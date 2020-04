Megérkezett végre, amire régóta vártunk. Mert tudtuk, hogy meg fog történni. Mert tudtuk, hogy elkerülhetetlen. És most itt van! Hódolat Brüsszelnek. Eljött a Nagy Sajtótörténeti Pillanat, mégpedig egy, az uniónak csontig behízelgő cikk formájában. Méltóbb helyen nem is jelenhetett volna meg, mint az Indexen. Az a címe: Nem jó belegondolni, mi lenne most az EU segítsége nélkül.

(Annyira rossz most az EU imidzse, hogy tényleg nagyon kellett már egy ilyen írás.)