A magyarországi idősotthonok fertőzötteinek több mint fele a budapesti idősotthonokban található, míg a halálesetek több mint 70 százaléka a fővárosi intézményekhez köthető - mondta el Müller Cecília az Origo kérdésére az Operatív Törzs szerdai tájékoztatóján. Maruzsa Zoltán pedig arról beszélt, hogy biztonságos körülmények között megtartható az idei érettségi.

Hétfőn megkezdődnek Magyarországon az érettségi vizsgák, továbbra sem történt olyan esemény, ami miatt halasztani kellene – számolt be Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján. Az államtitkár elmondta,84 284 érettségiznének idén, és mindössze 3 százalék lépett vissza a korábban meghatározott számból. Hozzátette, semmilyen szankció nem éri azt az érettségizőt, aki halasztani szeretne.

Aki beteg, attól kérik, hogy ne vegyen részt a vizsgán, lázmérést azonban nem rendeltek el központilag, mivel a lázat lehet gyógyszerrel csökkenteni. Maruzsa Zoltán elmondta, a személyes kontaktusokat a felére csökkentették azzal, hogy a legtöbb tárgyból csak írásbeli vizsga van.

Az óvintézkedések közé sorolta azt is, hogy nem 8, hanem 9 órakor kezdődnek a vizsgák, így nem kell zsúfolt tömegközlekedési eszközzel utazniuk a diákoknak. Hozzátette, mindenkinek biztosítanak maszkot, a tanároknak maszkot és kesztyűt is, ezeket holnaptól lehet átvenni a kormányhivataltól. Az épületeket alaposan kitakarítják, és ezt ellenőrzik is. Az idősebb, krónikus betegséggel küzdő pedagógusokat tehermentesítik a felügyelet alól. Egy teremben legfeljebb tíz vizsgázó lehet, és legalább másfél méter távolságot kell tartani. Papíron a vírus 24 óra alatt elpusztul, emiatt a későbbi javítás nem jelent kockázatot – tért ki rá az államtitkár.

A külföldön tartózkodó diákokat az érettségi idejére beengedik és mentesítik a tizennégy napos karantén alól, de fontos, hogy tájékozódjanak az Oktatási Hivatal honlapján a friss információkról – hívta fel a figyelmet Maruzsa Zoltán.

Egyre több beteget ápolnak kórházban

Müller Cecília elmondta, 2727 fertőzött, 536 gyógyult beteg és háromszáz halott van a járvány miatt hazánkban. Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy a háromszáz halottból 278-an voltak 60 év felettiek.

Müller Cecília ismertette, hogy egyre több beteget ápolnak kórházban. 983 főt kezelnek az intézményekben, és a kórházi betegek közül 675-en budapesti osztályokon fekszenek. Országszerte 25 kórházban ápolnak koronavírusos betegeket.

A tisztifőorvos arról is beszélt, hogy továbbra is zajlik az idősotthonok fertőtlenítése és ellenőrzése. A tisztifőorvos a jövő hétre ígért eredményeket a vizsgálatokról. A honvédség 300 intézményben már be is fejezte a fertőtlenítési munkálatokat – tette hozzá. A tisztifőorvos beszámolt róla, hogy 27 olyan intézmény van, ahol megjelent a vírus, és ezek közül az idősotthonok közül sok olyan van, ahol csak egy-egy fertőzöttet találtak.

Müller Cecília kifejtette, hogy a gyógyszerek után – egy új kormányrendelet értelmében – a gyógyászati segédeszközöket is egyszerűsített eljárásban lehet kiváltani.

A tisztifőorvos elmondta, a cél, hogy az érettségi biztonságos legyen, a lehető legkevesebb feszültséggel járjon, és minél többen sikeres vizsgákat tehessenek. A tisztifőorvos kérte a vizsgázókat, hogy tartsák be a szabályokat, amelyeket az oktatási intézmények megszabtak, figyeljenek a távolságtartásra, fertőtlenítsék a kezüket, használják a biztosított maszkokat, és mindenkinek legyen saját eszköztára, ne cseréljék őket az érettségi közben, és a bevitt ételt se osszák meg egymással. Hozzátette, csak egészségesen induljanak el vizsgázni a diákok. Müller Cecília köszönetet mondott a pedagógusoknak, akik a nehezített körülmények között is vállalják a munkát.

