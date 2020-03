Nagyon veszélyes, ha az ellenzék gátolja a sikeres védekezést

A politikai ellentéteket most félre kell tenni, egy üggyel kell foglalkozni, a koronavírus elleni védekezéssel, az emberek egészségének megőrzésével és az emberi élet védelmével - jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. Sok jel mutat arra, hogy az ellenzék megpróbálja gátolni a sikeres védekezést.

Kocsis Máté hangsúlyozta: bízik abban, hogy az ellenzéki pártok is támogatják, hogy az Országgyűlés kedden megszavazhassa a koronavírussal kapcsolatos törvényjavaslatot. A házszabálytól eltéréshez hétfőn négyötödös támogatásra van szükség.

Elmondta: az igazságügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat megerősíti a kormányzat eddigi intézkedéseit, és meghosszabbítja a március 11-én 15 napra kihirdetett veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet meghosszabbításáról a parlamentnek kell döntenie.

Kocsis Máté szerint ebben a helyzetben a kormány mozgásterét az Országgyűlésnek növelnie kell, meg kell adni minden támogatást a kormány számára, hogy cselekedhessen.

Úgy fogalmazott: rendkívül konstruktívnak mondható egyeztetésen vannak túl az ellenzéki pártokkal, és jó fordulatnak tartja, hogy az ellenzéki frakciók megértették, a helyzet azt kívánja, hogy félretegyék a politikai vitákat.

Az ellenzék több javaslattal is élt, egyiket-másikat megfogadták, volt, amelyik be is került már a benyújtott törvényszövegbe is, például hogy a kormány az országgyűlési felhatalmazást a szükséges mértékben gyakorolja csak - mondta. Hozzátette: volt, amiben még szeretnének egyeztetni az ellenzéki pártok, erre hétfőn lehetőségük lesz. Korábban egyébként több jel azt mutatta, hogy az ellenzék gátolni akarja a sikeres védekezést a koronavírus ellen.

Kiegészül a büntető törvénykönyv

A törvényjavaslatban szerepel a büntető törvénykönyv kiegészítése is, ami Kocsis Máté szerint alapvetően két fő pontot tartalmaz: a járványügyi intézkedéssel szembeni negatív állampolgári magatartást szankcionálná, illetve a rémhírterjesztés új fajtáját nevezné meg.

Azt mondta: erre az élet adott szükséget, az elmúlt hetekben és napokban a médiafogyasztók körében világossá vált, hogy mekkora jelentősége van annak veszélyhelyzetben, hogy pontos információk hangozzanak el és csak hiteles hírforrások kapjanak teret. Óriási károkat okozhat, sőt emberi életekbe kerülhet, ha valaki rémhíreket terjeszt, és ez kezd elharapózni - emelte ki.