A kormány megtalálta a megoldást arra a helyzetre, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben hozott, de eddigi parlamenti döntés hiányában lejáró intézkedésekkel mi legyen. A legnagyobb döntési jogköre az intézményfenntartóknak lesz - mondta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökség vezetője arról is beszélt, hogy a kormány lezárta a Mátrai Erőmű megvásárlásával kapcsolatos tranzakciót, valamint hogy a cél az, hogy minél kevesebb ember veszítse el a munkahelyét a következő hónapokban, és aki el is veszíti, az minél hamarabb vissza tudjon térni a munkaerőpiacra.

A kormány megtárgyalta a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben hozott, de eddigi parlamenti döntés hiányában lejáró intézkedések sorsát, és talált megoldásokat; elsősorban az intézményfenntartók közreműködését kéri - közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Erre azért volt szükség, mert 15 nap után lejár a veszélyhelyzetben hozott intézkedések hatálya, az pedig az Országgyűlés hatáskörének kiüresítését jelentené, ha a kormány újra és újra 15 nappal meghosszabbítaná ezeket a lépéseket - magyarázta a tárcavezető.

Ezért úgy döntöttek, hogy kérik, a parlament jövő heti döntéséig az egyetemek és főiskolák zárva tartását a fenntartók rendeljék el, és a bölcsődék és óvodák esetében is azt kérik a fenntartóktól, rendeljenek el addig szünnapot. A határzár fenntartását a belügyminiszter saját hatáskörben fogja megoldani, az ítélkezési szünet kérdésében pedig az igazságügyi miniszter tárgyal majd a bírósági hivatal elnökével - közölte Gulyás Gergely.

Ekkora költsége lesz a védekezésnek

Több százmilliárd forintos költsége lesz a koronavírus-járvány elleni védekezésnek, ezek a források a költségvetésben rendelkezésre állnak - mondta Gulyás Gergely. A tárcavezető kiemelte: a kormány minden olyan intézkedést, amelyet a környező országok is megtettek, lényegesen előbb hozott meg, mint a többi ország, ezért a fertőzés mértéke jóval kisebb, mint Európa legtöbb országában. Remélhetőleg a fertőzés terjedésének üteme továbbra is lassabb marad, de az elkövetkező napokban, hetekben ugrásszerűen nőhet a fertőzöttek száma - közölte. Hozzátette: ugyanakkor minden feltétel adott, hogy kontroll alatt tarthassák a járványt, az egészségügyi ellátórendszer felkészült a lehető legtöbb beteg fogadására.

Ez a legkevésbé kedvező

Gulyás Gergely kitért rá: csütörtökön videokonferencia keretében egyeztetnek az EU állam- és kormányfői. A koronavírus-járvány elleni védekezésben a Brüsszel által ismertetett tervek Magyarországnak a legkevésbé kedvezők, mert nem pluszforrásokat irányoznak elő, hanem már létező pályázati források lehívását könnyítik meg, márpedig Magyarország a legjobb pályázók között van, már csaknem az egészét lekötötte a forrásoknak - mondta.

Állami tulajdonú lesz a Mátrai Erőmű

A kormány lezárta a Mátrai Erőmű megvásárlásával kapcsolatos tranzakciót - közölte a Miniszterelnökség vezetője. Az MVM Magyar Villamos Művek megvásárolja az erőművet és a Geosol Kft.-t is tulajdonló Status Power Invest Kft.-t - tájékoztatott Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy a kormány nemzetstratégiai érdeknek tartja az erőmű klímavédelmi szempontoknak megfelelő technológiai átalakítását. A cégcsoport vételára 17,44 milliárd forint volt- közölte. A miniszter hangsúlyozta továbbá, hogy az erőmű kulcsfontosságú szerepet tölt be a magyar villamosenergia-ellátásban, a villamosenergia-termelésünk 16 százalékát adja. A munkahelyek megőrzése, a térség gazdasági stabilitása szempontjából is kulcsfontosságú az erőmű működése - fűzte hozzá.

2500 lélegeztetőgép van jelenleg

A miniszter köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, a rendvédelemben szolgálatot teljesítőknek. – Az ő jövőbeni munkájuktól függ a védekezés eredményessége – tette hozzá. Arról is szólt, hogy az időben meghozott intézkedéseknek hála, ma Magyarországon kisebb a fertőzöttség Európa többi országához képest. A védekezéshez legfontosabb eszköz a lélegeztetőgép, amiből jelenleg 2500 áll rendelkezésre, és továbbiakat is be fog szerezni a kormány - folytatta, hozzátéve: a piacon szabad rablás van, csak az a biztos, ami beérkezett az országba.

