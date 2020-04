Csütörtökön vérplazmát kapott egy súlyos állapotban lévő beteg, amelyet egy már felgyógyult betegből nyertek ki. Még két további kezelést kap, az eljárás nagy bizakodásra ad okot – hangzott el az Operatív Törzs tájékoztatóján.

Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hogy az idősekre fokozott figyelmet kell fordítanunk, mert fokozott veszélynek vannak kitéve. Ez a védelem anyagi biztonságot is jelent, ezért döntött a kormány, hogy visszavezeti a 13. havi nyugdíjat, amelyet az előző kormányok elvettek a 2008-as válság során. Ezt a juttatást fokozatosan vezetik vissza, amely jövőre 70 milliárd pluszkiadást jelent. 2024-re pedig 280 milliárd forinttal fogunk többet fordítani nyugdíjkiadásokra, amikor a teljes 13. havi nyugdíjat megkapják a nyugdíjasok.

A baloldal elvette a pénzt az idősektől

Rétvári Bence szerint nem volt természetes 2008 környékén a nyugdíjasokra irányuló figyelem.

A vizitdíj, a kórházi napidíj okozott nehézségeket, el lehet képzelni, mi lehetett volna egy járvány idején, ha ezek a rossz döntések megmaradtak volna. 2008 előtt tizenötször emeltek adót, rezsit, messze az átlag feletti volt Európában a nyugdíjasok elszegényedése. Ma ez már nincs meg, tisztelettel tartozunk a szüleink, az idősebb korosztály felé.

Egyszerűsítettük a gyógyszerek felírási lehetőségeit, és a kiváltási szabályokat is - mondta Rétvári Bence. Hozzátette: ezáltal nem kell sem az orvoshoz, sem a patikába elmenniük az időseknek. A kereskedelmi egységekben külön idősávban vásárolhatnak az idősek. A népegészségügyi központ külön telefonszámon ad tájékoztatást az időseknek, az önkormányzatok pedig segítenek a bevásárlásban.

Az idősotthonok sokkal szigorúbb higiénés szabályokkal működhetnek, 2 millió maszkot és 300 ezer pár kesztyűt osztanak szét ezekben az intézményekben. 2010-ben azt ígértük, hogy megóvjuk a nyugdíjak értékét, ezt meg is tettük - emelte ki az államtitkár, hozzátéve: olyan nyugdíjrendszert dolgoztunk ki, amely ezt garantálja, és több mint 10 százalékkal növeltük a nyugdíjak vásárlóértékét.

Nagy előrelépés lehet a gyógyításban

A gyógyítással kapcsolatban Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy folyamatosan zajlanak a kutatások, többen is fáradoznak az oltóanyag és a gyógyszerek előállításán. A tisztifőorvos emlékeztetett: Magyarország évtizedekre visszamenőleg komoly átoltottsággal rendelkezik, amely tucatnyi betegség ellen véd. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere kezdeményezte egy kutatási terv készítését a járvány kezdetén, amelynek egyik eredménye, hogy csütörtökön beadták egy súlyos állapotú beteg részére a vérplazmát, amelyet egy felgyógyult betegből nyertek ki. Ez nagy bizakodásra ad okot – emelte ki Müller Cecília.

A tisztifőorvos kifejtette: a betegek három részletben kapják meg a teljes vérplazmamennyiséget, kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz az eredményesség. Ez egy passzív immunizáció: ha valaki átesik a betegségen, akkor a szervezete ellenanyagot termel, ami a vérplazmában kimutatható. Ezzel egy kész ellenanyagot kaphatnak, akik betegek, és nem kell arra várniuk, hogy a szervezetük saját maga termeljen ellenanyagot - ismertette a tisztifőorvos.