A Szent László Kórházban karanténba helyezett iráni állampolgárok egy része székeket dobált ki a kórteremből, nem működik együtt az orvosokkal, ápolókkal. Csak rendőri segítséggel tudják bent tartani őket a karanténban - derült ki az Operatív Törzs délutáni sajtótájékoztatóján. Mától egyébként megváltozhat a koronavírusteszt biztonsági protokollja.

Lakatos Tibor, az Operatív Törzs vezetője elmondta, hogy csak rendőri segítséggel tudják bent tartani a Szent László Kórházban karanténba helyezett iráni állampolgárok egy részét. Nem működnek együtt az orvosokkal, ápolókkal, ellenállnak a kéréseiknek. Voltak, akik megpróbálták elhagyni a kórházat. Velük szemben adott esetben eljárnak a hatóságok.

A karantén szabályainak be nem tartása bűncselekmény, a nem magyar állampolgárok esetében az országból való kiutasítással járhat

- figyelmeztetett a tájékoztatón Kiss Attila dandártábornok.

Aki karanténban van, miután lejár az ideje, azt idegenrendészeti őrizet alá veszik, ha ez indokolt. Ennek időtartama 6 hónap. Ezt 6 hónappal lehet meghosszabbítani, utána történhet meg a kiutasítás.

Az iráni diákokkal kapcsolatban egyébként az iráni nagykövetséggel is felvették a kapcsolatot.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa elmondta, hogy összesen 5 iráni diák van a 9 koronavírusos beteg között. A Debrecenben kezelt beteget a Szent László Kórházba fogják szállítani. Ma több iráni elhagyhatta a karantént, mert lejárt annak az ideje.

Szlávik arról is beszélt, hogy

a karanténban tartott irániak egy része székeket dobált ki a kórteremből.

Ezért kellett rendőrt hívni. Felhívta a figyelmet arra, hogy ha a karanténban lévő személyek nem tartják be a szabályokat, és a karantén 14 napja alatt érintkeznek más személyekkel, akkor az érintkezés időpontja után újrakezdődik a 14 napos karantén. Ez történt az irániakkal is, noha telefonon keresztül az egyetem és az iráni budapesti nagykövetség is elmagyarázta nekik, hogy miről szól a karantén és a koronavírus.

Kérdésre válaszolva Szlávik azt is elmondta, hogy egy iráni diákot a közösségi oldalon kerestek meg, de csak azért, mert a bejelentett címén nem találták, és a vírusveszély miatt valamilyen módon gyorsan kellett kapcsolatba lépni velük.

Ami pedig az iráni betegeket illeti, ők jól vannak, de gyógyultnak csak akkor lehet nyilvánítani őket, ha három egymást követő napon negatívak a tesztjeik.

Egy másik kérdésre reagálva leszögezte: az eddigi protokoll értelmében nem kellett elvégezni a megbetegedett idős magyar férfi fián a tesztet. Ezt egyébként azóta sem végezték el, mert külföldön van.

Beszélt arról is, hogy tudomása szerint nincs jelenleg kiskorú beteg karanténban. Mától egyébként megváltozhat a koronavírusteszt biztonsági protokollja, ennek részleteit kedden ismertetik.

1,2 millió maszk van tartalékban

Lakatos Tibor újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy 1,2 millió maszk van tartalékban az egészségügyi intézményekben, a büntetés-végrehajtási szervezet pedig naponta 25 ezret gyárt, három műszakban. Később ezek kerülnek ki a gyógyszertárakba, a kiszállításuk folyamatos.

Tesztekből sincs hiány, azok Magyarországon bőven rendelkezésre állnak.

Beszélt arról is, hogy az álhírek problémát jelentenek, a Nemzeti Oknyomozó Iroda vizsgálja az online tartalmakat. Összesen négy büntetőeljárás zajlik koronavírussal kapcsolatos álhírek terjesztése miatt. Eddig 1 személyt sikerült azonosítani közülük.

A koronavírusos idős férfi felesége is megbetegedett

Ahogy arról az Origo beszámolt a kormányzati tájékoztató honlap információi alapján, hétfőn reggel a fővárosi Szent László Kórházban járványügyi zárlat alatt lévő egyik iráni fiatalnál és egy magyar nőnél - a már korábban a vírussal megfertőzött idős magyar férfi 74 éves feleségénél - diagnosztizáltak koronavírus-fertőzést.

Ezzel kilencre nőtt a hazai betegek száma.

Kormányzati döntés alapján a magyarországi repülőterek 2020. március 9-től, hétfőtől nem fogadhatnak járatokat a koronavírus-járvánnyal érintett észak-olaszországi városokból, tehát Milánóból, Bergamóból és Trevisóból.

Orbán Viktor miniszterelnök pedig délelőtt a koronavírus terjedése kapcsán megszervezett nemzetközi videokonferencián vett részt, amelyet Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő kezdeményezett.

A konferenciabeszélgetésbe Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, Sebastian Kurz osztrák kancellár, Andrej Plenkovics horvát, Bojko Boriszov bolgár kormányfők, Nikosz Anasztasziadesz ciprusi elnök, illetve Ludovic Orban román miniszterelnök kapcsolódott be.