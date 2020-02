Újabb összeférhetetlenség a Botka ügyeiben döntő szegedi bíróságokon

A Szeviép-botrány után a szegedi Mars téri kereskedők ügyében is komoly összefonódások mutatkoznak a Botka László vezette szegedi önkormányzat, valamint a szegedi járásbíróság és törvényszék bírái között. A Kúria is kimondta, hogy az önkormányzat jogszerűtlenül dózeroltatta le a kofák pavilonjait, ez pedig több bűncselekmény gyanúját is felveti, a hivatali visszaéléstől az okirat-hamisításig, mégis pótmagánvádas eljárások zajlanak. Az egyikben személyesen Botka László az egyik vádlott, olyan bűncselekménnyel vádolva, amely 2-től 8 évig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

A Pesti Srácok hétfői cikkében arról írt, hogy a szegedi Mars téri piacról kártalanítás nélkül kiszorított kereskedők által indított polgári és pótmagánvádas perek többsége gyanús módon elbukott. Arra jutottak, hogy ennek okai a Botka László vezette önkormányzat, valamint a Szegedi Járásbíróság és Szegedi Törvényszék vezetése közötti összefonódások körül keresendőek.

Kedden újabb részleteket közölt a lap, amelyek bizonyítják, hogy komoly problémák vannak az eljárások törvényességével.

A Mars téri piac ügyének mellékszálaként 2012 óta a Szegedi Járásbíróságon zajlik egy pótmagánvádas büntetőper, amelyben ifjabb Szilágyi János látta el a Szegedi Vásár és Piac Kft. és a (többi önkormányzati cég) képviseletét. Csakhogy ezzel két probléma is volt: felesége Szegeden bíráskodott, valamint ügyvédi megbízásának szabályszerűsége sem volt egyértelmű. Utóbbi kapcsán különösen aggályos, hogy a dokumentumon

nem szerepelt, hogy milyen ügyekben és mire bízta meg őt a Piac Kft.;

az állt, hogy 2010-től képviseli folyamatosan a céget. Csakhogy 2010-ben még a nyomozás zajlott, tehát elviekben a Piac Kft.-nél akkor még nem tudhatták, hogy majd pótmagánvádas bírósági eljárásban kell bárkit is képviselni; továbbá

a pótmagánvádas eljárás vádlottja nem a Piac Kft., hanem jogi személyként annak ügyvezetője, Pusztai Lajos.

Mindezek miatt a magánvádlók a Piac Kft.-t képviselő ügyvéd eljárásból való kizárását és tanúkénti meghallgatását indítványozták. Csakhogy a kérelmekről éppen azon a Szegedi Törvényszéken döntöttek, ahol a felesége jelenleg is a büntető kollégium vezető-helyettese. A végeredmény ennek megfelelően alakult, elutasító határozat született. A Szabó András elnök, dr. Katona Dorottya tag és dr. Joó Attila tag alkotta tanács azzal indokolta döntését, hogy a védekezéshez való jog okán ügyvédet eljárásból kizárni nem lehet, ahogy tanúként sem idézhető.

A Pesti Srácok ezen a ponton megjegyzi, hogy a döntés meghozatalában résztvevő Joó élettársa az a Csorba Judit, aki éppen az indítványban érintett Szilágyi János ügyvéd irodájának munkatársa.

"Nem elég, hogy az önkormányzati ügyben olyan bíróság jár el, amelynek elnöke korábban önkormányzati dolgozó volt, a férje pedig máig az. Továbbá még a kifogásokról is olyan bírók döntöttek, akik teljességgel összeférhetetlenek" - összegzett a lap.

A panaszok sorában a magánvádló többször is hivatkozott arra, hogy nem a tárgyalóteremben elhangzottakhoz hűen vezetik a jegyzőkönyvet - ezért annak kijavítását kérte. Ezt az indítványt a 2019 szeptemberében elutasító bírói tanács tagja volt dr. Nóvé Ágnes, akinek a családi cége, az Éptárker Kft. ebben az időben már végezte a több százmillió forint értékű munkát a szegedi önkormányzatnak, ahogyan arra a szegedi bíróbotrányt kirobbantó cikkeinkből, és azok utóéletéből jól emlékezhetnek.

A Mars téri piac károsultjainak ügyében a fenti összeférhetetlenségek miatti felelősségen túl, a személyes felelőssége, konkrétan a beavatkozása is felmerült a Szegedi Törvényszék elnökének. A lap birtokába került két beadvány is, melyet egy károsult mint magánvádló nyújtott be dr. Tárkány-Szűcs Babettnek, 2010-ben, majd 2017-ben is. A beadvány szerint a Szegedi Járásbíróságon 2012 és 2019 között folyamatban lévő pótmagánvádas büntetőper egyik tárgyalásáról a tanácsvezető bírót, Nánási Illést az elnök kihívta, egy tanúmeghallgatás kellős közepén. A bíró nem rendelt el szünetet, nem küldte ki a tanút, ő maga viszont csak 15 perc elteltével tért vissza. Ezt követően a tanú kihallgatását nem folytatta, majd minden magánvádlói bizonyítási indítványt elutasított. A Tárkány-Szűcs Babettnek címzett elfogultsági bejelentésre érdemi lépés valószínűleg nem történt, ugyanis az első fokon a pavilonokat kártérítés nélkül ledózeroltató és a kofákat elzavaró Piac Kft. ügyvezetőjének felmentésével zárult per másodfokon a Szegedi Törvényszéken folytatódik márciusban.

Egy másik feljelentés - amelyben már nemcsak a Piac Kft. vezetője, hanem a bontásban közreműködő, azért felelős valamennyi személy is érintett, köztük Botka László polgármester is - szintén pótmagánvádig jutott. Az elfogultság miatt négy megyét megjárt büntető eljárás a Legfelsőbb Bíróság határozatára került a Kecskeméti Járási és Nyomozó Ügyészségre. Ezúttal a jogtalan dózerolást megállapították, de arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a cselekvők szándéka nem a rongálás volt, hanem a Mars tér rehabilitációjának megoldása. A károsultak pótmagánvádas indítványt nyújtottak be a Kecskeméti Járásbíróságnak, de azok illetékesség hiányában az ügyet visszaküldték oda, ahonnan az elfogultság miatt az egész ügy négy megyén át országos körútra indult. Vagyis Szegedre.

A 2012-től máig tartó bírósági eljárásokban a személyes és családi összefonódások ellenére egyik érintett bíró sem jelentett elfogultságot, és egyik bíróság sem kérte összeférhetetlenség miatti kizárását - összegzett a Pesti Srácok.

A portál hétfői, az előzményeket feldolgozó cikke a linkre kattintva olvasható el.