Egyre többen szegik meg a karantén szabályait, ami nagyon veszélyes

Kilencre emelkedett a koronavírus-fertőzésben meghaltak száma Magyarországon - hangzott el az Operatív Törzs keddi tájékoztatóján. A vírus bárhol jelen van az országban, és jóval nagyobb a fertőzöttek száma, mint a tüneteket mutatóké - mondta Müller Cecília.

Egyre többen szegik meg a koronavírus elleni védekezés keretében hozott intézkedéseket - mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője. Lakatos Tibor hozzátette: 4207-en vannak hatósági házi karanténban. Esetükben már 177 szabálytalanságot állapítottak meg. 24 emberrel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, 130 emberrel szemben szabálysértési feljelentést tettek.

Kiemelte: a hatósági intézkedéseket azért hozták, mert a fertőzésnek kitettek - akik például külföldön jártak - hordozók lehetnek. Ők más embereket is megfertőzhetnek, esetleg olyanokat is, akiknél ez halállal járhat - hangsúlyozta. Közölte azt is, hogy egyre több csaló próbál hasznot húzni a járványból. Rémhírterjesztés és közveszéllyel fenyegetés miatt is többször kellett intézkedni a rendőröknek - ismertette Lakatos Tibor.

Lakatos Tibor beszámolt arról is, hogy 15 ezer forintra fog emelkedni a PIN-kód nélküli érintéses fizetés lehetősége a pénztáraknál, ezzel is szeretnék csökkenteni a felesleges kontaktusok számát.

Jelentős mennyiségű eszköz érkezett Kínából

Kedd reggel leszállt az a gép, amely több mint hárommillió maszkot, százezer tesztet és 86 lélegeztetőgépet hozott át Kínából – tájékoztatott Lakatos Tibor. Az utánpótlása ezeknek az eszközöknek részint folyamatos. Másrészt az új eszközök beszerzése is biztosított ahhoz, hogy megóvjuk embertársaink életét – hangsúlyozta.

Ennek az intézkedésnek a kapcsán, a tegnapi napon elkezdett kiszállítás ma reggel négy órára befejeződött, a kórházak dolgozói és a rendőrségi alkalmazottak megfeszített munkával eljuttatták azokat a védőeszközöket a kórházakba, amelyeket mostantól az intenzív osztályokon dolgozó összes kórházi alkalmazott viselni fog.

Egyre több csaló próbál meg hasznot húzni a jelenlegi helyzetből, pénzt próbáltak kicsikarni az állampolgároktól, kiemelten az idősektől: ez ügyben 14 eljárás indult meg. Lakatos Tibor arra is kitért, megjelentek Magyar Közlönyben azok a rendeletek, amelyek az Orbán Viktor által bejelentett gazdasági intézkedéseket tartalmazzák. A megyei védelmi bizottságok megkezdték működésüket. És területi szinten koordinálják a feladatokat – tudatta.

Újabb halálos áldozatot követelt a vírus

Az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján Müller Cecília elmondta, hogy újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 187-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon. Immáron 9 főre emelkedett az elhunytak száma. A kilencedik áldozat egy fiatalabb hölgy, aki számos krónikus megbetegedésben szenvedett. A vírus bárhol jelen van az országban, és jóval nagyobb a fertőzöttek száma, mint a tüneteket mutatóké – emelte ki a tisztifőorvos. Müller Cecília köszönetet mondott azoknak, akik önkéntes házi karanténba vonultak.

A háziorvosi alapellátásban külön ellátó egységeket alakítanak ki az akut légúti megbetegedésekben szenvedőknek - jelentette be az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hozzátette, hogy a minden más panasszal a háziorvoshoz fordulók részére pedig egy másik egységet hoznak létre, így őket fizikailag is elkülönítik a légúti megbetegedésben szenvedőktől. Az új típusú ellátási formát a tervek szerint egy héten belül bevezetik - közölte a tisztifőorvos, aki az intézkedés okaként orvosok és a betegek, valamint a betegek egymás közötti kontaktusának csökkentését jelölte meg.