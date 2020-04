Többféle koronavírus terjed az országban, de nincs nagy különbség köztük

Bár szinte minden nap megjelennek ígéretes hírek lehetséges koronavírus elleni szerekről, a Nemzeti Népegészségügyi Központ Biztonsági Laboratóriumának virológusa szerint egyelőre nagyon kicsi az esély arra, hogy hónapokon belül hatásos vírusellenes szert találjanak a kutatók. Kis Zoltán az Origónak arról is beszélt, hogy többféle koronavírust izoláltak magyar betegekben, de minden variáns a fő tulajdonságaiban megegyezik, vagyis nincs súlyosabb vagy kevésbé súlyos tüneteket okozó koronavírus-fajta. Amíg nincs gyógyszer vagy vakcina, csak a távolságtartással és a szabályok szigorú betartásával lehet a vírus terjedését csökkenteni. Interjú Kis Zoltán virológussal.

A Biztonsági Laboratóriumban többféle koronavírust izoláltak a betegek mintájából. Lehet-e pontos számot mondani ilyenkor, hogy hányféle koronavírus terjed az országban?

Pontos számot nem tudunk mondani, de talán annyit igen, hogy kétféle nagyobb csoportot találtunk, és azokon belül is többféle kórokozót. A vírusok tulajdonsága az, hogy meglehetősen sokszínűek. Egy fertőzött emberben is sokféle koronavírus van, soha nem egyféle. Szinte mindegyik egy egészen kicsit eltér a másiktól. Ennek a hátterében a vírus sokszorozódási mechanizmusa áll. Ezt a vírus speciális enzime végzi, és ez az enzim rendszeresen hibázik. A koronavírus genetikai anyaga körülbelül harmincezer bázisból áll. A sokszorosításért felelős enzim pedig minden ezrediknél, tízezrediknél elkövet egy hibát. A vírusokban nincs javító mechanizmus, mint az embernél. Ez azt jelenti, hogy amikor sokszorozódik a vírus - másolja saját magát -, akkor a legjobb feltételezések szerint is legalább három bázisban különbözik a „szülő" vírustól. Amikor a kórokozó tovább szaporodik, tovább másolja magát, újra és újra hibázik az a bizonyos enzim, és a hibák felszaporodnak.

Az NNK Biztonsági Laboratóriumában vizsgálják ezeket a változásokat?

Igen. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy összességében mely hibák tudnak jobban felhalmozódni. Előfordul, hogy valamelyik hiba előnyt ad neki. Jobban tud szaporodni vagy például stabilabbá válik a kórokozó. De számos más előnnyel is járhat egy-egy módosulás a vírus szempontjából.

Mit látnak most, a vírus változatai között nagy a különbség?

Mi is úgy látjuk, és a világ többi kutatócsoportja is, hogy a fő tulajdonságait tekintve a koronavírusból lényegében egyféle van. Leírták, hogy nyolc nagy csoport és két nagy ág létezik a kórokozófajtákból, de egyelőre nem látunk nagy különbséget közöttük. Nem okoz egyik sem súlyosabb tüneteket, mint a másik, nem ellenállóbb egyik variáns sem a másiknál, vagyis tényleg nincs lényegi különbség a fő tulajdonságaikat tekintve. Ezért mondjuk azt, hogy tulajdonképpen egyfajta koronavírus létezik a most járványt okozó kórokozóból. Nem úgy, mint például az influenzánál, ahol többféle van, a H1-es, a H3-as, vagy a B-típus - és ezeknek mások bizonyos tulajdonságaik is.

A minimális különbség a koronavírus-típusok között jelentheti azt is, hogy több helyről hurcolták be az országba a kórokozót?

Igen, ez pontosan ezt is jelenti. Ugyanez látható például Németországban és Olaszországban is. Mivel erős gócpontok alakultak ki a világon több helyen, ezért a vírustípusok útját szépen vissza lehet vezetni. Ez nekünk, kutatóknak, virológusoknak és járványügyi szakembereknek érdekes. A mindennapi életben ennek nem sok jelentősége van. Ami most nagyon fontos: a szigorú korlátozásokat be kell tartani, bármilyen típusú koronavírus is terjed.

Szinte minden nap olvashatunk újabb és újabb eredményekről a gyógyszerfejlesztés területén. Mennyire látja reálisnak, hogy hónapokon belül megtalálhatják a biztos ellenszert?

