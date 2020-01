A győri kiütéses Fidesz-győzelem tanulságai

Véget ért az ellenzéki oldalon az a hurráoptimizmus, ami a tavalyi októberi önkormányzati választás után alakult ki, a győri eredmény bizonyítja, hogy a kormánypártok támogatottsága továbbra is stabil, míg az ellenzék nem szerzett új szavazókat - minderről politológusok beszéltek az Origónak a vasárnapi jelentős Fidesz-győzelmet hozó győri voksolást követően. Dézsi Csaba András nemcsak megőrizte a korábbi Fidesz-KDNP-tábort, hanem jelentősen bővítette is.

A győri választás egyik nagy tanulsága, hogy kifizetődő volt a Fidesz számára, hogy a korábbi hibákért vállalták a felelősséget, és a tavalyi voksolás után lemondott Borkai Zsolt – mondta Farkas Örs az Origónak. Az Oeconomicus Gazdaságkutató Intézet vezetője emlékeztetett arra, hogy lemondás tekintetében sokan továbbra is várják Gajda Péter kispesti szocialista városvezető és Kránitz Krisztián vagyonkezelő távozását a tavaly napvilágra került ügyek fényében. Azonban az ellenzéki oldalon nem merik vállalni a kockázatát egy új választásnak, míg a kormánypártok ebből is példát mutattak – mondta az elemző.

Nincs ellenzéki trendforduló

A győri választás egyértelműen bebizonyította, hogy a kormánypártok őrzik az előnyüket, amit jól bizonyított, hogy Dézsi Csaba András őszhöz képest több szavazatot kapott. Pollreisz Balázsnak nemcsak megőriznie nem sikerült a korábbi támogatottságot, hanem még csökkent is a rá adott szavazatok száma – mondta Farkas Örs. Mindez pedig egyértelműen kudarc – tette hozzá.

Bár az ellenzék október 13-át követően egyfajta trendfordulóról beszélt, de a győri választás egyértelműen azt mutatja, hogy ilyenről szó sincsen. Gyakorlatilag visszatértünk a tavaly májusi EP-választás idejére, ami azt jelenti, hogy a kormánypártok tartják 50 százalék feletti támogatottságukat - hangsúlyozta az elemző.

Farkas Örs szerint míg az ellenzék csak stratégiai és választási szempontokkal törődik, és az összefogás csak erről szól, addig a kormánypárti oldalon egyértelmű vízió látható. A győri szavazók ennek a fényében is döntöttek, valamint nem kívántak egy bizonytalan helyzetet teremteni a megyeszékhelyen az ellenzéki jelölt megválasztásával – mondta a szakértő.

Nincs már hurráoptimizmus

Az a hurráoptimizmus, ami az ellenzéki oldalt október 14-e után jellemezte, most véget ért – erről már Boros Bánk Levente beszélt az Origónak. A Médianéző Központ vezetője szerint a győri választás egyértelműen rácáfolt arra, a főleg Budapesten terjesztett hangulatra, hogy itt nagyon komoly, országos kormányváltó szándék lenne az emberekben. A voksolás nagy téttel bírt mind a kormánypárti, mind az ellenzéki oldalon, de most visszaállt a korábbi helyzet – mondta Boros Bánk Levente. Győr világosan mutatja, hogy semmilyen trendforduló nem történt az országos párttámogatottsági adatokban.

Hosszútávon nézve is nagyot nyert Dézsi

Nemcsak önmagában nézve, hanem évtizedes távlatban is történelmi győzelmet aratott a Fidesz Győrben. Dézsi Csaba András 23 942 voksot szerzett, és ez 56,14 százalékos eredménynek felelt meg. A Fidesz jelöltje a tavalyi őszi választáshoz képest 4634 vokssal szerzett többet, miközben a részvételi arány csökkent. Dézsi tehát 24 százalékkal kapott több szavazatot, mint a lemondott Borkai.

Dézsi azonban nemcsak a tavaly őszi választáshoz képest, hanem a 2014-es önkormányzati választással összehasonlítva is sokkal jobban szerepelt. Több mint öt évvel ezelőtt a Fidesz jelöltje 20 604 szavazatot kapott. Ahhoz képest most Dézsi 16,2 százalékkal kapott több voksot. Azonban nemcsak a személyi összehasonlítás terén szerepelt jobban Dézsi a korábbiakhoz képest, hanem a Fideszhez viszonyítva is.

A 2019-es európai parlamenti választáson 53,17 százalékot ért el a Fidesz, míg vasárnap a kormánypártok jelöltje 56,14 százalékot szerzett. Ha a 2014-es EP-választással vetjük össze a mostani eredményt, akkor is Dézsi kerül ki nyertesen. Akkor a Fidesz-KDNP listája 56,12 százalékot kapott Győrben. Ez két század százalékponttal kevesebb, mint amennyit most a kormánypárti polgármesterjelölt kapott.

A korábbi eredményekkel való összehasonlítás is jól mutatja, hogy a kormánypárti jelölt nemcsak a Fidesz-KDNP stabil bázisát tudta maga mögé állítani, hanem a bizonytalan szavazók közül is tudott mozgósítani. Ismételten megdőlt az a tétel, hogy a Fidesznek egy stabil szavazóbázisa van, és azon kívül nem képes újakat megszólítani.

Teljes kudarc az ellenzéki összeborulás

Ezzel szemben a voksolás az ellenzéki összeborulás teljes kudarcát mutatja. Bár a szélsőliberálisoktól a szélsőjobboldalig összeállt a szivárványkoalíció, mégsem sikerült elhódítaniuk Győrt, pedig még a teljes balliberális média is az ő jelöltjüket „tolta". Ha az összefogás valóban működött volna, akkor a korábbi évek eredményei alapján meg kellett volna nyernie a választást Pollreisz Balázsnak.

Ennek oka, hogy a 2018-as országgyűlési választáson a Fidesz Győrben csupán 48 százalékot szerzett. Tehát az ellenzék papíron akkor többségben volt a városban. Hasonló a helyzet, ha 2014-ig megyünk vissza. A Fidesz-KDNP listája akkor is csak 48 százalékot kapott Győrben, tehát az ellenzéki szavazók számszerűleg akkor is többségben voltak a városban.

Az ellenzéki összeborulás kudarca még szembetűnőbb, ha Pollreisz eredményét a tavalyi őszi választással hasonlítjuk össze.A mostani balliberális jelölt 2016 szavazattal kapott kevesebbet, mint a DK-s Glázer Tímea. Ez 10,8 százalékos visszaesést jelent három hónap alatt. Az érdekesség, hogy Glázer mögött is felsorakozott a teljes ellenzék, és most is ez történt. Tehát egyértelmű a csúfos bukás. A győriek nem kértek a szivárványkoalícióból.