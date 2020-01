Megvan, mikor tartja évértékelő beszédét Orbán Viktor

Nagy horderejű bejelentésekre készül Orbán Viktor 22. évértékelő beszédében, amelyet február 16-án fog megtartani a Várkert Bazárban, értesült a Magyar Nemzet.

A lap úgy tudja, hogy a kormányfő nagy horderejű bejelentésekre készül.

Orbán Viktor immár 22. alkalommal elemzi az ország helyzetét, nemzetközi kitekintésben is. A Magyar Nemzet szerint idei beszédében nemcsak az eddig elért eredményekről, hanem a következő időszak kihívásairól, kormányzati feladatairól is beszélni fog.

A kormányfő többek között újabb gazdaságvédelmi akciótervet, illetve a családok megerősítését szolgáló intézkedéseket fog bejelenteni, amelyeket a kormánypártok már a február 12-13-ra tervezett kihelyezett frakcióülésen is megvitatnak.

Az idei beszédnek az ad különös a jelentőséget, hogy mérföldkőhöz érkezett a kormány: idén 10 éve vezeti az országot a Fidesz-KDNP szövetség, ezért Orbán Viktor évértékelésében összegezheti, milyen fejlődésen ment keresztül Magyarország ebben az időszakban.

Az évértékelőben emellett szó esik majd a társadalom igazságérzetét sértő ügyekről, a börtönbizniszről, illetve a gyöngyöspatai kártérítési per hátteréről is, és mindezek lehetséges megoldásairól is.

A tavalyi évértékelő egyik fontos bejelentése volt a szegénység felszámolása, amiben látványos eredmények születtek, több független tanulmány és felmérés is azt mutatja, hogy az elmúlt négy évben jelentősen csökkent a szegénységben élők száma, írja a Magyar Nemzet.