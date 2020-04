Alkalmatlan

Karácsony Gergely mikropártja, a Párbeszéd, és a szövetségesei szinte orrvérzésig támadták a Fidesz-KDNP-t és Orbán Viktort, hogy szerintük "rendeleti kormányzásra" és diktatúrára készül a különleges jogrend bevezetésével. Eközben a fővárosban Karácsony szép csendben "rendeleti kormányzásra" tért át. Persze, erről ő nem tehet - mondja -, hiszen ebben a helyzetben ez törvényi kötelezettsége. Ez vitathatatlan, csakhogy a törvényi hivatkozásával van egy kis probléma.

"Ma Magyarországnak olyan Alaptörvénye van, amely nem legitim, amely politikai, erkölcsi értelemben semmis" - Karácsony a 2018-as országgyűlési kampányban ezt mondta. Akkor még arról is hablatyolt, hogy ha miniszterelnöknek választanák, nem tenne esküt az Alaptörvényre. A tavalyi önkormányzati kampányban meg azzal hozakodott elő, hogy külön Budapest-alkotmányt készít.

Ehhez képest ez a kampányban nagyszájú alaptörvény-ellenes gerilla most sutba dobta a jogi dzsungelharcát: ugyanis az Alaptörvény sarkalatos jogszabálya, a katasztrófavédelmi törvény alapján vezette be az egyszemélyes irányítást Budapesten. No comment.

De maradjunk csak ennél az egyszemélyes irányításnál. Képzeljük el, hogy egy cselekvésben erős, körültekintő és alkalmas főpolgármester áll Budapest élén. Ebben az esetben lett volna járatritkítás a BKK-nál? Ennyi haláleset és fertőzött lenne a Pesti úti idősotthonban? (Belegondolni is rossz, milyen elképesztő helyzet alakulhatott volna ki Budapesten, ha a kórházak és az oktatási intézmények is önkormányzati fenntartásban lennének még most is. Az ellenzék és Karácsony Gergely ezért küzdött éveken keresztül, szerencsére hiába.)

Egy normális városban a járvány idején már március közepe óta ingyenes lett volna a közterületi parkolás, nem a miniszterelnöknek kellett volna az országos parkolási stopról intézkednie, és a Városliget lezárásáról sem alakult volna ki a nevetséges tili-toli.

Persze, attól a politikustól, aki a közösségi oldalakon éli az életét, és csupán tartalom nélküli kommunikációra képes, különleges vészhelyzetben is nehéz bármiféle valódi cselekvést elvárni. A Facebook-posztokra rászánt idő alatt például már igazán körbejárhatta volna a budapesti nyugdíjasházakat, és a többi fővárosi intézményt is, arról érdeklődve, hogy vajon milyen állapotok is uralkodnak ilyenkor.

Karácsonynak láthatóan problémái adódtak, a vírusvészhelyzet ugyanis nem egyenlő az üres PR-dumába torkollt klímavészhelyzettel. Most nem lózungokra, hanem gyors cselekvésre és a felelősség vállalására lenne végre szükség.

Életek múlnak ezen, Karácsonynak tényleg ideje lenne már megemberelnie magát.

Pindroch Tamás