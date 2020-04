Hetek óta folyamatosan összevissza beszél Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi fenntartású Pesti úti Idősek Otthonáról, ahol tömeges megbetegedéseket okozott a koronavírus. A főpolgármester hétfőn egy levelet mutatott be a közösségi oldalán, amivel azt akarta bizonyítani, hogy volt orvos az intézményben (ez azért lényeges, mert az orvost a fővárosnak kellett volna biztosítani, de több bizonyíték is van arra, hogy nem tették). Azonban, ha tüzetesebben megnézzük az állítólag az intézmény vezetője, Skultéti József által írt levelet, akkor az derül ki, hogy a levél készítőjét valójában Gál Zoltánnak hívják. Gál. J. Zoltán Karácsony kampányfőnöke volt 2019-ben, és volt a Medgyessy- és Gyurcsány-kormány szóvivője is, közismerten Gyurcsány Ferenc egyik legbizalmibb embere. Karácsony Gergely a lebukás után kínos magyarázkodásba kezdett, állítva, hogy Skultéti levele igenis létezik. Arra azonban nem válaszolt, hogy ha így lenne, miért egy Gál J. Zoltán által írt dokumentumot hozott nyilvánosságra. Erre csak egyetlen magyarázat lehet: ez az eredeti levél, és nem az intézmény vezetője, hanem Gál J. Zoltán írta. Az ügy felvetheti a magánokirat-hamisítás gyanúját is.