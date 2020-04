Ha nem tartja be mindenki a szabályokat, nagy méreteket ölthet a járvány

Az eddigi fertőzéses esetek negyven százaléka Budapestre, a Pest megyei agglomerációval együtt hatvan százaléka a fővárosi régióra koncentrálódik, ezért továbbra is rendkívül fontos, hogy mindenki tartsa be a korlátozásokat – erre figyelmeztettek a szakemberek az Operatív Törzs tájékoztatóján. Az Origónak Jelinek Benjámin háziorvos azt mondta: egyre több az igazolt beteg, és feltehetően még több ember hordozza a vírust, csak nem tud róla, mert tünetmentes. „Csak akkor előzhetjük meg a tömeges megbetegedést, ha még fegyelmezettebbek vagyunk, ha nem megyünk el otthonról, csak a legszükségesebb esetekben, élelmiszert vagy gyógyszert vásárolni" – hangsúlyozta a háziorvos, aki Skype-kapcsolaton keresztül azt is megmutatta, hogyan kell helyesen kezet mosni.

Azt ki lehet mondani, hogy továbbra sem lehet lazítani a korlátozásokon?

A statisztikákon látszik, hogy egyre több az igazolt beteg, és feltehetően még több ember hordozza a vírust, csak nem tudunk róla, mert tünetmentes. Éppen ezért, ha bárkivel érintkezünk, megvan az esélye annak, hogy akár fertőzött lehet. Ha egyre több lesz a beteg, jelentősen megnőhet az esély, hogy akivel találkozunk, beszélgetünk, kapcsolatba lépünk – még ha tünetmentes is –, megfertőzhet. Éppen ezért továbbra is minimalizálni kell az emberekkel való találkozást, amennyire csak lehet. Egy háztartásból csak egy ember járjon ki az utcára, ha ezt meg lehet tenni, és csak a legszükségesebb dolgok miatt hagyjuk el a lakásunkat a lehető legrövidebb ideig. Most ez nyújtja a legnagyobb biztonságot, ha az ember otthon marad.

Fontos, hogy mindenki potenciálisan beteg lehet, még akkor is, ha nincs panasza. Önmagában az a tény, hogy valaki jól érzi magát, nem jelenti azt, hogy nem fertőzött, és ha nem tartja be a korlátozásokat, akkor megbetegíthet másokat. Mindenki nehezen éli meg a korlátozásokat, ezt tudjuk. Az én családom sem látogatja meg a szülőket, csak letesszük az élelmiszert az ajtó elé, és eljövünk. Megtartjuk a távolságot. Az a lényeg, hogy csak az egy háztartásban élők érintkezzenek egymással. A rokonokkal sem találkozhatunk. Ne látogassuk őket, ne hívjuk át magunkhoz látogatóba a szülőket, keresztszülőket, testvéreket. Csak így lehetünk védettek. Ez most nem az az időszak, amikor a halasztható dolgokat be kell pótolni.

Ha elmegyünk vásárolni, azt láthatjuk, sokan vannak a boltokban, sőt, egyre többen járnak kirándulni is, hiszen itt a jó idő. Ez milyen veszélyeket rejt?

Ha az emberek találkoznak egymással, átadhatják a kórokozót. Ha növekszik a találkozások száma, annál nagyobb az esély, hogy gyorsul a fertőzés üteme, egyre több beteg lesz. A veszély fennáll, annak ellenére, hogy egyelőre nincs többezres megbetegedés itthon. De ha az emberek nem tartják be a korlátozásokat, akkor több beteg lehet. Most be kell zárkózni, át kell vészelni ezt az időszakot. Ez most nem a társas élet időszaka. Sajnos tudom, hogy nagyon nehéz ez mindenkinek, a gyerekeknek, a felnőtteknek és az időseknek is. De akkor csökkenthetjük a tömeges megbetegedést, ha fegyelmezettek vagyunk.

Néhány nap múlva itt a húsvét – ez is veszélyforrás lehet, hiszen a családok összegyűlnek, vagy elindulnak locsolkodni. Mit tanácsol, hogy a fertőzésveszély a minimálisra csökkenjen?

Sajnos ez egy olyan év lesz, hogy nem lehet a családdal együtt ünnepelni. Nem mehetünk húsvéti misére, nem jöhet össze a család, nem locsolhatjuk meg a rokont, a szomszédot, a barátokat. Ez nagyon nehéz lesz, de be kell látni, hogy csak így kerülhetjük el a tömeges megbetegedést. Vidékre sem szabad elmenni, ne kiránduljunk, ne látogassuk meg a vidéki rokonokat, ez nagyon fontos. Ezt a húsvétot sajnos a négy fal között kell ünnepelni.

Az kijelenthető, hogy most jön a neheze? Jön a jó idő, és úgy tűnik, egyre többen hagyják el a lakásukat.

Ahogy telik az idő, az emberek egyre nehezebben viselik a korlátozásokat. De józan ésszel be kell látni, hogy ez a mi érdekünk. Hogy mi jön, azt nem tudjuk, csak reménykedünk, hogy nem lesz nagy gond. De csak akkor nem robban a járvány, ha következetesek vagyunk, és betartjuk a szabályokat. Ehhez mindenkire szükség van – mindenkinek fegyelmezettnek kell lennie. Nyugtassuk, biztassuk egymást, hogy túl leszünk rajta, csak még egy kis idő szükséges. Erőt kell adni egymásnak, hogy a nehéz helyzeten átsegítsük a rokonokat, barátokat. Minket is hívnak az emberek a rendelőben, hogy vigyázzunk magunkra, és ez nagyon jólesik. Mi is tegyük meg ezt a szeretteinkkel, barátainkkal, mert sokat segíthetünk így egymáson.

Jelinek Benjámin háziorvos azt is hangsúlyozta, hogy a kézmosás az egyik legfontosabb, hogy elkerüljük a fertőzést. Ebben a Skype-videóban meg is mutatta, hogy hogyan kell helyesen kezet mosni.