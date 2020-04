Május harmadikára érhet a csúcsra a járvány Magyarországon

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Ajkán járt. A városi kórházban arról beszélt, hogy május harmadikára, amikorra a szakemberek a járvány csúcsát prognosztizálták, 5 ezer lélegeztetőgép fog rendelkezésre állni. Ez már nagyjából biztonságos. A gépek száma 8 ezerre fog emelkedni. Vasárnap az is kiderült, hogy Magyarországon több esetben is sikeresen tudták gyógyítani a lélegeztetőgépre került koronavírusos betegeket. Nyugat-Európából a járvány terjedésének lassulásáról érkeztek hírek. Az Egyesült Államokban viszont nem javult a helyzet.

Orbán Viktor Ajkán járt

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap délelőtt az ajkai Magyar Imre Kórházban tartott előzetes bejelentés nélküli ellenőrzést, melyről közösségi média oldalán videóbeszámolót közölt. A koronavírusos betegek ellátására kijelölt úgynevezett járványkórházban a miniszterelnök végigjárta az intézmény teljes betegútját, a belépő zsilipeléstől az intenzív részlegig. A kórházban "békeidőben" 6 intenzív ágy működik, de az elmúlt hetekben az intézmény vezetése sikeresen kiépítette a kapacitásokat akár 86 intenzív ellátást igénylő beteg egyidejű elhelyezésére, amit számára a veszélyhelyzeti tervben előírtak.

Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor felhívta a figyelmet: figyelmeztető jel, hogy az összes Magyarországon regisztrált koronavírusos beteg egyhetede a Fővárosi Önkormányzat idősotthonából került ki. Emlékeztetett: szerte az országban 1100 idősotthon van, és arra is készülni kell, ha a betegség mindenhol felüti a fejét. A kórházi ágyak felszabadítása ma még csak egy főpróba, a legrosszabb lehetőség főpróbája - mondta a bejáráson a miniszterelnök, hozzátéve: ha a legrosszabb következne be, a magyar korházaknak akkor is biztosítaniuk kell az ellátást minden koronavírusos beteg számára. Mindenki nyugodtan aludhat, mindenkinek, aki beteg lett, lesz helye - fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök a videóban arról is beszélt, hogy május harmadikára, amikorra a szakemberek a járvány csúcsát prognosztizálták, 5 ezer lélegeztetőgép fog rendelkezésre állni. Ez már nagyjából biztonságos. A gépek száma 8 ezerre fog emelkedni. Ez, akármi történik, már háború idején is elég. Ez akkora mennyiség - hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

A lélegeztetőgépre kerülőket is jól tudják gyógyítani

Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs szokásos tájékoztatóján elmondta, 1916 főre nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, 250-en pedig meggyógyultak. Megerősítette, hogy a fertőzöttek 80 százaléka enyhe tünetekkel átvészeli a fertőzést. A 250 fő között voltak súlyos állapotban lévők is, de őket is sikerült meggyógyítani. Jól tudják gyógyítani azokat is, akik lélegeztetőgépre kerülnek. A vártnál is jobb a gyógyulási arány - tette hozzá. Arról is beszélt, hogy továbbra is az idős, krónikus betegségben szenvedők a legveszélyeztetettebbek. 17 ember halt meg 24 óra alatt.

Kétszer annyian szegték meg a kijárási korlátozást a szombati jó időben, mint egy átlagos hétköznap, hangzott el az Operatív Törzs vasárnapi tájékoztatóján. Lakatos Tibor, az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője elmondta, eddig 145 797 személyt ellenőriztek, akik Magyarországra jöttek a teherforgalomban. Csökken a külföldről hazatérő magyarok száma, ezért az elmúlt 24 órában már csak 761 hatósági házi karantént rendeltek el. Jelenleg 11 959 fő van hatósági házi karanténban. Ezek ellenőrzését is folytatják. 8932 ellenőrzést hajtottak végre egy nap alatt, és 30 szabálytalanságot tapasztaltak.

Az Európai Bizottság alelnöke szerint a magyar intézkedések nem ellenkeznek az európai uniós joggal

Vasárnap Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke kijelentette, hogy Magyarország az új koronavírus-járvány elleni védekezés során eddig nem fogadott el olyan törvényt, amely ellenkezne az európai uniós joggal. A cseh közszolgálati hírtelevízió (CT24) vitaműsorában azt mondta, "Egyelőre nem aggódom. Magyarország eddig nem fogadott el olyan jogszabályt, amely ellenkezne az európai uniós jogrenddel" - válaszolta Vera Jourová a műsorvezető felvetésére, miszerint aggódik-e a magyarországi helyzet miatt. Elmondta, találkozott Varga Judit igazságügyi miniszterrel, akivel részletesen megvitatta a magyarországi döntéseket.

Alexander Vondra, az ellenzéki Polgári Demokratikus Párt (ODS) alelnöke, európai parlamenti képviselője üdvözölte Jourová kijelentését, amely szerinte arról tanúskodik, hogy Brüsszelben végre elolvasták a magyar törvényeket. A jobboldali politikus rámutatott: Brüsszelben és a sajtóban számos olyan információ és vélemény látott napvilágot, amely nem felelt meg a magyarországi valóságnak.

Csökkenő halálozási szám a briteknél

A vasárnap ismertetett legújabb statisztika szerint átlépte a 120 ezret az új koronavírus okozta fertőzések száma Nagy-Britanniában, a napi halálozási szám viszont jelentősen csökkent. A brit egészségügyi minisztérium vasárnap délutáni bejelentése szerint az elmúlt 24 órában 596 halálesetről érkezett jelzés a hatóságokhoz. Nagy-Britanniában vasárnapig 372 967 embert vetettek alá szűrővizsgálatnak, és közülük 120 067-ről állapították meg, hogy megfertőződtek az új koronavírussal.