Nem lehet kijárási tilalmat elrendelni

A kormány abban érdekelt, hogy a lehető legnagyobb mértékben tartsa fenn a gazdaság működőképességét – szögezte le. Gulyás Gergely elmondta: az Európai Uniótól érkező minden segítséget szívesen fogadnak, de azt, hogy a védekezésben akadályozzon, és olyan intézkedéseket bíráljon, amit más tagállamok is bevezettek, nem tartjuk elfogadhatónak.

Azon kérdésére, hogy több önkormányzat is olyan határozatokat hozott, amelyeket később vissza kellett vonni, úgy fogalmazott: kormányhivatalok több esetben is megtették, hogy iránymutatást adtak az önkormányzatoknak a különleges jogrendben alkalmazható intézkedésekről. Az önkormányzatok nem rendelhetnek el kijárási tilalmat- szögezte le.

Nemcsak a Helsinki Bizottság áll elő hajmeresztő javaslatokkal, az ENSZ-biztos is ilyen javaslatot tett, azonban a magyar kormány a szigorú büntetőpolitikát tartja célravezetőnek – nyilatkozta azon kérdésre, hogy a Soros György által támogatott szervezet iráni mintára a kisebb súlyú bűncselekmények miatt elítéltek szabadon bocsátását javasolta. A katonaság és a rendőrség képes megvédeni a déli határt- jelentette ki a miniszter, egyben szólt arról is, hogy mostanra zavartalan lett az átengedés a humanitárius folyósokon is.

Azt is elmondta, hogy továbbra is a WHO protokollját alkalmazza az ország a szűrések tekintetében, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb tesztet beszerezzék.

Több álhírt is cáfolt Gulyás

A tárcavezető több hamis hírt is cáfolt. Elmondta, hogy az ellenzéki médiában terjesztett hírrel szemben Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője nem külföldre ment síelni, hanem a gyermekének segített egy baleset után. Hozzátette: a hivatalvezető folyamatosan dolgozik. A B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselőt ért támadások kapcsán kijelentette: negatív teszteredmény után jött be az Országgyűlésbe.

Egy, a parlament távmunkájával kapcsolatos kérdésre elmondta: az Országgyűlés esetében az elektronikus tárgyalás bevezetéséhez az Alaptörvényt kellene módosítani, de jelenleg ilyen előterjesztés nincs a Ház előtt. Arról is beszámolt, hogy a kormánytagok közül eddig csak Pintér Sándor belügyminiszteren végeztek koronavírustesztet, de mindkét vizsgálat eredménye negatív lett, ahogy a már említett fideszes honatyának is.

Katasztrófa lenne áttérni a segélyezésre

A gazdasági kihívások kapcsán elmondta Gulyás Gergely: április-májusban lehet tömeges a munkahelyek elvesztése. Júliusig tarthat ebben az esetben az álláskeresési járadék – mondta a tárcavezető, aki megerősítette, a kormány célja, hogy három hónap után mindenkinek munkát tudjanak adni. Ha a segélyezésre térünk át, akkor az katasztrófához vezet- szögezte le. Hozzátette: tömegesen kell munkahelyeket teremteni a járvány lefutása után. A kormány persze tud más döntést is hozni, ha úgy kívánja – fogalmazott Gulyás Gergely.

Kérdésre elmondta, hogy ebben a hónapban 30-40 ezer munkahely szűnhet meg, és az április még rosszabb lesz. A munkanélküliség százezres lesz, csak az a kérdés, hogy hány százezres – ismételte korábbi kijelentését.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar gazdaságot jó állapotban találta a válság, nincsenek strukturális gondok, vannak monetáris, jegybanki eszközök.

Mindent megteszünk, hogy a magyar gazdaság a legjobb állapotban vészelje át ezt a válságot! – tette hozzá.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő azt mondta, hogy hosszú védekezésre készül fel a kormány, a beszerzett és beérkezett eszközöket pedig a veszélyeztetettségi szint alapján osztják szét. A kijárási tilalom kapcsán Gulyás Gergely úgy fogalmazott, ha szükségessé válik, az eddigieknél is szigorúbb intézkedéseket hoz meg a kormány.