Operatív törzs: Lehetőleg maradjanak otthon a bölcsődések és az óvodások is

Hat újabb magyar fertőzöttet regisztráltak szombatra, ők már mind kórházban vannak, és jó az állapotuk. Hétfőtől bevezetik a digitális tanrendet, a tanárok digitális eszközökön keresztül tartják majd a kapcsolatot a diákokkal. Azt kérik, a szülők kis csoportokban, a családtagok, szomszédok bevonásával oldják meg a gyerekek felügyeletét.

Hat újabb megbetegedést regisztráltunk Magyarországon az elmúlt 24 órában. Mind a hat beteg kórházban van, és mind a hat betegnek jó az állapota - mondta Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője szombati tájékoztatóján. Az is kiderült, hogy ezen betegek egy része kontaktszemély - tehát kapcsolatba került egy korábban már regisztrált fertőzöttel -, egy részük pedig új megbetegedés.

A határzár bevezetése ótaszombat délig a magyar-szlovén határon 35 905 ellenőrzést végeztek el,és 549 magyar állampolgár esetében rendelték el a hatósági házi karantént. 445 fő belépését tagadták meg a határon.

Az operatív törzs ajánlása szerint arra kérik az ügyfeleket, hogy csak foglalt időpontban keressék fel a kormányablakokat ügyintézés miatt, hogy így elkerüljék a tumultust. A kész okmányokat nem személyesen, hanem postai úton fogják megkapni. Az ezzel kapcsolatos jogszabálymódosítás folyamatban van.

Beszámolt arról is, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma gondoskodik az egészségügyi dolgozók védelméről, több mint 3900 doboz maszkot már átvehettek a háziorvosok és további 1700 doboz van számukra a mentőállomásokon. Szombaton megkezdődött a kiszállítása a speciális védőmaszkoknak is, amelyeket a mentőszolgálat a megyeszékhelyekre szállít és a háziorvosok át tudják venni. Nem szükséges ezt személyesen megtenniük, meghatalmazással a háziorvosok más kollégái is megtehetik ezt.

Szomszédok bevonásával oldják meg a gyerekek felügyeletét

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár arról beszélt, hogy felállítottak egy "koronavírus oktatási akciócsoportot", ez a csoport fogalmazta tegnap az ajánlását.

– A javaslatunk nem a szünet, nem a bezárás, hanem egy új, digitális munkarend bevezetése volt már hétfőtől - mondta az államtitkár. A pedagógusoknak szükséges lesz a bejárás, ammenyiben nem rendelkeznek olyan digitális eszközökkel, amikkel tudják tartani a kapcsolatot a diákokkal. Hogy erre pontosan milyen eszközöket ajánlanak, arról még szombaton ki fognak adni egy módszertani útmutatót.

Otthoni felügyeletre lesz szükség, elsősorban a családok, szomszédok bevonásával - mondta Maruzsa, aki ismét hangsúlyozta, hogy ne a veszélyeztetett korcsoporthoz tartozó nagyszülőkre bízzák a gyerekeket.

Ahol nem megoldható, ott az iskolákban biztosítani fogják a gyerekek felügyeletét, ezt a tankerületi központok szervezik, de nem jelenti azt, hogy csak az állami intézményekben lesz elérhető - mondta Maruzsa.

Fontos, hogy a gyerekek ténylegesen otthon maradjanak, és részt vegyenek a digitális oktatásban. Az államtitkár úgy fogalmazott: "fontos, hogy a gyerekek tanuljanak, a pedagógusok tanítsanak, neveljenek".

A távoktatáshoz rengeteg eszköz áll rendelkezésre az országban, hozzátette, hogy az okostelefon-ellátottság Magyarországon meghaladja az uniós átlagot. Ahol ezek mégsem adottak, ott akár a könyvtárakat, akár a digitális jólét pontokat is használhatják, esetleg levélben vagy telefonon keresztül is oktathatnak.

A legjobbat kihozni a helyzetből

A gyermekétkeztetés biztosításához az iskolaépületeket nem zárják be, de az étkezőket nem lehet majd tömegesen használni.

A bölcsődék, óvodák esetében visszaadják a döntést a helyi önkormányzatoknak.Az ajánlás az, hogy a gyerekek ellátását otthon oldják meg szülők, barátok bevonásával kis csoportokban. Ha ez nem megoldható, ott az intézmények biztosítsák az elhelyezést szétszórva, kis csoportokban.

Nem zárják be a kollégiumokat sem, de ahol megoldható, itt is azt kérik, hogy maradjanak otthon a diákok.

– Kényszerhelyzetben vagyunk, lépnünk kellett. Kérem, segítsenek, hogy a lehető legjobbat tudjuk kihozni ebből a helyzetből a diákok érdekében. Ez egy komoly kihívás, és egy komoly potenciál is - mondta Maruzsa Zoltán.

Újságírói kérdésre válaszolva Lakatos Tibor azt is elmondta, hogy egyelőre nincs napirenden a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér lezárása. Ugyancsak újságírói kérdésére azt válaszolta, hogy egészségügyi dolgozó nincs a koronavírusos betegek közt.