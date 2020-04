A Szent Imre Kórházban megnézhettük azt a szobát, ahol az orvosok felveszik a védőruhát, mielőtt belépnek a fertőzött betegeket kezelő részlegekbe. Azt is megmutatták, hogy a sürgősségi betegellátó osztályra hogyan hozzák be a fertőzött vagy gyanús betegeket. Forgatásunk idején éppen egy nagyon idős embert hoztak, akinek a tesztje pozitív lett. Aztán az intenzív osztályon is forgattunk, ahol először egy zsilipelőben veszik fel a szkafandert az orvosok, mielőtt a súlyos betegek izolált kórtermeibe mennek. Azt is megmutatták, hogy ha kijönnek a kórtermekből, hogyan fertőtlenítik a szkafandereket.

A Szent Imre Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályának vezető főorvosa is és a kórház orvosigazgatója is azt mondta: nem találkoztak még olyan kórokozóval, amely ennyi tünetet okozott volna, mint a koronavírus. Ugyanis a tipikus tüneteken kívül számos más – egészen eltérő – tüneteket is tapasztaltak. A köhögés, magas láz, torokfájás és nehéz légzés a legtöbb betegnél tapasztalható, de már találkoztak hasmenéses, hányásos tünetekkel is, bőrelváltozásokkal, és trombózist vagy agyvérzést is okozhat a vírus. A Szent Imre Kórházban az orvosok azt mondták: minden védőfelszerelés rendelkezésre áll, és biztonságban érzik magukat az orvosok, ápolók.