Ennek nagyon kicsi az esélye, hogy a biztos gyógyszer meglegyen ilyen rövid időn belül. Most Kínából kaptunk egy lehetséges gyógyszert, a Favipiravirt. Ott ezzel próbálkoztak, és úgy találták, hogy talán van valami hatása a betegség ellen. De még nincsenek olyan tanulmányok, nagy mintaszámú kutatási eredmények, amelyek ezt egyértelműen bizonyíthatnák, hogy valóban hatásos ez a szer a koronavírus ellen. Nem lehet kimondani olyan egyértelműen, mint például az antibiotikumoknál, amelyeknél pontosan tudható, hogy mely baktériumok ellen hatásosak. Sok munka áll még előttünk, a kutatók előtt. Sok emberen kell alkalmazni például ezt a Kínából kapott gyógyszert is, és meg kell vizsgálni, hogy akik kaptak belőle, valóban rövidebb idő alatt meggyógyultak-e, valóban nem alakultak-e ki súlyos tünetek. Ha majd a statisztikai számok is bizonyítják, hogy ez így van, akkor mondhatjuk azt, hogy valamennyire hatásos a szer. De ezt akkor sem úgy kell elképzelni, mint egy antibiotikumot, hogy az ember beveszi, és két nap alatt lényegében tünetmentessé válik. A vírusellenes szerek nem így működnek. Gátolják a vírus működését, ami segít az immunrendszernek a harcban. Az immunrendszerünk intézi el végül a munkát - a vírusellenes szerek csak segítenek ebben.

Melyik készülhet el hamarabb, a vírusellenes szer - vagyis a gyógyszer -, vagy a vakcina?

Ezt nem lehet megmondani. Előbb-utóbb lesz gyógyszer és vakcina is. De hogy melyik készül el előbb, arra csak tippelni lehetne. Rengeteg kutatócsoport dolgozik a világon az ellenszereken. Nem hiszem, hogy ne találnának hatékony megoldást. De hogy az mikor lesz, azt nem tudjuk.

Az Egyesült Államokban megjelent egy hír, hogy egy koronavírusból felgyógyult beteg vérplazmája segített egy nagyon beteg emberen. A súlyos, életveszélyes beteg állapota rohamosan javulni kezdett, amint megkapta a gyógyult ember vérplazmáját. Ez járható út lehet a vakcina vagy a gyógyszer kifejlesztésénél?

Igen, ez is ígéretes lehet, de ugyanazok a szabályok érvényesek itt is, mint a többi vírusellenes szereknél, készítményeknél. Amerikában már kaptak engedélyt, hogy használják a gyógyult beteg vérplazmáját, de ott is feltételesen kezdték alkalmazni, mert még nincs elég tapasztalat. Vannak betegek, akiknél használ, és vannak, akiknél nem. Az Ebola esetében is használják a gyógyult ember véréből kivont antitesteket a gyógyításhoz, és ott is ez volt az eredmény: valakinél használt, valakinél nem. Még sok emberen ki kell próbálni ezt a terápiát is, és ha azt látjuk, hogy valóban a legtöbb esetben használ, akkor az jó lesz, mert közelebb kerülünk a megoldáshoz. Más vírusok esetében is használják ezt a módszert és szép eredményeket érnek el, de nem mindig százszázalékos.

Önök most hol tartanak a vírus kutatásában?

Mi most azt vizsgáljuk, hogy egy vakcina esetén hogyan lehet ellenőrizni a védettséget. Azon is dolgozunk, hogy megnézzük: ha valaki átesik a fertőzésen, milyen mennyiségben van jelen az ellenanyag a szervezetében.

Akkor a gyógyszerre, ellenszerre még várni kell. A járványt tehát most csak a távolságtartással állíthatjuk meg?

Igen. Most rendkívül fontos, hogy betartsuk a járványügyi szabályokat. Az emberi kontaktusokat minimálisra kell csökkenteni. A járványt most csakis így lehet megállítani. Reméljük, hogy lesz majd ellenszer is, de most csak a távolságtartással lehet küzdeni a vírus terjedése ellen; aki teheti, maradjon otthon.

Azt lehet látni, többen járnak vásárolgatni, sétálni, és több az autó is az utakon. Milyen következményei lehetnek ennek?

Az lesz a következménye, hogy a vírus több embert betegít meg. Rendkívül fontos, hogy az emberek ne essenek valamiféle hamis biztonságtudatba, hogy ó, de jó, most már szép idő van, ha eddig nem kaptam el, már biztos nem fogom. Ez nagyon veszélyes felfogás. Mi is aggódva figyeljük, hogy egyre többen vannak az utcákon. Sokan egyre fegyelmezetlenebbek. Éppen ezért nyomatékkal elmondjuk mindenhol, hogy be kell tartani a szabályokat. Maradjon mindenki otthon, aki csak teheti. Kerüljük az emberi kontaktusokat. Ha ezt elengedjük, akkor a járvány néhány nap alatt annyira megerősödhet, hogy nagyon sokan megbetegedhetnek. Az is előfordulhat, hogy a gyerek vagy az unoka tünet nélküli hordozó, és ha átadja a vírust az idős szüleinek, nagyszüleinek, annak súlyos következményei lehetnek. Mindenki óvja, védje a családtagjait - és a többi embert is. Ne menjünk zsúfolt helyekre. Ha az egy háztartásban élő családtagok elmennek kirándulni, akkor is tartsák meg a többi embertől a 2-3 méteres távolságot. Nagyon fontos, hogy ezeket a szabályokat továbbra is betartsák az emberek. Csak így lassítható a vírus terjedése.