Az 1999-es gyilkosság ügye az azóta eltelt több mint 20 évben számos fordulatot vett, de a legabszurdabb az egészben, hogy Burka Ferenc és fia rekordösszegű, 45 millió forintos kártérítést kapott 2007-ben, mert a bíróság felmentette őket. Néhány év múlva aztán bebizonyosodott: mégis ők követték el a gyilkosságot. A pénz természetesen már nincs meg, ügyvédjük szerint költöttek valamennyit a házra és autóra, de a helyiek szerint valójában elnyerőgépezték.

Idősebb Burka Ferenc és fia ügye még 1999 márciusában egy gyilkossággal kezdődött, hogy aztán 2002-ben előbb elítéljék, majd 2006-ban jogerősen felmentsék őket.

A 2002-es vád szerint három férfi, köztük Burkáék megölték Gyurcsó Jánost Újszentmargitán, akivel a gyilkosság előtti este még együtt iszogattak. A tettesek lopni akartak a lakatlan házból, amelyet Gyurcsó őrzött, és mikor a férfi megzavarta a rablókat, agyonütötték és elmenekültek.

2003-ban viszont a bíróság már úgy látta, hogy az ügy hiányos és felderítetlen, ezért az egész eljárást meg kell ismételni, az vissza is került első fokra. Ezután indult 2005-ben a második eljárás, amelynek során Burkáékat bizonyítottság hiányában felmentették. Ekkor már hat éve ültek előzetesben, szabadulásuk után pedig egyből be is perelték az államot, aminek a végén 2007-ben idősebb Burka Ferenc 20 millió, fia 25 millió forint kártalanítást kapott -

ez a 45 millió forint a Magyarországon addig megítélt legnagyobb kártérítés volt.

Ezt követően azonban újabb csavar jött az ügyben, több új bizonyíték is előkerült, majd perújítás következett 2013-ban. A Debreceni Törvényszék 2017-ben hatályon kívül helyezte a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2005-ös és a Debreceni Ítélőtábla 2006-os ítéletét, és társtettesként, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettében mondta ki a két férfit bűnösnek. Idősebb Burkát 12 év, ifjabb Burkát pedig 10 év fegyházbüntetésre ítélték. 2018 szeptemberében pedig a másodfokú perújítási eljárásban 9 évre, illetve 7 év 6 hónapra enyhítették az ítéleteket.

A Debreceni Ítélőtábla Ficsór Gabriella vezette büntetőtanácsa szerint "önmagában azt a tényt, hogy egy 19 évvel ezelőtt történt cselekmény miatti eljárás ilyen rendkívüli mértékben elhúzódott, nyomatékos enyhítő körülményként kell figyelembe venni". Az ítélőtábla erre tekintettel enyhítette a vádlottak büntetését.

Csakhogy a Burkáéknak megítélt 45 millió forint már sehol sincsen, réges-régen elköltötték az egészet. Arról beszéltek, hogy majd családjukra költik a pénzt, az ügyvédjük, Zeke László szerint vettek új autót, költöttek a házukra is, ugyanakkor falubéliek szerint egyszerűen elverték az egészet nyerőgépen. Az állam indíthatna pert a 45 millió forint visszafizetésére, de nem valószínű, hogy ez már visszakerül az elítélésük előtt közmunkásként foglalkoztatott Burkáéktól.

Idősebb Burka Ferenc 2019 januárjában jelentkezett, hogy leülné a büntetését, ugyanis ügyvédjével úgy kalkuláltak, hogy a '99 után előzetesben töltött 6 évet beszámíthatják az új ítélet kétharmadába, és akkor minimális bentlét után szabadulhatna. Azonban ez nem jött be, ugyanis első és másodfokon is kimondták, hogy az idősebbik Burkát nem lehet feltételesen szabadlábra helyezni. Fiánál ugyanez a döntés született másodfokon. Azonban így is hamarosan szabadulhatnak.