Változások jönnek május 3-a után

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, a járvány elleni védekezés második szakaszába léptünk, fokozatosan biztosítják a korlátozások feloldását. A kormány döntéséről a következő napokban az operatív törzs részletes tájékoztatást ad.

Kiss Róbert az Operatív Törzs nevében arról beszélt, hogy május 3. után új szabályok lépnek életbe a kijárási korlátozásokra vonatkozóan, és fokozatosan megkezdik azok feloldását. Részletes tájékozást ígért a következő napokra ezzel kapcsolatban. Az elmúlt 24 órában 696 hatósági házi karantént rendeltek el, így már 10071 karantén van.

A járvány kapcsán 296 büntetőügy van folyamatban, ezekből 78 esetben rémhírterjesztés kapcsán nyomoznak.

A főváros által tervezett sebességkorlátozásokat nem kommentálta az operatív törzs.

Ennek köszönhető a visszafogott helyzet

Müller Cecília elmondta, hogy jelenleg kiegyensúlyozott a helyzet a fertőzésekkel kapcsolatban. Egy hete nem nő a napi megbetegedések száma, ami biztató.Most visszafogott helyzet van, ami az emberek fegyelmezettségének köszönhető– mondta a tisztifőorvos, így lehetőség lesz a korlátozások fokozatos enyhítésére, ami több találkozást jelent majd, és így megnövekedhet majd a fertőzések száma a jövőben. Müller Cecília üdvözölte az átfertőzöttséget mérő országos vizsgálat megkezdését, mert ebből látják majd, hogyan alakul a járványgörbe.

Az Origo kérdésére válaszolva a tisztifőorvos elmondta, országszerte 27 idősotthont tartanak nyilván, ahol már előfordult pozitív eset az ápoltak vagy a dolgozók körében. Jelenleg 627 pozitív gondozottat tartanak számon, és 317-en vannak kórházban közülük, 66 fő meghalt. Budapesten 360 pozitív gondozott van, és 49 fő halt meg.

Müller Cecília úgy fogalmazott, ha zárt közösségben indul el a vírus fertőzése, ott ugrásszerű növekedés is lehet a megbetegedések számában, ez idősotthonokban és kórházakban fordulhat elő.

Ez történt Tatabányán

Kiss Róbert ismertette, a hatósági házi karanténról a rendőrök írásbeli dokumentumot adnak át a hazánkba lépőknek, ezzel együtt egy piros figyelmezető matricát is adnak, amelyet kötelesek a lakóhelyükön kihelyezni. Mentestül a karantén alól, aki a határátlépésnél nem mutat tüneteket – tette hozzá.

A tatabányai kórházban hirtelen megemelkedett a fertőzöttek száma, ilyenkor az a gyakorlat, hogy átirányítják a betegeket más intézményekbe, ezeket a kórházakat kijelölték, a döntéseket mindig láthatják az NNK honlapján – közölte Müller Cecília.

Müller Cecília elmondta, heroikus küzdelem zajlik az egészségügyi intézményekben, mert vannak olyan osztályok, amelyek kifejezetten a koronavírusos betegeket fogadják, és ezekben előfordulhat a vírus átadása a biztonsági intézkedések ellenére is. Az infekciókontroll tevékenységgel azonban ez legtöbbször elkerülhető.

Az országos tisztifőorvos emlékeztetett: reprezentatív mintán négy egyetem végez majd országos PCR-vizsgálatot, ami arról tájékoztat majd, hogy a kiválasztott személyek éppen fertőzöttek-e. Egy másik fajta vizsgálattal pedig azt tesztelik majd, hogy korábban átesett-e az illető a betegségen.