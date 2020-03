Lakatos Tibor az Operatív Törzs tájékoztatóján közölte, hogy 15 óra és reggel 6 óra között nem lehet a vendéglátóhelyeken tartózkodni, de rendelést át lehet venni. Kiderült az is, hogy sikerült izolálni magyar tudósoknak a koronavírust.

Új szakaszba lépett a koronavírus elleni védekezés, illetve megelőzés – mondta Lakatos Tibor. A vendéglátóhelyek nyitva tartásával kapcsolatosan elmondta, hogy 15 óra és reggel 6 óra között az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. 15 órától 18 óráig az élelmiszer elvitele, megrendelése és átvétele, kifizetése megengedett. Zenés-táncos rendezvényt tartani, és ennek helyszínén tartózkodni tilos. A sportrendezvényeket nézők nélkül, zárt körülmények között lehet csak megtartani. A létszámtól függetlenül tilos a látogatása az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményeknek, valamint a moziknak, muzeális intézményeknek, a nyilvános könyvtáraknak.

Intézkedni lehet a szabályszegőkkel szemben

A nyitva tartási korlátozások nem vonatkoznak a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzletekre, továbbá a gyógyszertárakra, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletekre, az üzemanyagtöltő állomásokra és a dohányboltokra. A korlátozó intézkedések megszegőivel szemben új szabály, hogy a tiltott helyeken, tiltott eseményeken résztvevők 5000 – 500 000 forintig terjedő pénzbírsággal szankcionálhatók – emelte ki az ezredes.

Hozzátette: Felhatalmazást ad a kormányrendelet arra, hogy a rendőrség intézkedhessen azokkal szemben, akik ezeket a szabályokat megszegik, és a szabályozás érinti az országban történő beutazást is, hiszen bármely ország területéről, külföldről a magyar állampolgárok korlátozás nélkül beléphetnek Magyarországra. De azoknak a magyar állampolgároknak, akik jelenleg a WHO által gócpontként azonosított országból, és a korábbi kormányrendeletben szabályozott területről érkeznek, hatósági házi karanténba kell vonulniuk.

600 embert fordították vissza a határról

Lakatos Tibor elmondta: a tranzit repülőtéri forgalmat ez nem érinti, tehát, aki úgy érinti a budapesti vagy a debreceni nemzetközi repülőteret, hogy utána a tranzitjárattal tovább utazik, az természetesen jöhet. A repülőtársaságok felelőssége annak az eldöntése, hogy az utasszám függvényében a járatokat közlekedtetik-e.

A határellenőrzés érinti a szlovák határt is. 0 órától 12 óráig közel 600 személyt fordítottak vissza Magyarország határairól, és 1300 személy belépését tették lehetővé. Hegyeshalomnál kialakult egy kis torlódás, hiszen az osztrák oldalon, a Romániába és Bulgáriába hazatartó személyek megelégelve a bevezetett intézkedések hatását, leültek az autópályára, és egy közúti blokádot képezve az egyébként jogszerűen közlekedő teherforgalmat is akadályozták. Ezzel veszélybe sodorták az áruszállítás folyamatosságát is. Éppen ezért az országos rendőrfőkapitány egyeztetett a román határrendőrség parancsnokával, és az az egyezség köttetett a két ország rendészeti szervei között, hogy ma 21 óra és 24 óra között a bolgárokat, míg a románokat 0 és reggel 5 óra között engedjük át – tette hozzá Lakatos Tibor.

Több száz megbetegedés lehet a következő napokban

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy eddig 50 megbetegedés volt Magyarországon. Ez megfelel annak a mértéknek, amire számítottak. Ez akár meg is többszöröződhet a következő időszakban - mondta a szakember. Akár több százas nagyságrendű is lehet a fertőzöttek száma. Készülnek a súlyosabb megbetegedésekre is – tette hozzá. Az idős emberek nagyon veszélyeztetettek, a 70 év felettiek mindenképpen maradjanak otthon - mondta Müller Cecília. A szabadban továbbra is sportolhatnak azok, akiknek semmilyen tünetük nincs. Csoportosan ne mozogjon senki, meg kell tartani a két méteres távolságot.

Izolálták a koronavírust

Kiss Zoltán virológus vezetésével elsőként sikerült izolálni az új koronavírust Magyarországon. Ezzel lehetőség nyílik a hazai vakcinák kifejlesztésére - jelentette be Müller Cecília. Hamarosan elérhető lesz a vírus élő és nem élő formája a nemzetközi kutatók számára. A kutatóink az elsők, akiknek ez Magyarországon sikerült. A védőoltások nem halasztódnak - mondta Müller Cecília. A kampányoltások esetében átszervezés kell, mert iskolákban adják ezeket. Semmilyen károsodás nem éri azokat, akik néhány hónappal később kapják meg az oltást.

Tovább bővítjük a vizsgáló laboratóriumok körét, szeretnénk a logisztikát is megkönnyíteni - mondta kérdésre Müller Cecília. A WHO iránymutatása alapján dolgozunk a teszteket illetően - tette hozzá. Ketten vannak súlyos állapotban, bőségesen áll rendelkezésre lélegeztetőgép, és újabbakat szereznek majd be. Jelenleg 2000 gép van - mondta Müller Cecília.