Az elmúlt 24 órában 21 626 koronavírustesztet végeztek. A brit kormány célkitűzése az, hogy a hónap végéig 100 ezerre emelkedjen a naponta elvégzett koronavírus-szűrések száma.

A franciák valószínűleg még hosszú ideig nem élhetnek úgy, mint korábban - mondta vasárnap Edouard Philippe francia miniszterelnök azoknak a koronavírus-járvány miatt várható hosszú távú intézkedéseknek az előkészítéséről tartott tájékoztatóján, amelyek a jelenlegi szigorú kijárási korlátozásokat váltják fel május 11-én, miközben a betegség halálos áldozatainak száma a legfrissebb adatok szerint megközelítette a 20 ezret. "Az egészségügyi válság még nem ért véget" - jelentette ki a kormányfő. "A járvánnyal szemben győzelemre állunk, a helyzet lassan és fokozatosan, de biztosan javul" - mondta, miután a kórházi betegek száma immáron ötödik napja csökkent. A március 17-én életbe lépett kijárási korlátozásokat a múlt héten Emmanuel Macron államfő május 11-ig meghosszabbította. A miniszterelnök szerint azonban a "karantén után és valószínűleg még hosszú ideig nem lesz olyan a franciák élete, mint korábban volt". "Fokozatosan fogjuk megtanulni megszervezni közös életünket a vírussal szemben" - tette hozzá.

A sajtótájékoztatón az egészségügyi tárca járványügyi igazgatója bejelentette, hogy az elmúlt 24 órában 395-tel 19 718-ra emelkedett a koronavírus-járvány kórházakból, idősotthonokból és más szociális intézményekből jelentett halálos áldozatainak száma az előző napi 642 után.

Az elmúlt egy napban nyolcvanhárman haltak meg koronavírus-fertőzésben, mely március 26. óta a legalacsonyabb számnak számít Hollandiában. Az országban eddig összesen 3684-en haltak meg a fertőzésben, míg az eddig regisztrált fertőzöttek száma 32 655.

Kedvező hírek Olaszországból

Második napja ötszáz alatt van a koronavírus-fertőzés huszonnégy óra alatt mért halálos áldozatainak száma, amely elérte a 23 660-t Olaszországban - közölte vasárnap este az olasz polgári védelmi hatóság. A halottak száma 433 volt, ami további csökkenést mutat a szombati 482-höz képest. Vasárnap 3 047-re csökkent az azonosított új fertőzöttek száma, az egy nappal korábbi 3 491-ről.

Spanyolországban 410-en haltak meg egy nap alatt az új típusú koronavírus-fertőzés miatt, ezzel hetek óta először 500 alá csökkent a napi halálozás - derült ki a spanyol egészségügyi minisztérium vasárnapi tájékoztatásából. Az elmúlt egy napon 4218 újabb fertőzést szűrtek ki a vizsgálatok, szombaton 4499, pénteken 5252 új esetet igazoltak.

Ellentétes intézkesések a ramadán előtt

Iránban vasárnapra virradóan 82 211-re nőtt az új típusú koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké pedig elérte az 5118-at - jelentette be az iráni egészségügyi minisztérium szóvivője. Kianus Dzsahánpur iráni minisztériumi szóvivő közlése szerint az elmúlt 24 órában 87-en haltak bele a vírus okozta Covid-19 betegségbe. Az országban május 20-ig meghosszabbították annak a több mint 80 ezer embernek az eltávozását, akiket a járvány miatt ideiglenesen engedtek szabadon a börtönökből.

Szaúd-Arábia iszlám hittudósokból álló testülete arra kérte a hívőket, hogy a ramadán idején a mecsetekben szokásos közösségi ima helyett otthonaikban imádkozzanak. A testület a SPA szaúdi állami hírügynökséghez is eljuttatott közleményében a csoportosulásokat a vírus terjedésének fő okainak nevezi.

Pakisztánban ezzel szemben nyitva maradnak a mecsetek ramadán idején. Az Imran Hán miniszterelnök vezette kormány szombaton hozott döntését elemzők a pakisztáni hittudósoknak a kormányra gyakorolt befolyásával magyarázzák, hozzátéve: többször előfordult, hogy Iszlámábád és a hittudósok konfliktusai során az utóbbiak a hívőket az utcára hívták.



Irak legbefolyásosabb síita vallási vezetője, Ali asz-Szísztáni nagyajatollah legutóbbi vallásjogi rendelete (fatva) a böjt elhagyását is engedélyezi a hívőknek abban az esetben, ha tartanak a fertőzés kockázatától. Ramadán idején a muszlimoknak egyebek közt napkeltétől napnyugtáig tilos ételt fogyasztani és folyadékot inni.

Az Egyesült Államokban még nem győzték le a járványt

A járvány elleni harcnak még csak a közepén járunk - jelentette ki Andrew Cuomo, New York állam kormányzója. Hangsúlyozta, hogy a járványt még korántsem győzték le, ezért még nincsenek tervek az állam gazdasági és mindennapi életének újraindítására. "A szörnyű járvány ismét támadhat, ha túl korán nyitjuk meg az államot" - fogalmazott hozzátéve, hogy a járvány csúcspontján túljutottak, a járványgörbe leszállóban van. Cuomo leszögezte, hogy az újraindítást az egészségügyi helyzet alakulásához kell igazítani.