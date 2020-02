Az I. kerületben az októberi választások után klímavészhelyzetet hirdettek, majd a kerület vezetése a zöld felületek eltüntetésébe kezdett. A fakivágással önmagában nem lenne probléma, indokolt esetben megengedett. De csak akkor, ha garancia van arra, hogy újabb fákat ültetnek a kivágottak helyett. Az I. kerületi önkormányzat azonban egészen sajátságos szempontok szerint dönt arról, hogy melyik fát kell kivágni, és melyiket kell megóvni.

Az I. kerület polgármestere, V. Naszályi Márta októberi megválasztása után azonnal klímavészhelyzetet hirdetett. A Várban egyre szűkül a zöld felület nagysága, így akár indokolt is lehetett volna a lépés. Azonban éppen a V. Naszályi Márta általa vezetett képviselő-testület döntött úgy, hogy értékes fákat vágnak ki a Budai Vár területén.

A favágás mellett a Vár további fejújításának akadályozása az, amivel az új polgármester feszültséget keltett a kerületben. Az I. kerületi önkormányzat a közelmúltban egy olyan „civil fórumot" szervezett, amelyen egy megmagyarázhatatlan "véletlen" folytán szinte kizárólag V. Naszályi Márta támogatói jelentek meg. Igaz az esemény hirdetésére nem fordítottak feleslegesen erőforrásokat, ezzel azonban sok kerületi lakosban felébredt a gyanú, hogy a szervezők igazából nem is szerették volna, ha olyanok is megjelennek nagyobb számban a rendezvényen, akik az ellenzéki vezetéssel ellentétes álláspontot képviselnek. A fórumról mi is beszámoltunk.

De kezdjük az elején.

Az I. kerületi vezetés minden eszközzel meg akarja akadályozni, hogy a Dísz tér 2. alatti foghíjtelken a Várkapitányság Zrt. visszaépítse a világháborúban megsérült, majd a kommunisták által lebontott külügyminisztérium épületét. Bár azt V. Naszályi Márta és az őt támogató „független" szakértők sem vitatják, hogy a telket be kell építeni, azonban mégis a Hauszmann Programban szereplő épület visszaépítését akarják meghiúsítani.

Bűnös épületek?

Az építkezés elleni egyik érv, hogy a magyar kormány úgymond a Horthy-rendszert restaurálja azzal, hogy visszaépíti a külügyminisztérium épületét az eredeti helyére. A „civil fórumon" az egyik függetlennek mondott szakértő egy nyilasokat és az egykori épületet együtt ábrázoló kép bemutatásával kívánta azt sugallni, hogy mivel jár majd, ha megvalósul a kormány és a Várkapitányság terve. A végtelenül kínos jelenetet V. Naszályi Márta egy szó nélkül ülte végig.

Fodor Gergely, a Várkapitányság Zrt. vezetője, egy decemberi, a Mandiner.hu-nak adott interjújában elmondta, hogy a Vár felújításával kapcsolatos horthyzós kijelentések hallatán nem tudta eldönteni, hogy tudatlansággal vagy szándékos hangulatkeltéssel áll-e szemben. Nem igényel ugyanis sok fáradságot, hogy az ember egy egyszerű internetes kereséssel megtudja, hogy a Vár felújítását összefogó Hauszmann Program egyetlen épülete sem a Horthy-korszakban keletkezett.

Az I. kerületi polgármester tehát vagy nem ismeri még felületesen sem a Vár épületeinek történetét, vagy tudatosan akarja félrevezeti a közvéleményt. Bármelyik is igaz, a két feltételezhető magyarázat közül egyik sem szerencsés a Várra nézve.

Az építkezés elleni érvek a „minden fa érték" motívum köré épülnek. Ez azonban a „horthysta épületek" vádnál is átlátszóbb állítás.

Bűnös fák?

A fák védelmére hivatkozni nem tűnik őszintének, mivel a V. Naszályi Márta vezette testület nemrég egészséges fák kivágásáról döntött. Pontosabban fogalmazva:

az önkormányzat a saját területén, a világörökségi védelem alatt álló Szentháromság téren értékes fákat vágat ki, míg az állami tulajdonban levő Dísz tér 2. alatt levő telek beteg, öreg és balesetveszélyes fáit megvédené a kivágástól. Teszi ezt úgy, hogy a telken kifejezetten „űzendő" fajtákról van szó, illetve a gyomfák kivágását kertészeti és növényvédelmi szakemberek javasolják.

A fakivágások körül élénk vita bontakozott ki a kerületben, a lakosok véleményét azonban nem kérdezte meg az önkormányzat. Ennek ellenére a munkák megkezdődtek, a Szentháromság tér értékes jegenyenyár-fasor csonkolása már el is kezdődött.

Az I. kerületi polgármester megtalálta a saját indokait a kivágás alátámasztására. A Budavári Önkormányzat közlése szerint muszáj kivágatniuk a fákat, mivel azok elöregedtek már, balesetveszélyesek, illetve az önkormányzat amúgy sem tehet semmit, mivel a fák kivágására kötelező érvényű határozat van érvényben. A városházi kommunikációból csupán az maradt ki, hogy ilyen fakivágásra utasító határozatot csak az önkormányzat hozhat, vagyis ők maguk döntöttek az ügyben. A Szentháromság tér fáinak kivágását csak a kerületi vezetés támogatja, annak ellenére, hogy néhány hónapja még a zöld környezet megóvásával kampányoltak.

