pedig politikai riválisa a jelenlegi kormánypártnak, a PiS-nek.

Ne felejtsük el, hogy a Néppártban is voltak, akik leszavazták a határozatokat. A szlovénok és az olaszok mellett ilyenek voltak például a franciák és a spanyolok. Mindkét pártelnök több ízben személyesen megerősített abban, hogy ők a Néppárton belül szeretnék tudni a Fideszt a jövőben is. A németek is megosztottak voltak"

- mondta Novák Katalin.

A Fidesz alelnöke szerint

politikai értelemben a Sargentini-jelentés elfogadása egy durva házasságtörés volt.

Egy zöldpárti politikus hazugságokra alapozott jelentését szavazták meg néppárti képviselők, és ezt nehéz másként értelmezni.

Arra a kérdésre, hogy kivel alakít közös frakciót a Fidesz, ha kilép a Néppártból, Novák Katalin ezt mondta:

Ha nem a Néppártban folytatjuk a munkánkat, hanem a Néppárton kívül, akkor olyan szövetségeseink lesznek, akik erős, biztonságos, gyarapodó Európát akarnak. Kritikusak Brüsszellel – ahogy mi is azok vagyunk. Elutasítjuk a brüsszeli intézményrendszer nemzetállami jogokat nyirbáló terjeszkedését. De nem vagyunk Európa-ellenesek.

A nemrég megalakult osztrák néppárti-zöld koalíció kapcsán a Fidesz alelnöke azt mondta: örülnek annak, hogy Kurz lett az osztrák kancellár, de annak nem, hogy a zöldekkel kényszerült koalíciót kötni.