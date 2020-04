Egyre többen megszegik a kijárási korlátozás szabályait

Az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos és Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa ismét felhívták rá a figyelmet, hogy különösen a fővárosban egyre többen szegik meg a kijárási tilalmat, ezért ezúttal is nyomatékosan arra kérik a budapestieket, hogy tartsák be a szabályokat. Hétfőtől fokozottan fogják ellenőrizni a fővárosi és a környékbeli kirándulóhelyeket, ahol a hétvégén megugrott a látogatók száma.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, hogy a lakosság főleg a jó idő miatt egyre inkább megszegi a kijárási korlátozásokat, ezért rendőrségi eljárásokat, helyszíni bírságokat és feljelentéseket eszközöltek, több ezres nagyságrendben.

Ez elsősorban a fővárosra igaz, ahol vasárnap kétszer annyi rendőri intézkedésre volt szükség, mint szombaton.

Kiss Róbert a szabályok szigorúbb mértékű betartására hívta fel a budapestieket.

Ezután arról beszélt, hogy a parkolás mától ingyenes lett, de a kijárási korlátozásokat így is be kell tartani, tehát ez nem azt jelenti, hogy szabadon kimehetnek bárhova az emberek.

A Nagylaknál gyülekező román vendégmunkásokkal kapcsolatosan kifejtette a rendőr alezredes, hogy csak akkor engedik át őket Magyarországon, ha nem betegek, illetve tünetmentesek, és a célország hitelt érdemlően fogadja őket. Ebben az esetben is kizárólag a kijelölt tranzitútvonalon közlekedhetnek.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy 744 főre nőtt a fertőzöttek száma; 4 idős ember, 3 férfi és 1 nő meghalt, a halottak száma így 38-ra emelkedett. Ők valamennyien krónikus megbetegedésekben szenvedtek, közben a gyógyult személyek száma 67-re nőtt.

Felhívta rá a figyelmet, hogy két személyt a fővárosi Szent László Kórházban levettek a lélegeztetőgépről, mivel már jobban vannak. Külön megköszönte az orvosok, az ápolók, a nővérek, a műszaki szakemberek munkáját.

Közölte, hogy folyamatos a védőeszközök kiszállítása, 522 ezer sebészeti szájmaszkot sikerült már eljuttatni a kijelölt területre.

Müller Cecília hangsúlyozta, hogy a budapestiek és a Pest megyeiek már az összes fertőzött több mint kétharmadát teszik ki, ezért ő is nagyobb együttműködést vár el a fővárosiaktól. A pakolás ingyenessé tétele pedig a szükséges esetekre vonatkozik, nem a lézengésre, a szabályokon tehát semmit nem lazítanak!

Újságírói kérdésre válaszolva az országos tisztifőorvos leszögezte: nincs rá bizonyíték, hogy az időjárás befolyásolná a vírus terjedését, így a melegebb időjárás nem jelent garanciát arra, hogy ebben az esetben esetleg lassulna a terjedés.

A New York Timesnak a magyarországi helyzettel kapcsolatos, valótlanságoktól hemzsegő cikkére reagálva azt mondta, hogy a lapnak sok dolga lehet otthon, mert New Yorkban a helyzet súlyos, a magyar járványhelyzet kezelését pedig bízzák a magyar hatóságokra.

Az Origo kérdésére, miszerint amiatt, hogy egyes kirándulóhelyeken sokan voltak a hétvégén, így tervezik-e, hogy ezeket a helyszíneket még szigorúbban ellenőrzik, azt mondta Kiss Róbert, hogy

ők is azt tapasztatják, egyre több a fővárosi a kirándulóhelyeken. Ezért mától fokozottan ellenőrizni fogják ezeket a helyeket. Szintén sajtókérdésre válaszolva Müller Cecília közölte, hogy a tesztek tekintetében csak a szükséges minimum van meghatározva, de ezen kívül is végeznek teszteket, továbbra is a WHO protokollja mentén eljárva.

Müller Cecília nyomatékosította, hogy a dohányzás krónikus hörghurutot tart fenn, ezért magasabb kockázati tényezőt jelent, azt tanácsolja, hogy ne dohányozzanak az emberek. Ráadásul a passzív dohányosoknak is kárt okoz.

Közölte továbbá, hogy tömeges méretekben a szájmaszk is veszélyes hulladéknak minősül, de ez a háztartásokra nem vonatkozik. Ennek ellenére a háztartásokban is külön kell gyűjteni a maszkokat, lehetőleg két zacskóban.

Müller Cecília tudatta: nem pusztul el a szaunában a szervezetbe már bejutott vírus, a csoportos szaunázás pedig egyenesen tiltott. Otthon, egyénileg engedélyezett csak, ha van ilyen helyisége az otthonában, de a betegségre nincs hatással.

Kiss Róbert közölte, hogy a rendőrség önálló hatáskörben ellenőrzi a hatósági házi karanténokat. A rendőrök az ellenőrzés során megfelelő védőfelszerelést használnak.

Külön szólt arról is, hogy az emberek a hatósági házi karantén jelzését ne az ablakra tegyék, és ne húzzák rá a redőnyt. Szintén felhívta rá a figyelmet, hogy az országban összesen 55 mentőkocsi segítségével végzik a mintavételt.