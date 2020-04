Horváth Csaba, Zugló MSZP-s polgármestere vasárnap arról beszélt az ATV-nek, hogy nem tartja szükségesnek a Városliget lezárását, mert szerinte azt a megelőző két nap – tehát vélhetően nem a húsvéti ünnepek – tapasztalatai nem indokolják. Azt ugyanakkor még ő is bevallotta, hogy a múlt hétvégén „tumultus" alakult ki a Ligetben, ezen a hétvégén pedig hangosbemondóval, illetve rendőrségi felszólítással kellett figyelmeztetni az embereket, hogy hagyják el a népszerű közparkot. A főváros más, ismert kirándulóhelyeit még pénteken lezárták, és hétfőn is zárva lesznek. Nyilvánvaló, hogy a Városligetet is minél hamarabb le kellene zárni, hiszen találkozási gócpont lehet, ami rendkívül veszélyes a koronavírus-világjárvány közepette. Az üggyel kapcsolatban az egyik legsajátosabb körülmény, hogy Karácsony Gergely összevissza beszélt a lezárásról. Először azt hitte, az ő kompetenciája, aztán meg, hogy a kormányé. Végül kiderült: a kerületé.