A fák védelmével és a fejlesztések elfogadásával nem csak az I. kerület áll felemás viszonyban. A belvárosban is gondot okoz a baloldali képviselőknek az, hogy milyen álláspontra helyezkedjenek a zöld felületek, fák és épületek ügyében. A lassan általánosnak mondható zavar szórakoztató jeleneteket eredményezett az V. kerület képviselő-testületi ülésén. Az V. kerületi önkormányzat, a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) elfogadásáról döntött a legutóbbi ülésén: ez a dokumentum a kerület világörökségi védelem alatt álló építészeti és városképi értékeinek megóvásáról szól főként. Azonban az előterjesztés a fák megóvására is kiterjed, illetve parkmegújítás is szerepel benne. Ezt az előterjesztést valamiért nem tudta szavazatával támogatni a belvárosi baloldal. Bár az előterjesztés nem tetszett az ellenzéknek, de végül a testület elfogadta azt, ami a kerületiek érdekeit képviseli. A kérdések azonban tovább szaporodtak az ülés folytatódása közben.

A zavart jól szemlélteti, hogy az építési szabályzat elfogadása után, az ellenzék saját előterjesztésben az óriáskerék (Budapest Eye) "jövőjéről" akart vitát kezdeményezni. Kovács Alex Gábor, a testület MSZP-s tagja ugyanis azt szeretné, ha az óriáskerék lebontásra kerülne az Erzsébet térről. Azaz a szerződés 2021-ben történő lejárta után, nem hosszabbítanák meg azt.

A felvetés a kerület polgármesterét, Szentgyörgyvölgyi Pétert is meglepte, mivel nem volt teljesen világos, hogy az ellenzék miért nem támogatta a HÉSZ-t, hiszen az megoldást jelent az óriáskerék ügyében is. Szentgyörgyvölgyi ellenzéknek adott válaszában elmondta, hogy polgármesterként annál erősebb eszköze nincsen, mint hogy jogszabályban rögzíti a kerületben történő épületek építési feltételeit.

Egy másik ellenzéki képviselő saját és párttársai megnyugtatása kedvért szerette volna megtudni, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter szereti-e az óriáskereket?

A polgármester gyors válaszában elmondta, nem is az a fontos, hogy ő mit gondol a "kerékről", hanem az, hogy a Belvárosiak mit szeretnének, melyet a közmeghallgatáson és különböző fórumokon el is mondtak. A HÉSZ egyik koncepcionális alapköve a "Zöld Belváros", mely egyebek mellett pontot tesz az óriáskerék kérdésének végére is. Azonban egy állami tulajdonú területről van szó, ezért ez a legtöbb, amit polgármesterként megtehet.

Végeredményben a saját előterjesztésükre megoldást jelentő kérdésre és a zöldterületek védelmére egyszerre mondtak nemet az ellenzéki képviselők. A lakosság képviselete nevében.

A Várkapitányság és V. Naszályi Márta közti vitáról alkotott képet még inkább árnyalja az, hogy a Várkapitányság Zrt. a már említett decemberi interjúban együttműködést ajánlott a polgármesternek.

Fodor Gergely akkor azt is elmondta, hogy a Várnegyed sokat nyer a felújításokkal. Az épületek megújítása és újjáépítése mellett orvosi szobát, mosdókat, pelenkázókat, padokat, étkezőhelyeket, infópontokat, közösségi tereket is létesítenek. Nem érzi a szakmai indokokat az önkormányzat ellenállása mögött. A Várkapitányság nem érdekelt abban, hogy ellenséges viszonya alakuljon ki a kerületi vezetéssel, mondta, a Vár már túl sok háborút szenvedett el, nem szeretnék most politikai hadszíntérré tenni.

A Várkapitányság az együttműködés mellett azt is felajánlotta, hogy minden kivágott fa helyett értékes, nemes fákat telepít oda, ahova az önkormányzat szeretné, mindezt a jogszabályi kötelezettségén felül előírt számban. Javaslatukra azonban eddig nem kaptak választ.

A decemberi interjúban Fodor Gergely azt is elmondta, hogy nem érti a kerületi vezetés indokait, hogy miért akarják megfúrni a Dísz téri projektet. Úgy érzi, hogy a Várkapitányság eddig is bizonyította az együttműködési készségét, és támogatják azt, hogy a Vár a lehető „legzöldebb" része legyen az I. kerületnek. Példaként a Szent György tér felújítását említette, amely a munkájuk révén autómentes és zöldebb lett.

A fák indokolatlan kivágásáról megkérdeztük az I. kerületi önkormányzat Fidesz frakciójának álláspontját is. A frakció nevében Gulyás Gergely, a Budavári Fidelitas elnöke válaszolt, aki válaszában elmondta, hogy a Szentháromság téri fák kivágása kapcsán rossz érzések alakultak ki benne. Számára egyértelművé vált, hogy végtelenül álságos politikára lehet számítani V. Naszályi Mártától és munkatársaitól a következő öt évben.

Míg a választási kampányában a természetvédelem volt az egyik fő üzenetük, a mostani döntéssel világossá vált, hogy a polgármester a teljes ellentétét valósítja meg annak, amit a választópolgároknak ígért. A Fidesz ezzel szemben erkölcsi kötelességének tekinti a természet megóvását.

A fakivágásnak nincs a képviselő-testület számára elérhető, megalapozott indoklása, semmilyen garancia nincs arra, hogy a most kivágandó fákat pótolni fogják. Reméli ezzel együtt, hogy a kerületi lakosok számára is világossá válik, hogy a fák és így a teremtett környezet védelme pusztán egy politikai eszköz a baloldal kezében, és a hangzatos szlogenek mögött nincs cselekvési szándék.

Arra viszont nem találunk magyarázatot, hogy miért ellenzi az épületek felújítását az önkormányzat és miért akar kivágatni egészséges fákat. Sokakban már az is felmerült, hogy a területre van szüksége az önkormányzatnak: ha azt épületek vagy rendezett, esetleg védett fák foglalják el, akkor már nem lehet ingatlancélra értékesíteni.