Karácsony egyre inkább Gyurcsány Ferenc befolyása alatt áll, mindezt jól bizonyítja, hogy az önkormányzati cégekben nagyon nagy a DK befolyása, mivel a párt az erején felül tudott ezekbe a cégekbe embereket küldeni. Gyurcsány most benyújtotta a számlát Karácsonynak a korábbi támogatásáért cserébe, és ahogyan látjuk, egyfajta kifizetőhelyként gondolnak az önkormányzatokra - így kommentálta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője azt, hogy a főpolgármester a járványra hivatkozva évi 40 százalékos vezérigazgatói prémiumra adott lehetőséget, amivel eltörölte a Tarlós István főpolgármesterségének idejére jellemző szigorú bérpolitikát. Ennek megfelelően Gyurcsány Ferenc emberei járhatnak a legjobban. Foglaljuk össze: a fővárosi cégvezetők rendkívül magas fizetésemeléséről döntött Karácsony Gergely - éppen a koronavírus-járvány kellős közepén.

Karácsony Gergely a különleges jogrend általi felhatalmazást kihasználva a fővárosi cégek vezetőinek jelentős fizetésemeléséről döntött. A Párbeszéd főpolgármestere a járványra hivatkozva évi 40 százalékos vezérigazgatói prémiumra adott lehetőséget, amivel eltörölte a Tarlós István főpolgármesterségének idejére jellemző szigorú bérpolitikát. Karácsony a járványra hivatkozva növeli a főpolgármesteri hivatal létszámát, közte az adóirodán dolgozókét, amely komoly megszorítások, adóemelések előszele lehet.

A holdudvarhoz tartozó, tavaly október 13-i önkormányzati választások után kinevezett cégvezetők elégedetten dőlhetnek hátra, mivel könnyen lehet, hogy kétszeresére, sőt akár még jobban is megnőhet éves szinten a jövedelmük. Akár havi négymilliós fizetést is kaphatnak egyes budapesti cégvezetők, annak ellenére, hogy Karácsony Gergely minden fórumon hangsúlyozza, súlyos anyagi helyzetben van az általa vezetett főváros.

Hibát hibára halmoz Karácsony

A Karácsony Gergely vezette önkormányzat hibásabbnál hibásabb döntéseket hoz a koronavírus-járvány során – minderről már Deák Dániel beszélt az Origónak. Mindez kezdődött a BKV járatainak a ritkításával április elején, ami jelentős túlzsúfoltságot okozott, és mindez jelentősen növelte a fertőzés esélyét az emberek között – hangsúlyozta a XXI. Század Intézet elemzője. Mindezt követte, hogy a parkolást nem tette ingyenessé Budapesten, és ebben az ügyben is Orbán Viktornak kellett lépnie. Végül pedig a Pesti úti idősotthonban kialakult helyzet mutatta azt, hogy a főváros nem képes jól kezelni a koronavírus-járványt - mondta az elemző.

Deák Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy azzal, hogy fizetéseket emelnek a fővárosban, pont azzal a kommunikációval megy szembe a Párbeszéd főpolgármestere, amit pártjának a képviselői az Országgyűlésben folytatnak, ahol a fizetések csökkentése mellett kardoskodnak. Teljes mértékben álszent ez a politika. A választókat minden bizonnyal különösen irritálja, hogy a mostani járványhelyzetben a fővárosi vezetés számára a fizetések emelése egy prioritás.

Gyurcsányi uralom Budapesten

A XXI. Század Intézet elemzője arról is beszélt, hogy Karácsony egyre inkább Gyurcsány Ferenc befolyása alatt áll. Mindezt jól bizonyítja, hogy az önkormányzati cégekben nagyon nagy a DK befolyása, mivel a párt az erején felül tudott a cégekbe embereket küldeni. Gyurcsány most benyújtotta a számlát Karácsonynak a korábbi támogatásáért cserébe, és ahogyan látjuk, egyfajta kifizetőhelyként gondolnak az önkormányzatokra. Jó példa erre Niedermüller Péter hetedik kerületi polgármester esete, aki a járványhelyzet alatt is többmilliós megbízással látta el a jogerősen adócsalásért elítélt Czeglédy Csaba ügyvédi irodáját – hívta fel a figyelmet az elemző. (Mint ismert: Gyurcsány ügyvédje, Czeglédy Csaba közel másfél évig börtönben ült, előtte pedig jogerősen elítélték.) Emlékeztetett arra is, hogy tavaly Karácsony első dolga helyetteseinek fizetésének a megemelése volt, és most folytatódik ez a trend.

Deák Dániel arról is beszélt, hogy az elmúlt hónapok gyakorlatából azt lehet látni, hogy hiába a felháborodás, hiába szegik meg sorra a korábbi ígéreteiket a balliberális politikusok, mégsem visszakoztak a korábban felsorolt döntések mögül. Mindig igyekeznek valamilyen politikai elterelőkampánnyal elvonni a fókuszt ezen ügyekről. Erre a legjobb példa, hogy a Pesti úti idősotthonban történtek esetében újabb és újabb hazugságok bedobásával próbálják enyhíteni a politikai károkat – tette hozzá.